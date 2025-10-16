Ο άνθρωπος που έφτιαξε τα ξενοδοχεία Four Seasons και τα πούλησε στον Μπιλ Γκέιτς για 3,8 δισ. δολάρια
Ο άνθρωπος που έφτιαξε τα ξενοδοχεία Four Seasons και τα πούλησε στον Μπιλ Γκέιτς για 3,8 δισ. δολάρια
Ο Ίσαντορ Σαρπ ξεκίνησε από ένα ταπεινό μοτέλ στο Τορόντο για να φτάσει μέχρι την πιο αναγνωρίσιμη αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχείων στον κόσμο
Όλα ξεκίνησαν σ’ ένα εργοτάξιο. Στο Τορόντο της δεκαετίας του 1950, ο νεαρός Ίσαντορ Σαρπ, γιος ενός Πολωνοεβραίου εργολάβου οικοδομών, περνούσε τα πρωινά του πάνω σε σχέδια και τα απογεύματα ανάμεσα σε μπάζα και τσιμέντα. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και εργάστηκε αρχικά στην εταιρεία του πατέρα του, τη Sharp Construction. Δεν είχε ακόμη ονειρευτεί αυτοκρατορίες φιλοξενίας, το μόνο που ήθελε ήταν να σχεδιάζει όμορφα κτίρια. Το 1960, όμως, ήλθε στη ζωή του η σπίθα της αλλαγής. Ένας πελάτης του ζήτησε να του φτιάξει ένα μικρό ξενοδοχείο κοντά σε αεροδρόμιο, αλλά ζήτησε κάτι περίεργο: Ήθελε το κτίριο να αποπνέει οικειότητα και ασφάλεια, να αισθάνεται ο ταξιδιώτης άνετα, σαν στο σπίτι του. Αυτό ήταν!
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα