Θετικά πρόσημα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, oδεύει προς την τέταρτη σερί εβδομαδιαία άνοδο
Θετικά πρόσημα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, oδεύει προς την τέταρτη σερί εβδομαδιαία άνοδο
Νέα αναμέτρηση με τις 2.100 μονάδες - Στην Τράπεζα Πειραιώς και τον ΟΠΑΠ εστιάζουν οι επενδυτές
Οι αγοραστές διατηρούν το προβάδισμα στο ελληνικό χρηματιστήριο για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Ο Γενικός Δείκτης πλησιάζει ξανά το ψυχολογικό όριο των 2.100 μονάδων, το οποίο ανοίγει τον «δρόμο» προς τα υψηλά έτους. Στην εσωτερική επικαιρότητα, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους στην ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ γ’ τριμήνου. Στο εξωτερικό εστιάζουν στις ΗΠΑ και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που αναμένονται αργότερα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (5/12), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,34% και διαπραγματεύεται στις 2.097,75 μονάδες, κινούμενος σε στενό εύρος διακύμανσης και συγκεκριμένα μεταξύ των 2.094,23 (χαμηλό ημέρας) και των 2.099,59 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Νευρικότητα και αρκετά «σκαμπανεβάσματα» ήταν η εικόνα που επικράτησε στην χθεσινή συνεδρίαση του ΧΑ. Οι αγοραστές επικράτησαν με δυσκολία και ο Γενικός Δείκτης επανήλθε στα επίπεδα των 2.090 μονάδων. Παράλληλα, οδεύει προς την τέταρτη σερί εβδομαδιαία άνοδό του, αρκεί να μην υποχωρήσει περισσότερο από -0,35%, ήτοι να μην βρεθεί κάτω από τις 2.083,15 μονάδες (κλείσιμο προηγούμενης εβδομάδας). Απέχει περίπου -1,7% από τις φετινές κορυφές και η απόδοσή του ξεπερνά το +42% μέσα στο 2025.
Σήμερα το απόγευμα (17:00 ώρα Ελλάδος) θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς, στην οποία οι μέτοχοι θα εγκρίνουν την αντίστροφη συγχώνευση με την Piraeus Financial Holdings. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 19 Δεκεμβρίου.
Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο ΟΠΑΠ, καθώς η Allwyn αύξησε σημαντικά το ποσοστό της με αγορές μετοχών, η αξία των οποίων ξεπέρασε τα 19 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (5/12), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,34% και διαπραγματεύεται στις 2.097,75 μονάδες, κινούμενος σε στενό εύρος διακύμανσης και συγκεκριμένα μεταξύ των 2.094,23 (χαμηλό ημέρας) και των 2.099,59 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Νευρικότητα και αρκετά «σκαμπανεβάσματα» ήταν η εικόνα που επικράτησε στην χθεσινή συνεδρίαση του ΧΑ. Οι αγοραστές επικράτησαν με δυσκολία και ο Γενικός Δείκτης επανήλθε στα επίπεδα των 2.090 μονάδων. Παράλληλα, οδεύει προς την τέταρτη σερί εβδομαδιαία άνοδό του, αρκεί να μην υποχωρήσει περισσότερο από -0,35%, ήτοι να μην βρεθεί κάτω από τις 2.083,15 μονάδες (κλείσιμο προηγούμενης εβδομάδας). Απέχει περίπου -1,7% από τις φετινές κορυφές και η απόδοσή του ξεπερνά το +42% μέσα στο 2025.
Σήμερα το απόγευμα (17:00 ώρα Ελλάδος) θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς, στην οποία οι μέτοχοι θα εγκρίνουν την αντίστροφη συγχώνευση με την Piraeus Financial Holdings. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 19 Δεκεμβρίου.
Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο ΟΠΑΠ, καθώς η Allwyn αύξησε σημαντικά το ποσοστό της με αγορές μετοχών, η αξία των οποίων ξεπέρασε τα 19 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα