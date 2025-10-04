Το yacht Armani, οι new business του Ελληνοκύπριου επιχειρηματία και το cocktail πάρτι στο Μονακό με Ελληνες

Ένα ονειρικό yacht 6 ορόφων, Armani casa έπιπλα, dressing room που παραπέμπει σε boutique Armani και μια master κρεβατοκάμαρα πιο πολυτελή από την προεδρική σουίτα του Hotel de Paris. Το σκάφος που σχεδίασε ο ίδιος ο Giorgio Armani παρουσιάστηκε στο Monaco Yacht Show 2025 και εμείς ήμασταν εκεί