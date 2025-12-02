Bank of America: Γιατί οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν οι πιο ελκυστικές στην Ευρώπη – Οι νέες τιμές-στόχοι
Η τελευταία έκθεση της BofA για τις ελληνικές τράπεζες φέρνει στο προσκήνιο μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται σταδιακά αλλά σταθερά: ο κλάδος δεν βρίσκεται πλέον στη φάση εξυγίανσης των προηγούμενων ετών, αλλά σε ένα νέο καθεστώς βιώσιμης, οργανικής ανάπτυξης, το οποίο –σύμφωνα με τον οίκο– δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στις αποτιμήσεις.
Η BofA ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον έναν από τους λίγους τραπεζικούς κλάδους στην Ευρώπη όπου η κερδοφορία, η ποιότητα κεφαλαίου και οι διανομές κινούνται ταυτόχρονα προς τα πάνω.
Η BofA αναθεωρεί ανοδικά τις τιμές στόχους, στηρίζοντας την κίνησή της σε ισχυρότερη ορατότητα κερδών για τη διετία 2026-2027 και σε έναν πιο «καθαρό» ορίζοντα για τις διανομές.
