Μύκονος: Άλλαξε χέρια το ημιτελές συγκρότημα της Κατερίνας Μαλαματίνα – Πόσο πουλήθηκε (pics)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μύκονος: Άλλαξε χέρια το ημιτελές συγκρότημα της Κατερίνας Μαλαματίνα – Πόσο πουλήθηκε (pics)

Βγήκε σήμερα για μια ακόμη φορά σε πλειστηριασμό το ημιτελές συγκρότημα κατοικιών στα Χουλάκια - Ακολουθεί η βίλα στον Άγιο Ιωάννη Διακόφτη

Μύκονος: Άλλαξε χέρια το ημιτελές συγκρότημα της Κατερίνας Μαλαματίνα – Πόσο πουλήθηκε (pics)
Σε νέο ιδιοκτήτη πέρασε το ημιτελές συγκρότημα κατοικιών της Κατερίνας Μαλαματίνα στα Χουλάκια της Μυκόνου, που βγήκε νωρίτερα σήμερα σε πλειστηριασμό.

Πρόκειται για αγρό άρτιο και οικοδομήσιμο περιμανδρωμένος με ξερολιθιά που βρίσκεται στη θέση «Χουλάκια» Μυκόνου και έχει έκταση 5.752,11 τ.μ. Ο αγρός περιήλθε στην Αικατερίνη Μαλαματίνα τον Ιούλιο του 2007. Ωστόσο από τον Σεπτέμβριο του 2005 έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής για την κατασκευή κατοικιών, με βάση την οποία προβλεπόταν να ανεγερθούν τέσσερις κατοικίες με υπόγειο, με επιφάνεια κάθε ορόφου 234,50 τ.μ.


Διαβάστε περισσότερα στο  www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης