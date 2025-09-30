Το… σαράκι της Novartis (μια χαρά δουλειά), το δώρο στους δημόσιους υπάλληλους, η επίθεση του Lidl στον Σκλαβενίτη, η Veolia ψωνίζει… μεσογειακά, το μεγάλο ξεκατίνιασμα
Χαίρετε, ένα πόθεν έσχες από εκείνα που δημοσιεύτηκαν χθες, αυτό του βουλευτή Παύλου Σαράκη, «εξηγεί» πεντακάθαρα ότι η υπόθεση Novartis εκτός από πολιτική σκευωρία πρώτου βαθμού ήταν και μια πάρα πολύ αποδοτική μπίζνα για όσους ανακατεύτηκαν… έπεσαν στη φωτιά, ψευδομαρτύρησαν αλλά στο τέλος κονομήσανε γερά και μάλιστα νομίμως ώστε να τα δηλώσουν στην εφορία και να τα βάλουν και στο πόθεν έσχες τους
Αρχικώς υπήρχε η εντύπωση (το γράψαμε χθες) ότι το ποσό που αποκόμισε ο Σαράκης ήταν 30 εκατ. ευρώ αλλά τελικώς πήρε… μόνο 18 εκατ. ευρώ από το αμερικάνικο δημόσιο γιατί τα υπόλοιπα μοιράστηκαν στους «συνεργούς», οι οποίοι τα πήραν για να… πουν την αλήθεια αν υπάρχουν «λαδώματα και μίζες» αλλά όπως αποδείχθηκε στο δικαστήριο ψευδομαρτύρησαν. Αυτοί οι τύποι πληρώθηκαν για να πούνε ψέματα και να πλουτίσουν αλλά και οι ηθικοί αυτουργοί άφαντοι, έτσι; Μικρή λεπτομέρεια, οι πολιτικοί που λειτούργησαν ως ηθικοί αυτουργοί αθωώθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, για να τα λέμε και όλα.
40 εκατομμύρια μπόνους
-Πάμε τώρα στην καθημερινότητα, στη σημερινή ατζέντα του Υπουργικού περιλαμβάνονται πολλά, ένα όμως έχει αρκετό ενδιαφέρον: ο λόγος για το μπόνους παραγωγικότητας σε δημοσίους υπαλλήλους σε θέση ευθύνης που θα παρουσιάσουν ο Πιερρακάκης μαζί με τον Λιβάνιο. Μαθαίνω ότι το σχετικό κονδύλι που έχει εγκριθεί αφορά περίπου 25.000 δημοσίους υπαλλήλους και το ποσό είναι γύρω στα 40 εκατομμύρια. Κατ' άτομο, είναι κάτι πάνω από 1,5 χιλιάρικο, που δεν είναι και λίγο.
Οι άξονες της νόμιμης μετανάστευσης
-Επίσης στο σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για τη Νόμιμη Μετανάστευση που έχουν ετοιμάσει Πλεύρης-Βολουδάκη, ενώ προεργασία είχε γίνει και επί Καιρίδη. Μαθαίνω ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές απλουστεύσεις για τις άδειες παραμονής, ενώ επίσης θα υπάρξουν μέτρα στόχευσης νόμιμων μεταναστών εκεί που υπάρχουν ανάγκες (αγρότες, κατασκευές, τουρισμός). Θα υπάρξουν έξυπνες βίζες για προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, σπουδαστές, φοιτητές ιατρικής βίζας. Παράλληλα, στις στρατηγικές επενδύσεις θα προβλέπεται fast track είσοδος μεταναστών για νόμιμη εργασία και για συγκεκριμένο χρόνο. Επίσης, όσοι παίρνουν άσυλο θα μπαίνουν σε προγράμματα εργασίας, καθώς θα περικοπούν σημαντικά και τα επιδόματα.
Το σύμφωνο συμβίωσης του Αμυρά
-Η διαδικασία δημοσιοποίησης των Πόθεν Έσχες αποκαλύπτει και γάμους ή σύμφωνα συμβίωσης, πέρα από εισοδήματα και καταθέσεις. Η είδηση εδώ αφορά τον βουλευτή της ΝΔ Γιώργο Αμυρά, ο οποίος έκανε σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό του Βασίλη Κυριακόπουλο πριν από δύο χρόνια και το εμφάνισε στη δήλωση του 2024 (για τη χρήση του 2023). Ο σύντροφός του είναι αρχιτέκτων στο επάγγελμα και γενικώς χαμηλών τόνων άνθρωπος. Ο κ. Αμυράς επανήλθε στη Βουλή προ μηνών, παίρνοντας την έδρα του Κώστα Τασούλα που «μετακόμισε» στην Προεδρία.
