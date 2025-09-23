ΟΟΣΑ: Αναθεωρεί ανοδικά την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,2% για το 2025 - Δείτε πίνακα

«Η παγκόσμια ανάπτυξη ήταν πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν το πρώτο εξάμηνο του 2025, ειδικά σε πολλές αναδυόμενες οικονομίες», ανέφερε ο οργανισμός σε νέα έκθεσή του - Ποιοι είναι οι σημαντικοί κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές - Ο ρόλος των δασμών