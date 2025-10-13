Η ιστορία ενός μοναστηριού που μεταμορφώθηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων
Η ιστορία ενός μοναστηριού που μεταμορφώθηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων
Από τη σιωπή της προσευχής στη γαλήνη της λιτής πολυτέλειας στην καρδιά της Κυανής Ακτής
Στην παλιά Νίκαια με τα στενά δρομάκια όπου οι αποχρώσεις της ώχρας «ζωγραφίζουν» τον ορίζοντα, κρυμμένο μέσα σε έναν κήπο λουσμένο στο φως και την ηρεμία, στέκει ένα ιστορικό κτίριο που αποπνέει γαλήνη, κομψότητα και διακριτική πολυτέλεια: Το Hotel du Couvent.
Διασχίζοντας τη λιθόχτιστη είσοδο, ο επισκέπτης ακολουθεί το μονοπάτι από προβηγκιανή πέτρα και «ταξιδεύει» στο παρελθόν. Τυλίγεται στην αύρα ενός τόπου γεμάτο αναμνήσεις και περπατά πάνω στα βήματα όσων πέρασαν από το ίδιο σημείο μερικούς αιώνες πριν. Η ξερολιθιά σιωπηλή κρατά μέσα της το αποτύπωμα του χρόνου. Λίγα βήματα αργότερα, η απλότητα του χώρου μεταμορφώνεται χάρη στη συμφωνία χρωμάτων και αρωμάτων, με τις γλυσίνιες και τις φλαμουριές να χαρίζουν γενναιόδωρα τη σκιά τους, τις πορτοκαλιές να ανθίζουν, και τον αέρα να γεμίζει με νότες φρεσκοκομμένου καφέ ή άρωμα από λαχταριστές madeleines που μόλις βγήκαν από τον φούρνο.
