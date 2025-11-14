Διόρθωση με αμερικανικό «άρωμα» στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Εβδομαδιαία άνοδος 3,65%

«Φρένο» στο τετραήμερο ανοδικό σερί λόγω των εισαγόμενων ρευστοποιήσεων - Δυναμικό comeback για τον ΟΤΕ - Ισχυρές απώλειες για την ΕΧΑΕ λίγο πριν ολοκληρωθεί η δημόσια πρόταση της Euronext