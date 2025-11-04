Χρυσός: Πού να τον αγοράσετε, πόσο κοστίζει και πώς να επενδύσετε με ασφάλεια
Ο χρυσός έχει επιστρέψει δυναμικά στο ενδιαφέρον των επενδυτών, καθώς οι αγορές δοκιμάζονται και τα νομίσματα χάνουν την αξία τους
Η διεθνής τιμή του χρυσού έχει καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο μέσα στη χρονιά. H τιμή αγοράς του χρυσού 24 καρατίων στην Ελλάδα κυμαίνεται περίπου 108-112 €/γραμμάριο, σημειώνοντας αύξηση περίπου 39% σε σχέση με το 2024. Το ράλι αυτό τροφοδοτείται από τις γεωπολιτικές εντάσεις, τις πληθωριστικές πιέσεις και την επιφυλακτικότητα απέναντι στα χρηματιστήρια. Για πολλούς, ο χρυσός είναι συνώνυμο της σιγουριάς. Όμως η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη. Η τιμή που βλέπει κανείς στις διεθνείς πλατφόρμες (η λεγόμενη spot τιμή) δεν είναι αυτή που τελικά θα πληρώσει. Οι προσαυξήσεις για φύλαξη, διαχείριση και ασφάλιση μπορούν να ανεβάσουν σημαντικά το πραγματικό κόστος.
Από το Bretton Woods στο σήμερα
Η ιστορία του χρυσού είναι η ιστορία της ίδιας της οικονομίας. Το 1944, στο μικρό θέρετρο Bretton Woods του Νιου Χάμσαϊρ, εκπρόσωποι από 44 χώρες συγκεντρώθηκαν για να ξαναχτίσουν το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα μετά τον πόλεμο. Εκεί γεννήθηκε η ιδέα πως η σταθερότητα μπορεί να στηριχθεί σ’ ένα μέταλλο. Όλα τα νομίσματα συνδέθηκαν με το δολάριο και το δολάριο συνδέθηκε με τον χρυσό, σε ισοτιμία 35 δολάρια ανά ουγγιά. Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, το σύστημα αυτό λειτουργούσε σαν ένα νομισματικό ρολόι ακριβείας. Μέχρι που, το 1971, ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματούν να μετατρέπουν δολάρια σε χρυσό. Ήταν το λεγόμενο Nixon Shock, η στιγμή που το χρήμα έχασε τη μεταλλική του υπόσταση και έγινε καθαρή υπόσχεση εμπιστοσύνης.
