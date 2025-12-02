Bank of America: Γιατί οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν οι πιο ελκυστικές στην Ευρώπη – Οι νέες τιμές-στόχοι

Η BofA βλέπει τις ελληνικές τράπεζες να περνούν σε φάση οργανικής ανάπτυξης, με κερδοφορία, κεφάλαια και διανομές να βελτιώνονται ταυτόχρονα - Οι αποτιμήσεις παραμένουν χαμηλές, δημιουργώντας περιθώριο για περαιτέρω re-rating