Προς στρατηγικό deal Κουλουράδες – Bread Factory
Προχωρημένες διαπραγματεύσεις για πολυεπίπεδη συνεργασία με αιχμή τις συνέργειες, την περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα και τη διεθνή επέκταση - Στο τραπέζι και η μετοχική είσοδος με προοπτική ελέγχου
Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη πολυεπίπεδης στρατηγικής συνεργασίας βρίσκονται οι αλυσίδες «Κουλουράδες» και «Bread Factory». Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newmoney, το επιχειρηματικό δημιούργημα του Δημήτρη Γρίβα, έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση, η οποία προβλέπει και την μετοχική είσοδο της στην ταχέως αναπτυσσόμενη αλυσίδα των Bread Factory και μάλιστα με προοπτική απόκτησης πλειοψηφικού ποσοστού.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποιο διάστημα και πλέον έχουν εισέλθει στην τελική φάση. Βασικός άξονας της πρότασης των Κουλουράδων είναι οι δυνατότητες που μπορούν να «ξεκλειδώσουν» απ’ την επίτευξη συνεργιών μεταξύ των δύο αλυσίδων σε πολλαπλά επίπεδα. Αφενός εντός της Ελλάδος, που το μεν δίκτυο των «Κουλουράδων» επιχειρεί μέσω franchise την πανελλαδική κάλυψη, αυτό του Bread Factory επιδιώκει μεγαλύτερη επέκταση καθώς σήμερα λειτουργεί 8 πολυχώρους εστίασης στην Αττική και 1 στη Λάρισα. Αφετέρου στο εξωτερικό, όπου η διοίκηση της «Κουλουράδες» έχει στρέψει την προσοχή της με την προσπάθεια διείσδυσης στην κυπριακή αγορά να είναι σε εξέλιξη, λειτουργώντας τα πρώτα τέσσερα καταστήματα και στόχο τα 15.
