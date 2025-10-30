Πώς φτάσαμε στην Ελλάδα να ασχολούμαστε με το Halloween
Το Halloween, μια κάποτε καθαρά αμερικανική γιορτή, έχει εισβάλει στην Ελλάδα με κολοκύθες, γλυκά και τρομακτικές διακοσμήσεις να βρίσκονται παντού
Ας είμαστε ειλικρινείς: το Halloween δεν υπήρχε στην Ελλάδα μέχρι που το Netflix, το TikTok και τα καταστήματα αποφάσισαν ότι το χρειαζόμασταν. Μαζί τους και τα ξενόγλωσσα ιδιωτικά σχολεία και τα φροντιστήρια που είχαν λόγους να μεταλαμπαδεύσουν στους μαθητές τους την κουλτούρα της συγκεκριμένης γιορτής. Στην Ελλάδα έχουμε φυσικά τις Απόκριες με τις μάσκες και τις στολές, αλλά τι μάς ενώνει με το «trick-or-treating»; Το σκάλισμα κολοκύθας; Τους θεματικούς καφέδες με τους σκελετούς; Σύντομα, το διαδίκτυο έκανε τη δική του μαγεία. Μια πρόκληση στο TikTok, μερικά μαθήματα μακιγιάζ στο Instagram και ξαφνικά, κάθε καφέ, κατάστημα παιχνιδιών, φούρνος και σούπερμάρκετ μπαίνει στο πνεύμα του εορτασμού.
Κολοκύθες παντού
Περπατήστε σε οποιονδήποτε πολυσύχναστο δρόμο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης στα τέλη Οκτωβρίου και θα το δείτε: κολοκύθες σε βιτρίνες, ψεύτικους ιστούς αράχνης κρεμασμένους και πλαστικούς σκελετούς που κρέμονται από τις βιτρίνες των καταστημάτων. Τα σουπερμάρκετ δεν πουλάνε μόνο τα κλασσικά -τώρα έχουν ολόκληρους διαδρόμους αφιερωμένους στο Halloween, γεμάτους με γλυκά, ψεύτικο αίμα και διακοσμήσεις με νυχτερίδες. Ακόμα και τα βιβλιοπωλεία συμμετέχουν, με τρομακτικές ενότητες με μάγισσες και βαμπίρ.