Η επαναπροσέγγιση πάει βόλτα...
-Το «πύρινο» άρθρο του Χρύσανθου Λαζαρίδη (κολλητός του Αντώνη Σαμαρά) στα «Νέα», με το ευθύ «πέσιμο» στον Κ.Μ για την εξωτερική πολιτική μπορεί να εκληφθεί ως επιβεβαίωση της προσπάθειας για επαναπροσέγγιση του Μ.Μ με τον πρώην πρωθυπουργό. Άλλωστε και οι «σαμαρικοί» στο παρασκήνιο έλεγαν ότι το «άνοιγμα» του Κ.Μ είναι προσχηματικό, σε μια προσπάθεια να τους περάσει τον «μουντζούρη» αν έλεγε «όχι» στο τέλος ο πρώην πρωθυπουργός. Αν κρίνω πάντως από την απάντηση του Μαρινάκη χθες στο briefing, το Μ.Μ αποφάσισε να σηκώσει το γάντι. Το λέω γιατί ο εκπρόσωπος θύμισε ότι τον Κ.Μ τον έκριναν οι πολίτες και ότι η κυβέρνηση επέλεξε να πορεύεται με αποτελέσματα, όχι με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Σε αντίστοιχο τόνο και ο Μακάριος Λαζαρίδης (Real Fm) που θύμισε μάλιστα ότι ο Σαμαράς έριξε κυβέρνηση της ΝΔ.
Κεφαλογιάννη-Μάτσας
-Τώρα βέβαια θα μου πείτε με τι ασχολείσαι, ρε μεγάλε, εδώ η Ελλάδα όλη τρελαίνεται με την Μπισμπικιάδα αλλά πραγματικά δεν είναι και δύσκολο να κατανοήσει κανείς τη συμπεριφορά του ανθρώπου, είναι κάτι σαν αυτό που λέει ο κόσμος κόψε φάτσα να βγάλεις συμπέρασμα. Τέλος πάντων, εμένα μου έκανε πολύ περισσότερη εντύπωση το ξεκατίνιασμα στα δικαστήρια μιας υπουργού, της Όλγας Κεφαλογιάννη με τον πρώην σύζυγό της. Τα προσωπικά… είναι προσωπικά στα διαζύγια βρε παιδάκι μου το καταλαβαίνω, αλλά τώρα όταν έχεις μια δημόσια θέση και παρουσία, μάλλον προσέχεις λίγο περισσότερο την εικόνα σου, για σένα και φυσικά για τα παιδιά σου. Τι τα θες τα «είχε γκόμενα» λες και πήγαμε δεκαετίες πίσω, που η μοιχεία ήταν ποινικό αδίκημα ή ο άλλος ότι τον μεταχειριζόταν σαν το σκυλάκι της. Ε, ας φωνάξουν τη φιλοζωική… Γενικώς το γινάτι βγάζει μάτι και εν πάση περιπτώσει προς τι τα μίση και ο αλληλοσπαραγμός στις ρούγες όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο;
Πόλεμος στα super market: Lidl εναντίον Σκλαβενίτη
-Έχει ξεσπάσει ανηλεής πόλεμος στα super market με τον (κατ΄ εκτίμηση - δεν ανακοινώνει νούμερα) δεύτερο παίκτη της αγοράς, τη Lidl να έχει εξαπολύσει μετωπική επίθεση στον αδιαμφισβήτητο πρώτο, την αλυσίδα Σκλαβενίτη. Βασιζόμενος στην αρχή ότι αυξάνοντας τα κανάλια διανομής γίνεσαι μεγαλύτερος σε πωλήσεις, η Lidl κατεβαίνει με επιθετικές οικονομικές προσφορές, όπου λήγει μίσθωση της Σκλαβενίτης. Μάλιστα έγινε και μια άτυπη επαφή μεταξύ των δυο αλυσίδων, με τη Σκλαβενίτης να διαμαρτύρεται για την πολιτική της Lidl και να εισπράττει τελικά την απάντηση ότι οι εντολές έχουν έρθει από τη Γερμανία. Το παρασκήνιο του αδυσώπητου εμπορικού πολέμου για την πρώτη θέση ενδεχομένως εξηγεί τον αυξημένο εκνευρισμό στη Σκλαβενίτης για το πρόστιμο των 1,44 εκατ. που επέβαλε πρόσφατα το υπουργείο Ανάπτυξης κι έψαχναν σκοπιμότητες πίσω από την ενέργεια “επειδή αφορούσε μόνον 36 ετικέτες” και άλλα τέτοια ανάλογα. Βέβαια το ΥΠΑΝ μαζί με τη Σκλαβενίτης έριξαν και 805.000 ευρώ πρόστιμο στη Lidl που επίσης το πήρε βαριά γιατί αφορούσε “μόνον 32 ετικέτες” κ.λπ.
