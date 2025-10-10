Αλεξάνταρ Πρεράντοβις: Ανθεκτική κερδοφορία σε χρονιά πιέσεων για την Dell Ελλάδος – Πού ποντάρει
Η διοίκηση προβλέπει θετική χρήση και για το 2025, με ώθηση από τα vouchers του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» – Διατηρεί υψηλή ρευστότητα και μερίσματα, ενισχύει αποθέματα και φυσική παρουσία μέσω της Oktabit, βλέποντας νέα δυναμική στην αγορά τεχνολογίας
Σε μια αγορά πληροφορικής που δείχνει να αναθερμαίνεται μετά από δύο χρόνια πιέσεων, η Dell Technologies Μ.Α.Ε. συνεχίζει και φέτος να κινείται σε τροχιά σταθερής κερδοφορίας, επενδύοντας στη βελτίωση της διαθεσιμότητας, της εξυπηρέτησης και της φυσικής παρουσίας της μέσω του δικτύου Dell Exclusive Stores που λειτουργεί η Oktabit.
Η εταιρεία προβλέπει ότι και η φετινή χρήση θα είναι κερδοφόρα, παρά τις επίμονες μακροοικονομικές προκλήσεις, με τη διοίκηση να εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για την επόμενη ημέρα της αγοράς.
«Η πορεία εργασιών της εταιρείας για τη νέα χρήση ευελπιστούμε να κινηθεί στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2024, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αρνητικές συνθήκες της αγοράς», σημειώνει η διοίκηση υπό τον πρόεδρο Αλεξάνταρ Πρεράντοβιτς (φωτ.), προσθέτοντας ότι «ενώ οι μακροοικονομικές αβεβαιότητες αναμένεται να διατηρηθούν στο άμεσο μέλλον, η εταιρεία έχει αναπτύξει ευνοϊκές προσφορές προϊόντων για τα τμήματα στα οποία δραστηριοποιείται και είναι σε θέση να προσαρμοστεί γρήγορα στις απαιτήσεις της αγοράς».
