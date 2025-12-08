Αυτά είναι τα 30 κορυφαία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια για σπουδές Βusiness
Πώς κατατάσσονται σύμφωνα με τους Financial Times τα σχολεία που ορίζουν το μέλλον της επιχειρηματικής εκπαίδευσης
O Δεκέμβριος είναι ο κατ’ εξοχήν μήνας της αξιολόγησης για το ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό τοπίο. Όλα τα business schools της Ευρώπης παίρνουν μια βαθιά ανάσα και… κοιτάζουν προς την ίδια κατεύθυνση: την κατάταξη European Business School Rankings των Financial Times. Δεν είναι μία ακόμη λίστα για το «καλύτερο MBA», ούτε ένας ακόμη διαγωνισμός πρεστίζ με παραθυράκια και… αγορασμένα βραβεία. Αλλά ένας ολοκληρωμένος καθρέφτης της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, γιατί συνδυάζει πέντε διαφορετικές αξιολογήσεις, από MiM και MBA μέχρι EMBA και executive education. Ένα πολυεργαλείο, δηλαδή, που δεν απαριθμεί απλώς τη φήμη των σχολών, αλλά μετρά πραγματικά αποτελέσματα: μισθούς αποφοίτων, διεθνοποίηση, ποιότητα προγραμμάτων, ισορροπία μεταξύ ακαδημαϊκής διδασκαλίας και εταιρικής πρακτικής.
Στην πορεία των χρόνων, βέβαια, οι πρώτες θέσεις καταλαμβάνονται σχεδόν πάντα από τα ίδια ιδρύματα. Υπάρχει, όμως, μια ιδιαίτερη άμιλλα μεταξύ τους και η διαφορά μιας θέσης μετράει πολύ στο πρεστίζ κάθε ιδρύματος. Κι αυτό, διότι τα στοιχεία, βάσει των οποίων γίνεται η αξιολόγηση, σύμφωνα με τους FT είναι και «μετρήσιμα» και «χειροπιαστά». Δεν βασίζονται, δηλαδή, στην υποκειμενική άποψη κάποιων δημοσιογράφων, έστω και εξειδικευμένων.
