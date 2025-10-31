Μύκονος: Άλλαξε χέρια το ημιτελές συγκρότημα της Κατερίνας Μαλαματίνα – Πόσο πουλήθηκε (pics)
Μύκονος: Άλλαξε χέρια το ημιτελές συγκρότημα της Κατερίνας Μαλαματίνα – Πόσο πουλήθηκε (pics)
Βγήκε σήμερα για μια ακόμη φορά σε πλειστηριασμό το ημιτελές συγκρότημα κατοικιών στα Χουλάκια - Ακολουθεί η βίλα στον Άγιο Ιωάννη Διακόφτη
Σε νέο ιδιοκτήτη πέρασε το ημιτελές συγκρότημα κατοικιών της Κατερίνας Μαλαματίνα στα Χουλάκια της Μυκόνου, που βγήκε νωρίτερα σήμερα σε πλειστηριασμό.
Πρόκειται για αγρό άρτιο και οικοδομήσιμο περιμανδρωμένος με ξερολιθιά που βρίσκεται στη θέση «Χουλάκια» Μυκόνου και έχει έκταση 5.752,11 τ.μ. Ο αγρός περιήλθε στην Αικατερίνη Μαλαματίνα τον Ιούλιο του 2007. Ωστόσο από τον Σεπτέμβριο του 2005 έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής για την κατασκευή κατοικιών, με βάση την οποία προβλεπόταν να ανεγερθούν τέσσερις κατοικίες με υπόγειο, με επιφάνεια κάθε ορόφου 234,50 τ.μ.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Πρόκειται για αγρό άρτιο και οικοδομήσιμο περιμανδρωμένος με ξερολιθιά που βρίσκεται στη θέση «Χουλάκια» Μυκόνου και έχει έκταση 5.752,11 τ.μ. Ο αγρός περιήλθε στην Αικατερίνη Μαλαματίνα τον Ιούλιο του 2007. Ωστόσο από τον Σεπτέμβριο του 2005 έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής για την κατασκευή κατοικιών, με βάση την οποία προβλεπόταν να ανεγερθούν τέσσερις κατοικίες με υπόγειο, με επιφάνεια κάθε ορόφου 234,50 τ.μ.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα