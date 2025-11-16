Οι πιο εντυπωσιακοί σταθμοί τρένων στην Ευρώπη

Από τη γοτθική μεγαλοπρέπεια του St. Pancras μέχρι τη φουτουριστική γραμμή της Napoli Afragola, οι ευρωπαϊκοί σιδηροδρομικοί σταθμοί αφηγούνται την ιστορία της ηπείρου μέσα από πέτρα, γυαλί και φως