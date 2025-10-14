Η κλασική συνταγή του φλερτ επιστρέφει: Το να κάθεσαι στο μπαρ είναι η πιο συζητημένη τάση στα ραντεβού
Η κλασική συνταγή του φλερτ επιστρέφει: Το να κάθεσαι στο μπαρ είναι η πιο συζητημένη τάση στα ραντεβού
Νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν τα dating apps και επιστρέφουν στον πιο παλιό τρόπο γνωριμιών: κάθονται μόνοι στην μπάρα, πίνουν ένα ποτό και αφήνουν τη συζήτηση να ξεκινήσει φυσικά
Ξεκινά με κάτι φαινομενικά απλό: ένα άτομο, ένα άδειο σκαμπό και ένα ποτό. Χωρίς σκρολάρισμα στο κινητό, χωρίς προφίλ, χωρίς αλγόριθμο που αποφασίζει για τη μοίρα σου. Μόνο μια ήσυχη γωνιά ενός μπαρ, ο βόμβος των συζητήσεων και η πιθανότητα ένας άγνωστος να στραφεί προς εσένα και να σου πει «γεια». Αυτή η “ήσυχη αντίδραση” ενάντια στα σύγχρονα διαδικτυακά ραντεβού είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει σε όλες τις πόλεις αυτή τη στιγμή. Ένας αυξανόμενος αριθμός νέων singles -πολλοί από τους οποίους ανήκουν στη Γενιά Z- απομακρύνονται από το ατελείωτο scroll των εφαρμογών γνωριμιών και στρέφονται προς μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση: να γνωρίζουν ανθρώπους στην πραγματική ζωή.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα