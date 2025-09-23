UBS Global Real Estate Bubble 2025: Σε ποιες πόλεις εντοπίζεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος φούσκας στα ακίνητα
UBS Global Real Estate Bubble 2025: Σε ποιες πόλεις εντοπίζεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος φούσκας στα ακίνητα
Η UBS ανέλυσε τις τιμές κατοικιών σε 21 μεγαλουπόλεις παγκοσμίως - Το Χονγκ Κονγκ η λιγότερο προσιτή σε τιμές πόλη καθώς απαιτώντας περίπου 14 χρόνια εργασίας για την αγορά ενός διαμερίσματος 60 τ.μ.
Σύμφωνα με τη φετινή έκδοση του UBS Global Real Estate Bubble Index, το Μαϊάμι παρουσιάζει τον υψηλότερο κίνδυνο φούσκας μεταξύ των πόλεων της μελέτης, ακολουθούμενο από το Τόκιο και τη Ζυρίχη. Τα τελευταία τέσσερα τρίμηνα, οι παγκόσμιες τιμές κατοικιών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε όρους προσαρμοσμένους στον πληθωρισμό, καθώς η μειωμένη οικονομική δυνατότητα απόκτησης περιορίζει τη ζήτηση. Για τη μελέτη, η UBS ανέλυσε τις τιμές κατοικιών σε 21 μεγαλουπόλεις παγκοσμίως.
Πιο αναλυτικά, το Μαϊάμι εμφανίζει τον υψηλότερο κίνδυνο φούσκας μεταξύ των πόλεων της μελέτης. Υψηλός κίνδυνος φούσκας παρατηρείται επίσης στο Τόκιο και τη Ζυρίχη.
Αυξημένος κίνδυνος είναι εμφανής σε Λος Άντζελες, Γενεύη, Άμστερνταμ, καθώς και στο Ντουμπάι, το οποίο μάλιστα, μαζί με τη Μαδρίτη, σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση κινδύνου σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση της εν λόγω μελέτης.
Ο κίνδυνος φούσκας είναι μέτριος σε Σίδνεϊ, Βανκούβερ και Τορόντο. Η Μαδρίτη, η Φρανκφούρτη και το Μόναχο ανήκουν επίσης στην ομάδα μέτριου κινδύνου.
Σύμφωνα με τον δείκτη, το Λονδίνο, το Παρίσι και το Μιλάνο αντιμετωπίζουν χαμηλό κίνδυνο φούσκας. Εκτός Ευρώπης, το Χονγκ Κονγκ, το Σαν Φρανσίσκο, η Νέα Υόρκη και το Σάο Πάολο βρίσκονται στην ίδια κατηγορία, με το Σάο Πάολο να παρουσιάζει τον χαμηλότερο κίνδυνο από όλες τις πόλεις υπό ανάλυση.
