ΟΟΣΑ: Αναθεωρεί ανοδικά την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,2% για το 2025 - Δείτε πίνακα

Προς τα πάνω αναθεωρεί ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, καθώς πολλές οικονομίες εμφανίζονται πιο ανθεκτικές από το αναμενόμενο μέχρι στιγμής φέτος.
Ο ΟΟΣΑ προβλέπει πλέον παγκόσμια ανάπτυξη 3,2% για το τρέχον έτος, σε σύγκριση με την πρόβλεψη του Ιουνίου για 2,9%. Οι προβλέψεις για το 2026 παρέμειναν αμετάβλητες στο 2,9%. Αυτό θα σήμαινε επιβράδυνση σε σχέση με την ανάπτυξη 3,3% που παρατηρήθηκε το 2024.
Οι προσδοκίες για την ανάπτυξη των ΗΠΑ αναθεωρήθηκαν επίσης προς τα πάνω, στο 1,8% για το 2025, σε σύγκριση με την εκτίμηση του Ιουνίου για 1,6%. Ωστόσο, αυτό εξακολουθεί να σημαίνει σημαντική πτώση σε σχέση με την ανάπτυξη 2,8% του 2024. Ο οργανισμός προβλέπει ανάπτυξη 1,5% για τις ΗΠΑ το 2026.
Για την ευρωζώνη ο Οργανισμός προβλέπει ανάπτυξη 1,2% για το 2025 από 1% στην πρόβλεψη του Ιουνίου. Για το 2026 προβλέπεται χαμηλότερη ανάπτυξη 1% έναντι της πρόβλεψης του Ιουνίου για συρρίκνωση 0,2%
«Η παγκόσμια ανάπτυξη ήταν πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν το πρώτο εξάμηνο του 2025, ειδικά σε πολλές αναδυόμενες οικονομίες», ανέφερε ο οργανισμός σε νέα έκθεσή του.
