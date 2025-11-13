Ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Rodolphe Saadé νέος βασικός μέτοχος της Carrefour – H σχέση του με την Ελλάδα
Ο Γάλλος δισεκατομμυριούχος Rodolphe Saadé νέος βασικός μέτοχος της Carrefour – H σχέση του με την Ελλάδα
Mε καταγωγή από το Λατάκια της Συρίας, η οικογένεια ανήκε στην ελληνορθόδοξη κοινότητα της Αντιόχειας, γνωστή για το εμπορικό της δαιμόνιο και τις επαφές της με τη Μεσόγειο
Οι Saadé, οικογένεια Γάλλων δισεκατομμυριούχων, η οποία έκανε την περιουσία της στον τομέα της ναυτιλίας και της εφοδιαστικής, είναι ο νέος βασικός μέτοχος της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Carrefour SA.
Η οικογένεια Saadé θα κατέχει περίπου το 4% του μετοχικού κεφαλαίου της Carrefour, ανακοίνωσε η εταιρεία την Τετάρτη, όπως μεταδίδει το Bloomberg, με τον Rodolphe Saadé να εντάσσεται στο διοικητικό συμβούλιο. Αν και οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, το μερίδιο του 4% θα έχει αξία περίπου 390 εκατομμυρίων ευρώ.
Η συναλλαγή ακολούθησε την έξοδο της Peninsula, του επενδυτικού ομίλου του αείμνηστου Βραζιλιάνου επιχειρηματία Abilio Diniz, ο οποίος έφερε επανάσταση στις αγορές στη Βραζιλία με συνδυασμό σούπερ μάρκετ και πολυκαταστημάτων που προσέφεραν μια τεράστια γκάμα προϊόντων.
Οι μετοχές της Carrefour άνοιξαν με άνοδο 1,6% στις πρώτες συναλλαγές στο Παρίσι σήμερα Πέμπτη. Η μετοχή είχε υποχωρήσει 10% στο 12μηνο μέχρι το κλείσιμο της Τετάρτης.
Η περιουσία της οικογένειας Saadé, η οποία ανέρχεται σε περίπου 34 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, προέρχεται από την ναυτιλιακή και logistics επιχείρηση CMA CGM SA. Ωστόσο, έχει επεκταθεί σε άλλους τομείς, από τις αεροπορικές εταιρείες έως τα μέσα ενημέρωσης, με τη Veronique Albertini-Saade, σύζυγο του Rodolphe, να ηγείται του τμήματος επικοινωνίας της οικογένειας, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο του επιρροή γαλλικού καναλιού ειδήσεων BFM TV και του δημοφιλούς ραδιοφωνικού σταθμού RMC.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Η οικογένεια Saadé θα κατέχει περίπου το 4% του μετοχικού κεφαλαίου της Carrefour, ανακοίνωσε η εταιρεία την Τετάρτη, όπως μεταδίδει το Bloomberg, με τον Rodolphe Saadé να εντάσσεται στο διοικητικό συμβούλιο. Αν και οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, το μερίδιο του 4% θα έχει αξία περίπου 390 εκατομμυρίων ευρώ.
Η συναλλαγή ακολούθησε την έξοδο της Peninsula, του επενδυτικού ομίλου του αείμνηστου Βραζιλιάνου επιχειρηματία Abilio Diniz, ο οποίος έφερε επανάσταση στις αγορές στη Βραζιλία με συνδυασμό σούπερ μάρκετ και πολυκαταστημάτων που προσέφεραν μια τεράστια γκάμα προϊόντων.
Οι μετοχές της Carrefour άνοιξαν με άνοδο 1,6% στις πρώτες συναλλαγές στο Παρίσι σήμερα Πέμπτη. Η μετοχή είχε υποχωρήσει 10% στο 12μηνο μέχρι το κλείσιμο της Τετάρτης.
Η περιουσία της οικογένειας Saadé, η οποία ανέρχεται σε περίπου 34 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, προέρχεται από την ναυτιλιακή και logistics επιχείρηση CMA CGM SA. Ωστόσο, έχει επεκταθεί σε άλλους τομείς, από τις αεροπορικές εταιρείες έως τα μέσα ενημέρωσης, με τη Veronique Albertini-Saade, σύζυγο του Rodolphe, να ηγείται του τμήματος επικοινωνίας της οικογένειας, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο του επιρροή γαλλικού καναλιού ειδήσεων BFM TV και του δημοφιλούς ραδιοφωνικού σταθμού RMC.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα