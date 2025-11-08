Πού βρίσκεται σήμερα ο σύζυγος της Χριστίνας Ωνάση Σεργκέι Καούζοφ γιατί έρχεται στην Ελλάδα, σε ποια κυρία πρόκειται να μείνει

Κλείσιμο

Ογδοντατεσσάρων ετών πια ο άλλοτε Ρώσος σύζυγος της Χριστίνας Ωνάση έχει αλλάξει τόπο διαμονής επιλέγοντας το ατμοσφαιρικό Μαρόκο ενώ έρχεται τακτικά στην Ελλάδα προκειμένου να τιμήσει την Χριστίνα Ωνάση μένοντας μάλιστα στο σπίτι γνωστής κυρίας.Λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν ότι ο Ρώσος μεγιστάνας Σεργκέι Καούζοφ, ο άνθρωπος που ερωτεύτηκε όσο κανένας άλλος την θρυλική Χριστίνα Ωνάση, έρχεται τακτικά στην Ελλάδα για να τιμήσει την γυναίκα που σημάδεψε τη ζωή του.Ο Σεργκέι αγάπησε τη Χριστίνα και παρότι ο γάμος τους κράτησε μόνο ένα χρόνο δεν ξέχασε ποτέ ότι όχι μόνο στο πρόσωπό της συνάντησε τον αληθινό έρωτα αλλά ήταν και εκείνη που του άλλαξε ριζικά τη ζωή.Η αρχής της ιστορίας ή αλλιώς fairytaleH κόρη του μεγιστάνα Ωνάση και ο Ρώσος υπάλληλος της κρατικής ναυτιλιακής εταιρείας SOVFRAHT γνωρίστηκαν μέσω τηλεφώνου. Αυτή η πρώτη φορά ήταν και μοιραία. Συζητώντας για την μεταφορά του πετρελαίου στη Μόσχα με τα δεξαμενόπλοιά της καθώς και πώληση κάποιων πλοίων της στους Σοβιετικούς ανακάλυψε μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, πολύ διαφορετική από αυτές που συναναστρεφόταν μέχρι τότε στα σαλόνια. Ο Ρώσος συνομιλητής της γνώριζε αρχαία ελληνικά και είχε μια τόσο αισθησιακή φωνή ώστε η ευάλωτη Χριστίνα να γοητευτεί. Η συνέχεια ήταν μη αναμενόμενη. Οι δύο τους κανόνισαν να συναντηθούν. Η Χριστίνα τον ερωτεύεται και τον περιμένει με τις ώρες κάτω από το σπίτι του στο Παρίσι. Το περιβάλλον της πιστεύει ότι πρόκειται για μια τρέλα και ότι θα της περάσει αλλά ο χρόνος τους διαψεύδει.Λίγους μήνες μετά το διάσημο Γαλλικό περιοδικό Paris Match τους φιλοξενεί σε πρωτοσέλιδο: Η κληρονόμος του Έλληνα δισεκατομμυριούχου Αριστοτέλη Ωνάση παντρεύεται έναν Ρώσο υπάλληλο. Κι όλα αυτά; Στην εποχή του Μπρέζνεφ, το 1978. Τα κοσμικά πηγαδάκια σε Αθήνα, Παρίσι, Μονακό και Αθήνα σχολιάζουν πολλά «Το Κρεμλίνο έχει βάλει στο μάτι τα εκατομμύρια του Ωνάση». Μάλλον είχαν δίκιο καθότι η Χριστίνα πλήρωσε γενναιόδωρα για την ευτυχία να ζει σε ένα μοσχοβίτικο διαμέρισμα, μεταβιβάζοντας στο λογαριασμό του… 500 χιλιάδες δολάρια!Ο Καούζοφ μπορεί να έκανε πρόταση γάμου στην Χριστίνα αλλά μάλλον είχε ξεχάσει ότι όχι μόνο ήταν παντρεμένος αλλά είχε και ένα παιδί, με πρόβλημα μάλιστα, το οποίο η Χριστίνα φρόντισε οικονομικά για πολλά χρόνια.Μετά το διαζύγιό του παντρεύονται στην Αίθουσα Τελετών της Μόσχας, εκεί όπου οι ντόπιοι παντρεύονταν επί Σοβιετικής Ενωσης με ξένους. Κι όλα αυτά υπό το άγρυπνο μάτι της Κα Γκε Μπε που κυνηγούσαν τους παπαράτσι από όλο τον κόσμο προκειμένου να μην υπάρξει κανένα ενσταντανέ. Η Χριστίνα φορούσε αέρινο μεταξωτό νυφικό και Γαλλικές γόβες ενώ κρατούσε και ένα μπουκέτο με τριαντάφυλλα. Ο Σεργκέι ένα σκούρο κοστούμι με ρίγα.Για την περιπετειώδη ζωή του ζευγαριού στην Μόσχα έχουν γραφτεί διάφορα. Ακόμη και σήμερα κάποια ρεπορτάζ περιγράφουν «Για τη ζωή της Χριστίνας Ωνάση στη Μόσχα κυκλοφορούν διάφορες φήμες: ότι το ζευγάρι Καουζόφ ζούσε σ’ ένα δυαράκι, ότι ο Λεοντίντ Μπρέζνιεφ παραχώρησε στην Ωνάση ένα επιπλέον διαμέρισμα στην πολυκατοικία, όπου ζούσαν οι οικογένειες των κυβερνητικών, ότι η Χριστίνα αγόρασε δυο ορόφους σε μια πολυκατοικία στο κέντρο της Μόσχας και ήταν έτοιμη να πληρώσει τις Αρχές της πόλης για να μεταφέρουν τη γραμμή του τραμ που βρισκόταν κάτω από τα παράθυρά της, επειδή την ενοχλούσε ο θόρυβος».«Όμως η Χριστίνα δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα από όλα αυτά: λίγο καιρό μετά το ζευγάρι φεύγει για το Παρίσι και αργότερα χωρίζει. Ο Καουζόφ δεν έμεινε παραπονεμένος: η Χριστίνα άνοιξε στο όνομά του λογαριασμό βάζοντάς του επιπλέον χρήματα και του χάρισε δυο δεξαμενόπλοια. Εν μέσω σκληρών χρόνων Σοβιετικής Ενωσης ο Καουζόφ μετακομίζει στο Λονδίνο και έως τα τέλη της δεκαετίας του ’80, έως το θάνατο της Χριστίνας δηλαδή, εργάζεται σε μια από τις θυγατρικές της εταιρείες».Ένα είναι σίγουρο: H Χριστίνα, λόγω τρελού έρωτα, βρέθηκε για έναν χρόνο από τα παλάτια και τις θαλαμηγούς στο δυαράκι της ευτυχίας έχοντας μάλιστα για παρέα και την πεθερά της, μια χαμογελαστή κλασσική Μοσχοβίτισα.Ο εφοπλιστής Καούζοφ δεν ξέχασε ποτέ ότι η Χριστίνα του άλλαξε τη ζωή. Τον έβαλε στα υψηλά σαλόνια της ναυτιλίας προσφέροντάς του τη δυνατότητα μιας οικονομικής άνεσης. Γι’ αυτό και διατήρησαν φιλικές σχέσεις και μετά το διαζύγιό τους μιλώντας αραιά και που.