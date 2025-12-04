Μπισκότο Made in Greece: Οι μεγάλοι παίκτες, οι μικροί δημιουργοί και η νέα εποχή της αγοράς
Παράδοση, καινοτομία και ελληνικές πρώτες ύλες συναντώνται στο σύγχρονο μπισκότο. Από τις μεγάλες εταιρείες μέχρι τους artisan δημιουργούς, η Ελλάδα γράφει ένα μοναδικό story
Το μπισκότο δίπλα στο απογευματινό γάλα των παιδιών, το συνοδευτικό του καφέ, η εύκολη λύση για το σχολείο, η μυρωδιά στις παλιές κουζίνες, οι συνταγές που περνούν από γενιά σε γενιά είναι μια πολιτισμική αφήγηση που διατρέχει σχεδόν έναν αιώνα ελληνικής καθημερινότητας. Και δεν είναι τυχαίο ότι η 4η Δεκεμβρίου, η Παγκόσμια Ημέρα Μπισκότου, γιορτάζεται κάθε χρόνο ως υπενθύμιση αυτής της διαδρομής. Παράλληλα, όμως, το μπισκότο είναι και ένα σταθερό επιχειρηματικό οικοσύστημα, ένα κομμάτι της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων που έμαθε να εξελίσσεται.
Από τη νοσταλγία στην επιχειρηματική ισχύ
Στην κορυφή αυτής της ιστορίας βρίσκεται η Ε.Ι. Παπαδοπούλου Α.Ε., η εταιρεία που όχι μόνο έφερε τα πρώτα μπισκότα στην Ελλάδα, αλλά και που σήμερα παραμένει ο ισχυρότερος παίκτης του κλάδου. Με κύκλο εργασιών 243,44 εκατομμύρια ευρώ το 2024 και εξαγωγική παρουσία σε πάνω από 69 χώρες, η Παπαδοπούλου αποτελεί τη σπάνια περίπτωση ελληνικής εταιρείας που συνδέει παράδοση και διεθνή επιχειρηματική κλίμακα. Τα επίσημα οικονομικά της στοιχεία, δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα της, αποδεικνύουν μια διαχρονική συνέπεια: αύξηση πωλήσεων, επενδύσεις σε γραμμές παραγωγής, συστηματική ανάπτυξη σε όλο το portfolio των προϊόντων της.
