Μπισκότο Made in Greece: Οι μεγάλοι παίκτες, οι μικροί δημιουργοί και η νέα εποχή της αγοράς

Παράδοση, καινοτομία και ελληνικές πρώτες ύλες συναντώνται στο σύγχρονο μπισκότο. Από τις μεγάλες εταιρείες μέχρι τους artisan δημιουργούς, η Ελλάδα γράφει ένα μοναδικό story