“Εχεις κάτι να κρύψεις;” – Πρέπει τα ζευγάρια να ανταλλάσσουν τους κωδικούς των κινητών τους;
“Εχεις κάτι να κρύψεις;” – Πρέπει τα ζευγάρια να ανταλλάσσουν τους κωδικούς των κινητών τους;
Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να ενώσει, αλλά και να δοκιμάσει τα όρια μιας σχέσης
Στην εποχή των smartphones, τα ζευγάρια καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και στην ιδιωτικότητα. Κλήσεις, μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα, email και ακόμη και τραπεζικές εφαρμογές βρίσκονται όλα σε μια συσκευή που κουβαλάμε παντού μαζί μας. Για τα ζευγάρια, αυτή η μικρή οθόνη μπορεί να είναι τόσο γέφυρα όσο και εμπόδιο, καθώς ενώ επιτρέπει στους συντρόφους να παραμένουν συνδεδεμένοι, μπορεί επίσης να προκαλέσει προβλήματα εμπιστοσύνης, ιδιωτικότητας και προσωπικού χώρου. Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν, που αντιμετωπίζουν πολλοί σύντροφοι σήμερα είναι: Πόση ιδιωτικότητα είναι υγιής, όσον αφορά τα τηλέφωνά μας;
Αυτό ωστόσο, δεν είναι ένα νέο ζήτημα στο οποίο επικύπτουμε, καθώς η εμπιστοσύνη ήταν πάντα το θεμέλιο των υγιών σχέσεων. Ωστόσο, τα smartphone έχουν αυξήσει το διακύβευμα. Σε αντίθεση με ένα ημερολόγιο που μπορεί να κλειδωθεί σε ένα συρτάρι, ένα τηλέφωνο είναι πάντα κοντά, γεμάτο ειδοποιήσεις και περιέχει πολύ περισσότερα από προσωπικές σκέψεις. Μπορεί να περιέχει χρόνια συνομιλιών, φωτογραφιών, επαγγελματικών εγγράφων και προσωπικών πληροφοριών. Πώς μπορούν λοιπόν τα ζευγάρια να χειριστούν αυτά τα ευαίσθητα όρια, χωρίς να πληγώσουν ο ένας τον άλλον ή να δημιουργήσουν υποψίες;
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Αυτό ωστόσο, δεν είναι ένα νέο ζήτημα στο οποίο επικύπτουμε, καθώς η εμπιστοσύνη ήταν πάντα το θεμέλιο των υγιών σχέσεων. Ωστόσο, τα smartphone έχουν αυξήσει το διακύβευμα. Σε αντίθεση με ένα ημερολόγιο που μπορεί να κλειδωθεί σε ένα συρτάρι, ένα τηλέφωνο είναι πάντα κοντά, γεμάτο ειδοποιήσεις και περιέχει πολύ περισσότερα από προσωπικές σκέψεις. Μπορεί να περιέχει χρόνια συνομιλιών, φωτογραφιών, επαγγελματικών εγγράφων και προσωπικών πληροφοριών. Πώς μπορούν λοιπόν τα ζευγάρια να χειριστούν αυτά τα ευαίσθητα όρια, χωρίς να πληγώσουν ο ένας τον άλλον ή να δημιουργήσουν υποψίες;
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα