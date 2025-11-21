ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €106,6 εκατ. στο 9μηνο, αυξημένα κατά 11%
Αύξηση εσόδων κατά 28,7% και λειτουργικής κερδοφορίας (adj.EBITDA) κατά 66,2% με θετική επίδοση από όλους τους τομείς δραστηριότητας - Ισχυρή ρευστότητα με ταμειακά διαθέσιμα 2 δισ. ευρώ
Συνεχίστηκε η αύξηση των μεγεθών του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την αρχή του έτους, με όλους τους τομείς δραστηριότητας να καταγράφουν άνοδο.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2025, τα συνολικά έσοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 28,7% και ανήλθαν σε € 2.874,9 εκατ., ενώ η λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) ενισχύθηκε κατά 66,2%, φθάνοντας τα € 463,9 εκατ., με το σχετικό περιθώριο (adj.EBITDA margin) να ανέρχεται σε 16,1% έναντι 12,5%, σε συνέχεια του βελτιωμένου μείγματος πωλήσεων.
Σημαντική πλέον συνεισφορά έρχεται από τον τομέα Παραχωρήσεων, ο οποίος συνεισέφερε το 57% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 96,1%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 112,2%, σε συνέχεια της συνεισφοράς νέων έργων (Αττική Οδός) αλλά και της οργανικής κερδοφορίας λόγω αυξημένων κυκλοφοριακών δεδομένων. Παράλληλα, ο τομέας Κατασκευής παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 34,3% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 35,7%.
Τέλος, στον τομέα Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρισμού από Θερμικές Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, συνεχίστηκαν οι ανταγωνιστικές πιέσεις και η μεταβλητότητα της αγοράς, με τον Όμιλο να επιτυγχάνει ικανοποιητική λειτουργική κερδοφορία.
Σημειώνεται ότι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που καταγράφεται κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους αναμένεται να είναι διατηρήσιμη, καθώς προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των παραχωρήσεων με τα έργα να διασφαλίζουν για τον Όμιλο μακροπρόθεσμες και σταθερές ροές εσόδων. Περαιτέρω ενίσχυσή της αναμένεται σταδιακά με τη λειτουργία των επόμενων έργων παραχωρήσεων (Εγνατία Οδός, αεροδρόμιο Καστελίου, έργα διαχείρισης υδάτων και απορριμμάτων κ.α.) αλλά και λόγω αυξημένων κυκλοφοριακών όγκων.