Η Veolia εξαγοράζει ελληνική εταιρεία. Ολοκληρώνεται το due dilligence
-Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση έχει αναγάγει τη διαχείριση των υδάτων σε νούμερο ένα προτεραιότητα, η γαλλική πολυεθνική Veolia κάνει το αποφασιστικό της βήμα για να αποκτήσει ουσιαστική παρουσία στην ελληνική αγορά. Το πρώτο σημάδι ήρθε με τη σύσταση της Veolia Services Greece Μονοπρόσωπη Α.Ε., με έδρα στο Μαρούσι, στις 20 Μαρτίου 2025. Μια κίνηση που δείχνει ότι η πολυεθνική δεν περιορίζεται πλέον σε φήμες ή ΜΟU αλλά εγκαθιδρύει την παρουσία της στη χώρα μας. Παράλληλα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου σε μια από τις πλέον εξειδικευμένες εταιρείες του κλάδου της διαχείρισης αποβλήτων και υδάτινων πόρων. Με μεγάλες εγκαταστάσεις εντός και εκτός Ελλάδας, και εκτιμώμενο τζίρο για φέτος πάνω από 70 εκατ. ευρώ με κέρδη 15 εκατ. ευρώ, ο στόχος θεωρείται στρατηγικής σημασίας. Το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει due diligence αποκαλύπτει ότι το deal έχει προχωρήσει σε βάθος και απομένει η τελική ευθεία. Η κίνηση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη η κλίμακα του ομίλου. Το 2024, η Veolia απασχολούσε περίπου 215.000 εργαζόμενους και εμφάνισε έσοδα 44,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, με EBITDA 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ και περιθώριο κερδοφορίας άνω του 15%. Ένας κολοσσός που επιλέγει να στραφεί ξανά στην Ελλάδα, σε μια περίοδο μάλιστα που το νερό αναδεικνύεται σε πολιτικό και οικονομικό ζητούμενο πρώτης γραμμής για το οποίο δείχνουν άγριες διαθέσεις όλοι οι μεγάλοι ενεργειακοί και επιχειρηματικοί όμιλοι της χώρας. Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που το όνομα της Veolia ακούγεται στη χώρα. Το φλερτ είχε ξεκινήσει από το 2009 καθώς τότε είχε επιχειρηθεί η δημιουργία κοινοπραξίας με τη MIG, του του Α. Βγενοπούλου. Το 2020 τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Γαλλία είχε επισκεφθεί ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ως υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας. Τότε οι συζητήσεις έμειναν μετέωρες· σήμερα όμως όλα δείχνουν ότι η στιγμή έχει ωριμάσει. Αν τελικά κλείσει η συμφωνία, που όλα δείχνουν προς τα εκεί πάει, θα είναι ένα από τα σημαντικότερα deals στον χώρο των περιβαλλοντικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του κεφάλαια, τεχνογνωσία και διεθνή εμπειρία. Και εδώ ακριβώς κρύβεται η ουσία: η Veolia δεν ψάχνει να «στήσει κάτι από το μηδέν», αλλά επιλέγει να επενδύσει σε μια ήδη εδραιωμένη ελληνική εταιρεία με αποδεδειγμένη δυναμική σε σκουπίδια και νερά. Τελικά, ξύπνιοι οι Γάλλοι.
INTRALOT: ΑΜΚ express
-Κι αφού τελειώσαμε με τους καυγάδες και τα deals, πάμε στην ΑΜΚ της INTRALOT που πραγματοποιείται στην αιχμή του νομοθετικού πλαισίου. Η αύξηση (την οποία μεταξύ άλλων υποστηρίζει με πάθος και ο χρηματιστής Αστυφίδης) λένε στην αγορά ότι ξεκινά αύριο Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή. Για την ΑΜΚ δεν χρειάστηκε έγκριση ενημερωτικού δελτίου. Διότι τροποποιήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο (1129/2017 και Listing Act) και υπάρχουν πλέον ορισμένες περιπτώσεις που δεν χρειάζεται έγκριση ενημερωτικού, αλλά απλή έκδοση εντύπου εξαίρεσης. Πρόκειται για ένα 11σέλιδο στο οποίο αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της έκδοσης. Η INTRALOT δεν είναι η πρώτη που κάνει χρήση των συγκεκριμένων διατάξεων, καθώς έχουν προηγηθεί η ΙDEAL και η Premia.
Ναυπηγήσεις product tankers έπειτα από μια δεκαετία για τη Latsco Shipping
-Στην καρδιά της ναυτιλιακής πιάτσας έχει ανοίξει έντονη κουβέντα γύρω από τη Latsco Shipping της οικογένειας M. Λάτση. Μετά από μια δεκαετία σιωπής στον χώρο των παραγγελιών ναυπήγησης product tankers, η εταιρεία έσπασε το ρόδι με νέα κίνηση στη Νότια Κορέα. Οπως είναι σε θέση να γνωρίζει με βεβαιότητα το dark room, τo μεσαίου μεγέθους ναυπηγείο K Shipbuilding έκλεισε συμφωνία για δύο MR δεξαμενόπλοια 50.000 dwt, με παράδοση το 2027, ενώ στο τραπέζι υπάρχει option για ακόμη δύο. Τιμή; Περίπου 50 εκατ. δολάρια το κομμάτι. Τα πλοία θα είναι LNG και methanol-ready, πλήρως συμβατά με τους κανονισμούς Tier III του IMO. Το ενδιαφέρον, βέβαια, δεν είναι μόνο τεχνικό. Η κίνηση έρχεται τη στιγμή που η οικογένεια Μαριάννας Λάτση συζητά την πιθανή μεταφορά των ιδιωτικών product tankers στον στόλο της εισηγμένης στο Nasdaq Euroholdings, όπου κατέχει τον έλεγχο. Ένα τέτοιο σενάριο θα άλλαζε ισορροπίες και στο χρηματιστηριακό ταμπλό. Και κάπου εδώ έμπειρα στελέχη της ναυτιλίας αναρωτιούνται: η Latsco απλώς ανανεώνει τον στόλο ή ετοιμάζει κάτι πιο μεγάλο;
ΑΚΤΟR: Έπεται συνέχεια...
-Με αλλεπάλληλα deals εδώ και τρία χρόνια που άλλαξε χέρια η τότε Intrakat, ο όμιλος ΑΚΤΟR συνεχίζει να διευρύνει εντυπωσιακά τα μεγέθη του. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς και της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ο όμιλος εκτινάσσει το χαρτοφυλάκιο των έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ που ελέγχει σε σημαντικά επίπεδα και ταυτόχρονα διασφαλίζει σταθερά έσοδα. Ο στόχος είναι ο όμιλος να είναι προετοιμασμένος για την περίοδο που οι πόροι του Ταμείου Ανάπτυξης θα εξαντληθούν και γενικότερα το κατασκευαστικό αντικείμενο θα συρρικνωθεί. Οι παραχωρήσεις είναι ένας πυλώνας ανάπτυξης που ποντάρει σταθερά ο ΑΚΤΟR και στην αγορά κυκλοφορεί πως ο επικεφαλής του Ομίλου Αλεξ. Εξάρχου έχει σχεδιάσει και επόμενα βήματα επέκτασης για την περαιτέρω ενδυνάμωση της ΑΚΤΩΡ στον τομέα των παραχωρήσεων.
Για… καζίνο κανείς;
-Δεν ξέρω αν έχει κανείς τη διάθεση να… ανοίξει καζίνο, αλλά μαθαίνω ότι τον επόμενο μήνα έρχεται ένας πλειστηριασμός που αφορά τέτοιο εξοπλισμό. Το μαζικό σφυρί στρέφεται κατά της “Theros International Gaming Inc”, που εδρεύει στην κομητεία Cook της Πολιτείας του Illinois των ΗΠΑ, και η οποία, ως γνωστόν, εκμεταλλεύεται το Καζίνο Ρίου, ενώ εκπροσωπείται από τον επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη. Ο πλειστηριασμός έχει οριστεί για τις 30 Οκτωβρίου 2025, επισπεύδεται από 10 φυσικά πρόσωπα (εικάζω ότι πρόκειται για εργαζομένους του Καζίνο Ρίου) και η κατάσχεση επιβλήθηκε για πόσο 295.816,52 ευρώ. Στο σφυρί λοιπόν αναμένεται να βγουν 14 ρουλέτες αμερικανικές μάρκας John Huxley, σε καλή κατάσταση, με κάθε συστατικό και εξάρτημά τους, με τιμή πρώτης προσφοράς 1.000 ευρώ για καθεμιά. Ακόμη, καμιά δεκαριά τραπέζια Black Jack και τέσσερα τραπέζια Stud Poker, επίσης με τα συστατικά και τα εξαρτήματά τους, με τιμή 1.000 ευρώ το κομμάτι. Μαζί βεβαίως θα βγουν και οι περίφημοι κουλοχέρηδες (slot machine), που δεν είναι δυο και τρεις, αλλά... 233 «σε λειτουργία και σε καλή κατάσταση», κατανεμημένοι σε διάφορα σημεία του καζίνο. Οι τιμές εκκίνησης για αυτούς είναι 1.200 ευρώ, 1.400 ευρώ και 1.600 ευρώ (ανάλογα προφανώς με τον τύπο τους) με τη συνολική τιμή για τους κουλοχέρηδες να φτάνει στις 324.200 ευρώ. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται ακόμη μια επιτραπέζια ηλεκτρονική ρουλέτα, τύπου Automaited Roulette, μοντέλο Omega, οκτώ θέσεων, σε λειτουργία και σε καλή κατάσταση, με τιμή 3.000 ευρώ, καθώς και μια ακόμη επιτραπέζια ηλεκτρονική ρουλέτα, μάρκας Alfa Street, οκτώ θέσεων, σε λειτουργία και σε καλή κατάσταση, επίσης στις 3.000 ευρώ. Υπενθυμίζω ότι, όπως είχε αποκαλύψει η στήλη πέρυσι το φθινόπωρο, ο πρώτος πλειστηριασμός για όλα αυτά έγινε στις 13 Νοεμβρίου 2024, αλλά «ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών».
Αναλαμβάνει την ΑΒΒ (του Μυστακίδη ) ο Α. Βουράκης
-Με την αλλαγή του μήνα πιάνει δουλειά ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Aegean Baltic BANK. Η αλλαγή σκυτάλης έρχεται μετά την είσοδο στην τράπεζα του Τέλη Μυστακίδη. Ο Αριστείδης Βουράκης φεύγει από την Astro BANK Κύπρου και επανέρχεται στην Ελλάδα ύστερα από μακροχρόνια καριέρα στο εξωτερικό σε διαφορετικές τράπεζες. Ο ιδρυτής και πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Θόδωρος Αφθονίδης, παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο, με τον γιο του Αναστάσιο που συμμετέχει στη διοίκηση της τράπεζας και μαζί διατηρούν μικρό πακέτο μετοχών μετά τη πώληση. Ο τρίτος μέτοχος είναι ο Νίκος Τσάκος που διατηρεί εδώ και χρόνια ένα σημαντικό ποσοστό.
Η τηλεδιάσκεψη της ΑVAX και το ομόλογο
-Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο έκδοσης ομολόγου η διοίκηση της AVAX, κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα εξαμήνου στους αναλυτές. Στο conference call εξπρές που διήρκησε περίπου 15 λεπτά, η διοίκηση χώρεσε την παρουσίαση αλλά και τις ερωτήσεις των αναλυτών που δεν έδειξαν διάθεση να «ανακρίνουν» τη διοίκηση. Ο Πρόεδρος της κατασκευαστικής Χρήστος Ιωάννου έδωσε το ετήσιο guidance προβλέποντας για φέτος EBITDA 120 εκατ. ευρώ με πρόβλεψη να φτάσει τα 150 εκατ. ως το 2029. Σχετικά με το ενδεχόμενο ομολόγου, επιβεβαίωσε πως υπάρχει σχεδιασμός, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η συγκυρία θεωρείται ευνοϊκή, ενώ τα μεγάλα έργα που «τρέχουν» ή πρόκειται να ξεκινήσουν –πολλά εκ των οποίων μέσω ΣΔΙΤ ή παραχωρήσεων– απαιτούν αυξημένη χρηματοδοτική συμβολή από τις ίδιες τις εταιρείες.
Από τηγανίτα τίποτα...
-Με αφορμή την πολύ πρόσφατη μετάταξη της Real Consulting στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών επανατροφοδοτήθηκε, για άλλη μια φορά, η φημολογία περί νέων εισαγωγών εταιρειών από τον κλάδο της πληροφορικής. Αλλά μέχρι εκεί. Ο Γιάννος Κοντόπουλος γενικόλογα είπε πως υπάρχει πράγματι κινητικότητα, χωρίς να πει καινούργια πράγματα ή να αποκαλύψει κάτι περισσότερο. Ρωτήθηκε και απάντησε. Ο ίδιος βέβαια μίλησε για ενδιαφέρον από όλους τους κλάδους για το ΧΑ. Παλαιότερα είχε αναφερθεί ωστόσο σε «ουρά» ενδιαφερόμενων τεχνολογικών εταιρειών. Πάντως αν εξαιρέσει κανείς τις δυο μετατάξεις (της Performance Technologies η δεύτερη) και τις εισαγωγές των Dotsoft, Softweb στην Εναλλακτική Αγορά, γενικότερα φαίνεται να επικρατεί μια διστακτικότητα. Ή τουλάχιστον οι ρυθμοί σαφώς είναι πιο αργοί, σε σχέση με το «κύμα» νέων εισαγωγών στο ΧΑ από την πληροφορική που, ενδεχομένως, περίμεναν (;) κάποιοι…
Ο εφοπλιστής, το πάρτι στο Μαΐάμι και οι επενδύσεις στο Χιούστον
-Η ναυτιλιακή εταιρεία DryDel με στόλο από φορτηγά πλοία, γιόρτασε επίσημα την έναρξη της δραστηριότητάς της στο Χιούστον με ένα ναυτιλιακό γεύμα στο Kiko the Bar, στο Μαϊάμι, στο περιθώριο του συνεδρίου ASBA Cargo Conference. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της DryDel, και ιδιοκτήτης Κώστας Δελαπόρτας, μαζί με συνεργάτες από το Χιούστον και τη Σιγκαπούρη, υποδέχθηκαν μετόχους και πελάτες, σηματοδοτώντας αυτό το νέο σημαντικό βήμα. Η εταιρεία του Χιούστον, που ιδρύθηκε στις αρχές του 2025, λειτουργεί ως κόμβος για τις αγορές των ΗΠΑ και της Δυτικής Ακτής της Αμερικής. Με ομάδα τεσσάρων έμπειρων επαγγελματιών ο Έλληνας πλοιοκτήτης κάνει σχέδια περαιτέρω ανάπτυξης. Έχει επίσης γραφεία σε Αθήνα, Σιγκαπούρη, Ντουμπάι, Σάο Πάολο.
Στα 15 δισ. ευρώ κατρακύλησε η κεφαλαιοποίηση της Coca Cola 3E
-Πολλοί πιστεύουν πως φταίει η δραματική επιδείνωση της κατάστασης στο Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο και οι αποφάσεις που θα πάρουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην Κοπεγχάγη. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν πως η αδυναμία της μετοχής της Coca-Cola 3Ε, οφείλεται στο μουσουλμανικό μποϋκοτάζ σε χώρες όπως η Νιγηρία και η Αίγυπτος που επηρεάζει σημαντικά τα έσοδα της εταιρείας. Γεγονός είναι ότι τιμή 40€/μτχ είχε να δει η Coca Cola από τον περασμένο Φεβρουάριο τότε που είχε φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με αποτίμηση 14,9 δισ. ευρώ, ενισχυμένη από προσδοκίες για πιθανή λήξη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας Χρηματιστήριο. Στις 24 Ιουνίου 2025, η εταιρεία διένειμε μέρισμα 1,03 ευρώ ανά μετοχή. Τον Αύγουστο η μετοχή κατρακύλησε, μετά την ανακοίνωση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία ανακοίνωσε οργανική αύξηση +9,9% στα έσοδα από πωλήσεις. Χθες η Coca Cola 3E έπεσε -3,03% στα 40,26€ με την αποτίμηση στα 15,02 δισ. ευρώ. Παραμένει η «πιο βαριά μετοχή» του Χρηματιστηρίου της Αθήνας αλλά οι κινήσεις της στο Χρηματιστήριο τον τελευταίο καιρό ουδόλως βοηθούν τον Γενικό Δείκτη. Αντιθέτως, χθες, μόλις η HSBC ανακοίνωσε ότι υποβαθμίζει τη σύστασή της συνολικά για το Ελληνικό Χρηματιστήριο σε «ουδέτερη» (neutral) από «υπεραπόδοση» (overweight) -αφού βεβαίως έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό ράλι της αγοράς (+68% από την αρχή του 2025)- η μετοχή της Coca Cola ήταν η πρώτη που έδειξε τον δρόμο προς τα κάτω.
Λίγες συναλλαγές, πολλά σενάρια, καθόλου θάρρος
-Με το χρυσάφι να καταγράφει το 38ο υψηλό όλων των εποχών του 2025 (3.849$/ουγκιά), με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού να γράφουν τιμές +43% σε σχέση με πέρυσι, με την Κίνα να μαζεύει όχι μόνον χρυσό αλλά και μεγάλα αποθέματα πετρελαίου (πληροφορίες αναφέρουν για αποθέματα καυσίμων 9 μηνών), η χρηματιστηριακή αγορά θέλει να εκμεταλλευτεί το window dressing του 9μήνου, αλλά δεν μπορεί. Απόδειξη, η εξαιρετικά χαμηλή αξία των συναλλαγών που με δυσκολία ξεπέρασε τα 165,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14,55 εκατ. σε πακέτα, παρά το γεγονός ότι ο μήνας, το τρίμηνο και το εννεάμηνο τελειώνουν σήμερα. Η ανοδική αντίδραση της Metlen (+1,99%) στα 48,06€, της Εθνικής (+1,91%) στα 12,3 ευρώ και οι προσεκτικές κινήσεις των άλλων τραπεζών, μαζί με τη ΒΙΟΧΑΛΚΟ (+1,48%) στα 7,55€ και η ElvaHalcor (+1,19%) στα 2,97€, κατάφεραν να διατηρήσουν το θετικό πρόσημο στον Γενικό Δείκτη παρά τον βομβαρδισμό πωλήσεων χωρίς αντίσταση, στη μετοχή της Coca Cola 3E (-3,03%) στα 40,2€. Ο Γενικός Δείκτης αγωνίστηκε σκληρά και κατάφερε να κρατά διαρκώς το θετικό πρόσημο. Κάποια στιγμή, νωρίς το μεσημέρι κατάφερε να φτάσει και τις 2052,56 μονάδες (+1,02%) αλλά οι αγοραστές έμειναν από δυνάμεις και τελικά η συνεδρίαση έκλεισε στις 2034,46 μονάδες (+0,13%).
Νέα πραγματικότητα τα 8 ευρώ για την Τράπεζα Κύπρου
-Διήμερο ράλι άνω του 4% έκανε η Τράπεζα Κύπρου, η οποία «πάτησε» για τα καλά πάνω από τα 8 ευρώ, επεκτείνοντας το ιστορικό ρεκόρ της. Πιο συγκεκριμένα έκλεισε στα 8,18 ευρώ, που ήταν και υψηλό ημέρας, βλέποντας σε μακροπρόθεσμη βάση ακόμα και διψήφια τιμή. Κι αυτό γιατί σε πρόσφατα reports τους, οι χρηματιστηριακές έχουν αυξήσει σημαντικά τις τιμές στόχους. Η Alpha Finance έχει δώσει τιμή στόχο 8,6 ευρώ, η Wοοd & Company 9,34 ευρώ και η Euroxx 10 ευρώ για την Τρ. Κύπρου. Υπερβαίνει τα 3,5 δισ. ευρώ η χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας.
Τα αποτελέσματα εξαμήνου επανέφεραν την CrediaBank στα υψηλά έτους
-Πάνω από το ορόσημο του 1,6 ευρώ επέστρεψε η CrediaBank πλησιάζοντας τα υψηλά έτους, με επόμενο στόχο τα 2 ευρώ που έχει να δει από την ΑΜΚ του προηγούμενου Νοεμβρίου. Με «όχημα» τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, επιτυγχάνοντας ιστορικό ρεκόρ στα επαναλαμβανόμενα κέρδη το α' εξάμηνο, η μετοχή της τράπεζας αναρριχήθηκε χθες κατά 3,2%, ενώ παράλληλα μετρά τέσσερις ημέρες σωρευτικής ανόδου 5,8%. Σημειώνεται ότι η CrediaBank αλλάζει πίστα με την εξαγορά της HSBC Mάλτας και στοχεύει σε διπλασιασμό της πιστωτικής της επέκτασης.
Τιμά τον καπετάνιο που έσωσε το πλήρωμα από τους Χούθι
-Μαθαίνω ότι μια ξεχωριστή εκδήλωση ετοιμάζει ο εφοπλιστής Μιχάλης Μποδούρογλου. Στα γραφεία της εταιρείας του θα τιμηθεί ο καπετάνιος του Magic Seas -πλοιοκτησίας του Έλληνα εφοπλιστή- ο οποίος πριν από λίγους μήνες βρέθηκε αντιμέτωπος με ένοπλη επίθεση των Χούθι και κατάφερε με θάρρος και ψυχραιμία να σώσει το πλήρωμά του. Η πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς δεν πρόκειται μόνο για μια εσωτερική τιμή, αλλά για μια δημόσια αναγνώριση του ηρωισμού ενός Έλληνα καπετάνιου που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του κινδύνου. Η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει σημαντικές παρουσίες από τον χώρο της ναυτιλίας, με το βλέμμα στραμμένο σε έναν καπετάνιο που απέδειξε στην πράξη τι σημαίνει να υπηρετείς το ύψιστο καθήκον: την προστασία της ζωής και της ασφάλειας των ναυτικών.
