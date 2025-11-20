Lidl Ελλάς: Μια Ελλάδα χωρίς πλαστικά είναι εφικτή – όταν η ευθύνη γίνεται συλλογική πράξη
Σε έναν κόσμο που αλλάζει, η ανάγκη για δράση είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά μια υποχρέωση απέναντι στη ζωή. Και η Lidl Ελλάς, με συνέπεια και αφοσίωση, αποδεικνύει πως η εταιρική υπευθυνότητα μπορεί να μετατραπεί σε κίνημα ελπίδας
Για έκτη συνεχή χρονιά, η πρωτοβουλία Plastic Free Greece ταξίδεψε σε κάθε γωνιά της χώρας, μεταφέροντας ένα μήνυμα καθαρό, όπως οι ακτές που άφησε πίσω της: η αλλαγή ξεκινά από εμάς. Με την πολύτιμη συνεργασία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Lidl Ελλάς συνέχισε να υλοποιεί δράσεις που δεν καθαρίζουν απλώς το περιβάλλον, αλλά καθαρίζουν τη συνείδηση.
Φέτος, η δράση αγκάλιασε την Άνδρο, την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τα Τρίκαλα, την Πάτρα, τη Σαντορίνη, την Τήνο, την Πάρο και την Κύθνο. Εκεί, εθελοντές, στελέχη της Lidl Ελλάς, η καταδυτική ομάδα Dive in Action, και οι Πρεσβευτές της Lidl Ελλάς — Γωγώ Δελογιάννη, Γιώργος Καπουτζίδης και Αντώνης Τσαπατάκης — ένωσαν τις δυνάμεις τους για να καθαρίσουν ακτές και βυθούς. Δεν ήταν απλώς μια περιβαλλοντική δράση· ήταν μια συναισθηματική εμπειρία, μια υπενθύμιση ότι η φύση μάς χρειάζεται — και εμείς τη χρειαζόμαστε περισσότερο από όσο νομίζουμε.
