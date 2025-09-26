Αλμπέρτο Ματζόλα (CER): Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα συνδεθούν με τρένα υψηλής ταχύτητας – Γιατί η Ελλάδα δεν πρέπει να μείνει εκτός
Αλμπέρτο Ματζόλα (CER): Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα συνδεθούν με τρένα υψηλής ταχύτητας – Γιατί η Ελλάδα δεν πρέπει να μείνει εκτός
Αθήνα- Κωνσταντινούπολη ή Αθήνα- Βιέννη σε λίγες ώρες- Το σχέδιο για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο με τρένα υψηλής ταχύτητας «μπαίνει στις ράγες», με τη σφραγίδα της Ε. Επιτροπής
H Κοινότητα Ευρωπαϊκών Εταιρειών Σιδηροδρόμων και Υποδομών (Community of European Railway and Infrastructure Companies, CER) εργάζεται πάνω στο σχέδιο διασύνδεσης των ευρωπαϊκών πρωτευουσών με τρένα υψηλής ταχύτητας εδώ και πέντε χρόνια.
Το σχέδιο για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Σιδηροδρόμων Υψηλής Ταχύτητας (The European High-Speed Rail Network) αρχικά αντιμετωπίστηκε με μεγάλη επιφυλακτικότητα, ως εξαιρετικά φιλόδοξο και κοστοβόρο.
Ωστόσο, απέκτησε νέα δυναμική μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, όταν αναδείχθηκε ο καθοριστικός ρόλος που μπορούν να παίξουν τα τρένα για την μεταφορά πληθυσμού και κρίσιμων υλικών.
Μετά από πολυετείς διαβουλεύσεις, που εντάθηκαν το τελευταίο διάστημα και κορυφώθηκαν στη συνάντηση των Ευρωπαίων υπουργών Μεταφορών στη Βουδαπέστη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού φαίνεται αποφασισμένη να παρουσιάσει ένα masterplan για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σιδηροδρόμων Υψηλής Ταχύτητας.
Όπως μας είπε ο εκτελεστικός διευθυντής του CER, Αλμπέρτο Ματζόλα (Alberto Mazzola), στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC2025, καθοριστικό ρόλο παίζει ο Ε. Επίτροπος, Απόστολος Τζιτζικώστας, που θέτει τον σιδηρόδρομο στις άμεσες προτεραιότητές του.
