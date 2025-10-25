Ο χρυσός των ρεκόρ – Πού μπορεί να φτάσει η τιμή για το πολύτιμο μέταλλο (γράφημα)
Το πολύτιμο μέταλλο θα ξεπεράσει το μερίδιο του αμερικανικού νομίσματος ως παγκόσμιο αποθεματικό αν φτάσει και ξεπεράσει τα 5.790 δολάρια ανά ουγγιά - Οι εκτιμήσεις της Deutsche Bank για τα αποθέματα των κεντρικών τραπεζών - Τι πιστεύει η Morgan Stanley για το ράλι του χρυσού
Ηταν πριν από περίπου τρία χρόνια όταν άρχισε να παρατηρείται μια εντυπωσιακή, θα λέγαμε, αλλαγή στην αγορά του χρυσού. Λίγους μήνες μετά την απόφαση της τότε κυβέρνησης Μπάιντεν να χρησιμοποιήσει το δολάριο ως όπλο σε απάντηση στον πόλεμο στην Ουκρανία, οι κεντρικές τράπεζες άρχισαν να απομακρύνονται από το αμερικανικό νόμισμα με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει καταγραφεί ποτέ. Κάποιοι χαρακτήρισαν αυτή τη φυγή ως τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του δολαρίου από το Bretton-Woods.
Το 1944 έγινε μια ιστορική διάσκεψη, όπου 44 χώρες καθιέρωσαν ένα νέο διεθνές νομισματικό σύστημα για τη σταθεροποίηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η διάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στο Bretton Woods του New Hampshire, οδήγησε στη δημιουργία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το αρχικό σύστημα κατέρρευσε το 1971, όταν οι ΗΠΑ ανέστειλαν τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό. Κι αυτή ήταν και η μέρα που οι τιμές του χρυσού έφτασαν στα χαμηλότερα επίπεδα της δεκαετίας. Aπό τότε η πορεία τoυ ήταν ανοδική.
Eπιστρέφοντας ξανά στο σήμερα, ήταν Ιούλιος του 2025 όταν η Deutsche Bank εξέτασε το σημαντικό ερώτημα: θα μπορούσαν τώρα οι κεντρικές τράπεζες να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα για την τιμή του χρυσού, αφού σε σημαντικό βαθμό οδήγησαν την άνοδό του από το 2022;
Η γερμανική τράπεζα απάντησε σωστά εκείνη την εποχή, σημειώνοντας ότι από τις δηλωμένες προθέσεις των κεντρικών τραπεζών για το χρυσό για το δικό τους ίδρυμα, καθώς και από τις προσδοκίες για όλους τους διαχειριστές παγκόσμιων αποθεμάτων, προέκυψε ότι η τάση για προσθήκη χρυσού στα αποθέματα είχε μόνο αυξηθεί.
Ο αναλυτής της Deutsche Bank Μichael Hsueh αναφέρει ότι η προτίμηση των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως για το χρυσό δεν έχει μειωθεί λόγω της αύξησης των τιμών, αλλά αντίθετα έχει γίνει ακόμη ισχυρότερη. Όπως δείχνει έρευνα του World Gold Council, το μερίδιο των κεντρικών τραπεζών που σχεδίαζαν να αυξήσουν τα δικά τους αποθέματα χρυσού ήταν 43%, από 29% το προηγούμενο έτος. Κι ότι το 95% των διαχειριστών αποθεματικών ανέμεναν ότι τα αποθέματα των κεντρικών τραπεζών παγκοσμίως θα αυξηθούν τους επόμενους 12 μήνες, από 81% το προηγούμενο έτος. Η έρευνα διεξήχθη μεταξύ 25 Φεβρουαρίου και 20 Μαΐου του 2025.
