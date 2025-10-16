Ο άνθρωπος που έφτιαξε τα ξενοδοχεία Four Seasons και τα πούλησε στον Μπιλ Γκέιτς για 3,8 δισ. δολάρια

Ο Ίσαντορ Σαρπ ξεκίνησε από ένα ταπεινό μοτέλ στο Τορόντο για να φτάσει μέχρι την πιο αναγνωρίσιμη αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχείων στον κόσμο