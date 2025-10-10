Αλεξάνταρ Πρεράντοβις: Ανθεκτική κερδοφορία σε χρονιά πιέσεων για την Dell Ελλάδος – Πού ποντάρει

Διαβάστε περισσότερα στο

Σε μια αγορά πληροφορικής που δείχνει να αναθερμαίνεται μετά από δύο χρόνια πιέσεων, ησυνεχίζει και φέτος να κινείται σε τροχιά σταθερής κερδοφορίας, επενδύοντας στη βελτίωση της διαθεσιμότητας, της εξυπηρέτησης και της φυσικής παρουσίας της μέσω του δικτύου Dell Exclusive Stores που λειτουργεί ηΗ εταιρεία προβλέπει ότι και η φετινή χρήση θα είναι κερδοφόρα, παρά τις επίμονες μακροοικονομικές προκλήσεις, με τη διοίκηση να εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για την επόμενη ημέρα της αγοράς.«Η πορεία εργασιών της εταιρείας για τη νέα χρήση ευελπιστούμε να κινηθεί στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2024, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αρνητικές συνθήκες της αγοράς», σημειώνει η διοίκηση υπό τον πρόεδρο, προσθέτοντας ότι «ενώ οι μακροοικονομικές αβεβαιότητες αναμένεται να διατηρηθούν στο άμεσο μέλλον, η εταιρεία έχει αναπτύξει ευνοϊκές προσφορές προϊόντων για τα τμήματα στα οποία δραστηριοποιείται και είναι σε θέση να προσαρμοστεί γρήγορα στις απαιτήσεις της αγοράς».