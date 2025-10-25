Ο χρυσός των ρεκόρ – Πού μπορεί να φτάσει η τιμή για το πολύτιμο μέταλλο (γράφημα)

Το πολύτιμο μέταλλο θα ξεπεράσει το μερίδιο του αμερικανικού νομίσματος ως παγκόσμιο αποθεματικό αν φτάσει και ξεπεράσει τα 5.790 δολάρια ανά ουγγιά - Οι εκτιμήσεις της Deutsche Bank για τα αποθέματα των κεντρικών τραπεζών - Τι πιστεύει η Morgan Stanley για το ράλι του χρυσού