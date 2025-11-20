Lidl Ελλάς: Μια Ελλάδα χωρίς πλαστικά είναι εφικτή – όταν η ευθύνη γίνεται συλλογική πράξη

Σε έναν κόσμο που αλλάζει, η ανάγκη για δράση είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά μια υποχρέωση απέναντι στη ζωή. Και η Lidl Ελλάς, με συνέπεια και αφοσίωση, αποδεικνύει πως η εταιρική υπευθυνότητα μπορεί να μετατραπεί σε κίνημα ελπίδας