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το στεγαστικό πρόβλημα θα κηρύξει ο Τραμπ
-Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει αποφασίσει να αναγάγει το στεγαστικό πρόβλημα ως κεντρικό θέμα της προεκλογικής του εκστρατείας, για τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Ο υπουργός Οικονομικών Μπέσεντ δήλωσε ότι ο PotUs ενδέχεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη στέγαση για να καταπολεμήσει το αυξανόμενο κόστος και τις ελλείψεις. Το σχέδιο Τραμπ θα μπορούσε να περιλαμβάνει ρυθμίσεις για φθηνότερα οικοδομικά υλικά, απλούστερους κανόνες χωροθέτησης και χαμηλότερο κόστος συμβολαίων για τους αγοραστές κατοικιών. Εάν αυτό συμβεί, θα είναι η πρώτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το στεγαστικό από το 2008. Η ιδιόκτητη κατοικία είναι το κλασικό «Αμερικανικό Όνειρο». Συνήθως, οι Αμερικανοί αγοράζουν σπίτια με 30ετή δάνεια σταθερού επιτοκίου. Στην αγορά των επιτοκίων όμως επικρατεί θαλασσοταραχή. Το 23% των Αμερικανών ιδιοκτητών κατοικίας, απολαμβάνει σήμερα στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο κάτω από 3%. Αυτό σημαίνει ότι ουδεμία διάθεση έχουν να πουλήσουν το παλιό για να αγοράσουν ένα καλύτερο σπίτι. Αντίθετα, το 22% πληρώνει για στεγαστικό δάνειο πάνω από 6%. Αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό τα τελευταία 12 χρόνια και είναι εξαπλάσιο από αυτό που ίσχυε το 2022. Το 30ετές Αμερικανικό κρατικό ομόλογο από 2,65% το 2021, ανέβηκε στο 7,79% το 2023 και σήμερα βρίσκεται στο 6,3%. Προφανώς όσοι ψάχνουν σπίτι, σήμερα στην Αμερική, είναι τα μεγάλα θύματα. Μια μέση κατοικία αξίζει τουλάχιστον 420.000 δολάρια και το επιτόκιο στεγαστικού δανείου είναι στο 6.3%. Η μηνιαία δόση πλησιάζει τα 2.600 δολάρια. Πριν από 4 χρόνια, το 2021, το ίδιο σπίτι με 3% επιτόκιο θα κόστιζε στοίχιζε 1.400 δολάρια. Δεν είναι περίεργο που η ιδιοκατοίκηση στις ηλικίες 25-34 ετών καταρρέει. Ιδού λοιπόν η αμερικανική αγορά ακινήτων: Πολλοί ιδιοκτήτες, λίγες συναλλαγές και μια ολόκληρη γενιά κλειδωμένη έξω.
Η AstraZeneca συνθηκολόγησε. Σκύβει το κεφάλι και πάει Νέα Υόρκη
-Ίσως πρόκειται για την πιο κομψή εταιρική μετακόμιση της δεκαετίας. Οι Financial Times χθες, αποκάλυψαν ότι η δεύτερη σε κεφαλαιοποίηση (μετά την HSBC), εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, o γίγαντας της φαρμακοβιομηχανίας AstraZeneca, αποφάσισε να εισάγει τις μετοχές του στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Φεύγει από το Λονδίνο χωρίς να φεύγει. Μέχρι σήμερα, ήταν εισηγμένη στο LSE και είχε στη Wall Street τα ADR (American Depositary Receipts). Τώρα η στρατηγική αλλάζει: Η Astra Zeneca διατηρεί τα κεντρικά γραφεία διοίκησης στη Βρετανία, παραμένει στον Δείκτη FTSE 100, αλλά μεταφέρει τη ρευστότητά της στη Wall Street. Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν 43% των εσόδων της AstraZeneca σήμερα, στόχος 50% μέχρι το 2030. Η εταιρεία ανακοίνωσε επενδύσεις 50 δισ. δολαρίων σε Παραγωγή και Έρευνα (R&D), στις ΗΠΑ. Το μήνυμα προς τον Τραμπ είναι σαφές: «Είμαστε μαζί σου». Ο PotUS έχει δώσει τελεσίγραφο στις φαρμακευτικές εταιρείες να μειώσουν εθελοντικά τις τιμές, αλλιώς θα συνδέσει μονομερώς τις αμερικανικές τιμές στα χαμηλότερα ευρωπαϊκά επίπεδα. Παράλληλα απειλεί με δασμούς όσες εταιρείες δεν επενδύουν στις ΗΠΑ. Η AstraZeneca απάντησε αμέσως με «επίθεση γοητείας». Θα εισάγει τις μετοχές της στη Νέα Υόρκη, θα διαθέσει δισεκατομμύρια για επενδύσεις στην Αμερική και παγώνει τις επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κεφαλαιοποίηση της AstraZeneca είναι σήμερα στα 172 δισ. λίρες. Οι μετοχές της στο Λονδίνο θα διακανονίζονται πλέον απευθείας στη Νέα Υόρκη. Τα ADRs δεν έχουν μεγάλη ρευστότητα. Οι κοινές μετοχές στη Wall Street όμως θα επιλέγονται από Αμερικανούς θεσμικούς επενδυτές. Η AstraZeneca έχει τον υψηλότερο δείκτη P/E (τιμή/κέρδη) στην Ευρώπη. Γιατί; Γιατί είναι σπάνια, δεν τη βρίσκεις εύκολα. Τώρα όμως θα μπει στο στόχαστρο των Index Funds του New York Stock Exchange.
