Οι πιο εντυπωσιακοί σταθμοί τρένων στην Ευρώπη
Από τη γοτθική μεγαλοπρέπεια του St. Pancras μέχρι τη φουτουριστική γραμμή της Napoli Afragola, οι ευρωπαϊκοί σιδηροδρομικοί σταθμοί αφηγούνται την ιστορία της ηπείρου μέσα από πέτρα, γυαλί και φως
Υπάρχουν πόλεις που τις θυμάσαι από τα μνημεία τους, και άλλες που τις κρατάς μέσα σου από τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις σου. Οι μεγάλοι σιδηροδρομικοί σταθμοί της Ευρώπης ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία: είναι τα «πρώτα βλέμματα» και τα «τελευταία ίχνη» ενός ταξιδιού. Κτίρια που χτίστηκαν για να υπηρετούν την κίνηση, αλλά έμειναν στη μνήμη ως ναοί της αρχιτεκτονικής φαντασίας. Κι ενώ ο σύγχρονος ταξιδιώτης συχνά διαλέγει τον αέρα αντί για τις ράγες, η εμπειρία του τρένου παραμένει αξεπέραστη – μια τελετουργία που ενώνει το σήμερα με την εποχή όπου το σιδηροδρομικό δίκτυο άλλαξε για πάντα τον τρόπο που αντιλαμβανόμασταν αποστάσεις και προορισμούς.
Από θολωτές οροφές που θυμίζουν ουρανό έως πρόσοψης που μοιάζουν με κόσμους ολόκληρους, οι πιο όμορφοι σταθμοί δεν είναι απλώς σημεία transit· είναι σημεία θαυμασμού. Είτε τους συναντά κανείς σε μια καθημερινή διαδρομή είτε σε ένα μεγάλο, ονειρεμένο ταξίδι, αποτελούν υπενθύμιση ότι η αρχιτεκτονική μπορεί να κάνει ακόμη και την αναμονή σε μια αποβάθρα να μοιάζει στιγμή αξέχαστη.
