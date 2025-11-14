Διόρθωση με αμερικανικό «άρωμα» στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Εβδομαδιαία άνοδος 3,65%
«Φρένο» στο τετραήμερο ανοδικό σερί λόγω των εισαγόμενων ρευστοποιήσεων - Δυναμικό comeback για τον ΟΤΕ - Ισχυρές απώλειες για την ΕΧΑΕ λίγο πριν ολοκληρωθεί η δημόσια πρόταση της Euronext
Οι πωλητές επανήλθαν στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά από τέσσερις ανοδικές συνεδριάσεις, καθώς η αγορά επηρεάστηκε από τις τεχνολογικές ρευστοποιήσεις στις ΗΠΑ. Ωστόσο, αυτό δεν στάθηκε εμπόδιο για να επιστρέψει η Αθήνα στα εβδομαδιαία κέρδη έπειτα από δύο διαδοχικά πενθήμερα απωλειών.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (14/11), ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 15,57 μονάδες ή -0,75% και έκλεισε στις 2.059,39 μονάδες. Σε περίπου 18 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.051,41 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.069,53 μονάδες. Σε εβδομαδιαία βάση ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά +3,65%. «Τρέχει» με ρυθμό +3,22% εντός του Νοεμβρίου και η απόδοση μέσα στο 2025 ανέρχεται σε +40,13%.
Ισχυρές απώλειες, που ξεπέρασαν το -3%, κατέγραψε η ΕΧΑΕ, με τα 6 ευρώ να απειλούνται λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί η δημόσια πρόταση της Euronext. Από την άλλη πλευρά, ο ΟΤΕ αντιστάθηκε στις σημερινές ρευστοποιήσεις, κέρδισε πάνω από +2% και «απορρόφησε» το μεγαλύτερο μέρος της χθεσινής πτώσης κατά -3%. Πάνω από -1% έχασαν οι τράπεζες, ενώ έντονες πιέσεις δέχθηκαν η Metlen (-2%) και η Lamda Development (-3,5%).
Τα βλέμματα πλέον στη Fitch
Για απόψε είναι προγραμματισμένη η ετυμηγορία της Fitch σχετικά με την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «BBB-» και θετικές προοπτικές (outlook) και θα κλείσει τον κύκλο των αξιολογήσεων για τη φετινή χρονιά. Πιθανό θεωρείται το σενάριο της αναβάθμισης σε «BBB». Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάιο η Fitch είχε αναθεωρήσει τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές. Την προηγούμενη εβδομάδα η Scope κράτησε αμετάβλητο το rating της Ελλάδας σε «ΒΒΒ», αναβαθμίζοντας το outlook σε θετικό από σταθερό που ήταν προηγουμένως.
Στην τελική ευθεία μπαίνει η απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΕΧΑΕ από την Euronext. Η δημόσια πρόταση ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 14:00 (ώρα Ελλάδος) και τα αποτελέσματά της θα ανακοινωθούν στις 19 Νοεμβρίου. Σημειώνεται ότι ο πανευρωπαϊκός όμιλος έχει εξασφαλίσει το απαιτούμενο 50% συν μία μετοχή για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσοστό της ΕΧΑΕ που φαίνεται να συγκεντρώνει η Euronext παίζει μεταξύ 54% και 56%, με στήριξη από την ευρεία συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών. Παράλληλα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έδωσε τις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις στην Euronext.
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η HELLENiQ ENERGY, στον απόηχο των οικονομικών επιδόσεων 9μήνου που ανακοίνωσε χθες το απόγευμα. Τα συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 766 εκατ. ευρώ (αύξηση +2%) και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 313 εκατ. ευρώ (αύξηση +10%). Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,19 ευρώ ανά μετοχή (61,12 εκατ. ευρώ) για την χρήση 2025. Έθεσε, δε, ως στόχο προσαρμοσμένο EBITDA τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2025 -για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά- λόγω των ισχυρών περιθωρίων διύλισης.
Έληξε σήμερα η δημόσια προσφορά για το επταετές ομόλογο της Lamda Development, με στόχο την άντληση έως 500 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το εύρος απόδοσης κυμαίνεται μεταξύ 3,8% και 4,1%. Τα κεφάλαια από το ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για οικιστικές αναπτύξεις στην περιοχή του Ελληνικού.
Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του ΧΑ άναψε το «πράσινο φως» στην Trek Development για την ένταξή της στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α. PLUS). Η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου. Επιπλέον, σήμερα εισήχθησαν οι 74.400 νέες μετοχές της Flexopack, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 21 στελέχη της εταιρείας, με τιμή διάθεσης 3 ευρώ ανά μετοχή.
Αμερικανικά «βαρίδια» στις διεθνείς αγορές
Σαρωτικό sell off ήρθε να «βυθίσει» τη Wall Street από τα επίπεδα ρεκόρ, με τις τεχνολογικές μετοχές να παραμένουν στο επίκεντρο σημαντικών ρευστοποιήσεων. Ο τερματισμός του shutdown τροφοδότησε ένα νέο «κύμα» ανησυχιών για το κατά πόσο τα οικονομικά στοιχεία που θα αρχίσουν και πάλι να δημοσιεύονται θα ανοίξουν τον δρόμο για μια νέα μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες. Ο Dow Jones χάνει -1%, ο S&P 500 κινείται πτωτικά κατά -0,5% και ο Nasdaq υποχωρεί κατά -0,4%.
Στο «κόκκινο» και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς μειώνονται οι προσδοκίες για συνέχιση της νομισματικής χαλάρωσης από τη Fed. Το πρόσφατο shutdown επηρεάζει αρνητικά τις πιθανότητες μείωσης επιτοκίων, οι οποίες πέφτουν πλέον κάτω του 50%, συγκεκριμένα στο 47,4%, από 62,8% την περασμένη εβδομάδα και 96% τον προηγούμενο μήνα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -1,3%, ο γερμανικός DAX χάνει -1%, ο βρετανικός FTSE 100 κινείται χαμηλότερα κατά -1,4% και ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει πτώση -1,1%.
