Το yacht Armani, οι new business του Ελληνοκύπριου επιχειρηματία και το cocktail πάρτι στο Μονακό με Ελληνες
Ένα ονειρικό yacht 6 ορόφων, Armani casa έπιπλα, dressing room που παραπέμπει σε boutique Armani και μια master κρεβατοκάμαρα πιο πολυτελή από την προεδρική σουίτα του Hotel de Paris. Το σκάφος που σχεδίασε ο ίδιος ο Giorgio Armani παρουσιάστηκε στο Monaco Yacht Show 2025 και εμείς ήμασταν εκεί
Είναι το σκάφος για το οποίο συζήτησαν όλοι. To talk of the town στο κοσμικό πριγκιπάτο του Monaco μεταξύ επιχειρηματιών που έδωσαν μάχη για να κερδίσουν μια πρόσκληση. Η επίσημη παρουσίασή του έγινε την περασμένη Παρασκευή στις 6:30 το απόγευμα μέσα στο ίδιο το yacht.
Την πρόσκληση στους Ελληνες επιχειρηματίες απηύθυνε μαζί με τους ανθρώπους από τον οίκο Armani ο Κώστας Κλεάνθους, ο επιτυχημένος Ελληνοκύπριος businessman που επεκτείνει πλέον την επιχειρηματική του δραστηριότητα στον τομέα των πολυτελών σκαφών αναψυχής με την προσθήκη δύο μοναδικών σκαφών που φέρουν την υπογραφή του Giorgio Armani.
