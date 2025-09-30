Το… σαράκι της Novartis (μια χαρά δουλειά), το δώρο στους δημόσιους υπάλληλους, η επίθεση του Lidl στον Σκλαβενίτη, η Veolia ψωνίζει… μεσογειακά, το μεγάλο ξεκατίνιασμα

Κλείσιμο

Αρχικώς υπήρχε η εντύπωση (το γράψαμε χθες) ότι το ποσό που αποκόμισε ο Σαράκης ήταν 30 εκατ. ευρώ αλλά τελικώς πήρε… μόνο 18 εκατ. ευρώ από το αμερικάνικο δημόσιο γιατί τα υπόλοιπα μοιράστηκαν στους «συνεργούς», οι οποίοι τα πήραν για να… πουν την αλήθεια αν υπάρχουν «λαδώματα και μίζες» αλλά όπως αποδείχθηκε στο δικαστήριο ψευδομαρτύρησαν. Αυτοί οι τύποι πληρώθηκαν για να πούνε ψέματα και να πλουτίσουν αλλά και οι ηθικοί αυτουργοί άφαντοι, έτσι; Μικρή λεπτομέρεια, οι πολιτικοί που λειτούργησαν ως ηθικοί αυτουργοί αθωώθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, για να τα λέμε και όλα.40 εκατομμύρια μπόνους-Πάμε τώρα στην καθημερινότητα, στη σημερινή ατζέντα του Υπουργικού περιλαμβάνονται πολλά, ένα όμως έχει αρκετό ενδιαφέρον: ο λόγος για το μπόνους παραγωγικότητας σε δημοσίους υπαλλήλους σε θέση ευθύνης που θα παρουσιάσουν ο Πιερρακάκης μαζί με τον Λιβάνιο. Μαθαίνω ότι το σχετικό κονδύλι που έχει εγκριθεί αφορά περίπου 25.000 δημοσίους υπαλλήλους και το ποσό είναι γύρω στα 40 εκατομμύρια. Κατ' άτομο, είναι κάτι πάνω από 1,5 χιλιάρικο, που δεν είναι και λίγο.Οι άξονες της νόμιμης μετανάστευσης-Επίσης στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για τη Νόμιμη Μετανάστευση που έχουν ετοιμάσει Πλεύρης-Βολουδάκη, ενώ προεργασία είχε γίνει και επί Καιρίδη. Μαθαίνω ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές απλουστεύσεις για τις άδειες παραμονής, ενώ επίσης θα υπάρξουν μέτρα στόχευσης νόμιμων μεταναστών εκεί που υπάρχουν ανάγκες (αγρότες, κατασκευές, τουρισμός). Θα υπάρξουν έξυπνες βίζες για προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, σπουδαστές, φοιτητές ιατρικής βίζας. Παράλληλα, στις στρατηγικές επενδύσεις θα προβλέπεται fast track είσοδος μεταναστών για νόμιμη εργασία και για συγκεκριμένο χρόνο. Επίσης, όσοι παίρνουν άσυλο θα μπαίνουν σε προγράμματα εργασίας, καθώς θα περικοπούν σημαντικά και τα επιδόματα.Το σύμφωνο συμβίωσης του Αμυρά-Η διαδικασία δημοσιοποίησης των Πόθεν Έσχες αποκαλύπτει και γάμους ή σύμφωνα συμβίωσης, πέρα από εισοδήματα και καταθέσεις. Η είδηση εδώ αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Γιώργο Αμυρά, ο οποίος έκανε σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό του Βασίλη Κυριακόπουλο πριν από δύο χρόνια και το εμφάνισε στη δήλωση του 2024 (για τη χρήση του 2023). Ο σύντροφός του είναι αρχιτέκτων στο επάγγελμα και γενικώς χαμηλών τόνων άνθρωπος. Ο κ. Αμυράς επανήλθε στη Βουλή προ μηνών, παίρνοντας την έδρα του Κώστα Τασούλα που «μετακόμισε» στην Προεδρία.Η επαναπροσέγγιση πάει βόλτα...-Το «πύρινο» άρθρο του Χρύσανθου Λαζαρίδη (κολλητός του Αντώνη Σαμαρά) στα «Νέα», με το ευθύ «πέσιμο» στον Κ.Μ για την εξωτερική πολιτική μπορεί να εκληφθεί ως επιβεβαίωση της προσπάθειας για επαναπροσέγγιση του Μ.Μ με τον πρώην πρωθυπουργό. Άλλωστε και οι «σαμαρικοί» στο παρασκήνιο έλεγαν ότι το «άνοιγμα» του Κ.Μ είναι προσχηματικό, σε μια προσπάθεια να τους περάσει τον «μουντζούρη» αν έλεγε «όχι» στο τέλος ο πρώην πρωθυπουργός. Αν κρίνω πάντως από την απάντηση του Μαρινάκη χθες στο briefing, το Μ.Μ αποφάσισε να σηκώσει το γάντι. Το λέω γιατί ο εκπρόσωπος θύμισε ότι τον Κ.Μ τον έκριναν οι πολίτες και ότι η κυβέρνηση επέλεξε να πορεύεται με αποτελέσματα, όχι με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Σε αντίστοιχο τόνο και ο Μακάριος Λαζαρίδης (Real Fm) που θύμισε μάλιστα ότι ο Σαμαράς έριξε κυβέρνηση της ΝΔ.Κεφαλογιάννη-Μάτσας-Τώρα βέβαια θα μου πείτε με τι ασχολείσαι, ρε μεγάλε, εδώ η Ελλάδα όλη τρελαίνεται με την Μπισμπικιάδα αλλά πραγματικά δεν είναι και δύσκολο να κατανοήσει κανείς τη συμπεριφορά του ανθρώπου, είναι κάτι σαν αυτό που λέει ο κόσμος κόψε φάτσα να βγάλεις συμπέρασμα. Τέλος πάντων, εμένα μου έκανε πολύ περισσότερη εντύπωση το ξεκατίνιασμα στα δικαστήρια μιας υπουργού, της Όλγας Κεφαλογιάννη με τον πρώην σύζυγό της. Τα προσωπικά… είναι προσωπικά στα διαζύγια βρε παιδάκι μου το καταλαβαίνω, αλλά τώρα όταν έχεις μια δημόσια θέση και παρουσία, μάλλον προσέχεις λίγο περισσότερο την εικόνα σου, για σένα και φυσικά για τα παιδιά σου. Τι τα θες τα «είχε γκόμενα» λες και πήγαμε δεκαετίες πίσω, που η μοιχεία ήταν ποινικό αδίκημα ή ο άλλος ότι τον μεταχειριζόταν σαν το σκυλάκι της. Ε, ας φωνάξουν τη φιλοζωική… Γενικώς το γινάτι βγάζει μάτι και εν πάση περιπτώσει προς τι τα μίση και ο αλληλοσπαραγμός στις ρούγες όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο;Πόλεμος στα super market: Lidl εναντίον Σκλαβενίτη