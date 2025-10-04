Το yacht Armani, οι new business του Ελληνοκύπριου επιχειρηματία και το cocktail πάρτι στο Μονακό με Ελληνες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το yacht Armani, οι new business του Ελληνοκύπριου επιχειρηματία και το cocktail πάρτι στο Μονακό με Ελληνες

Ένα ονειρικό yacht 6 ορόφων, Armani casa έπιπλα, dressing room που παραπέμπει σε boutique Armani και μια master κρεβατοκάμαρα πιο πολυτελή από την προεδρική σουίτα του Hotel de Paris. Το σκάφος που σχεδίασε ο ίδιος ο Giorgio Armani παρουσιάστηκε στο Monaco Yacht Show 2025 και εμείς ήμασταν εκεί

Το yacht Armani, οι new business του Ελληνοκύπριου επιχειρηματία και το cocktail πάρτι στο Μονακό με Ελληνες
Είναι το σκάφος για το οποίο συζήτησαν όλοι. To talk of the town στο κοσμικό πριγκιπάτο του Monaco μεταξύ επιχειρηματιών που έδωσαν μάχη για να κερδίσουν μια πρόσκληση. Η επίσημη παρουσίασή του έγινε την περασμένη Παρασκευή στις 6:30 το απόγευμα μέσα στο ίδιο το yacht.

Την πρόσκληση στους Ελληνες επιχειρηματίες απηύθυνε μαζί με τους ανθρώπους από τον οίκο Armani ο Κώστας Κλεάνθους, ο επιτυχημένος Ελληνοκύπριος businessman που επεκτείνει πλέον την επιχειρηματική του δραστηριότητα στον τομέα των πολυτελών σκαφών αναψυχής με την προσθήκη δύο μοναδικών σκαφών που φέρουν την υπογραφή του Giorgio Armani.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης