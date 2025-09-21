Φρανσίν Κατσούδας (Cisco): Η AI θα είναι η κινητήρια δύναμη για τις οικονομίες
Ο ρόλος της Ελλάδας και τα σχέδια της αμερικανικής πολυεθνικής στη χώρα μας που υλοποιούνται υπό την επίβλεψη της ελληνικής καταγωγής εκτελεστικής αντιπροέδρου
Η απόσταση από το Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας έως τη Φοινικούντα της Μεσσηνίας υπολογίζεται περίπου σε 11.500 χλμ. Ωστόσο, για την κυρία Φρανσίν -Φραν- Κατσούδας, την εκτελεστική αντιπρόεδρο του πολυεθνικού τεχνολογικού κολοσσού Cisco Systems (συγκεκριμένα, Executive Vice President and Chief People, Policy & Purpose Officer), αυτό δεν τη σταματά να διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη γενέθλια περιοχή του πατέρα της, όπου επιστρέφει κάθε χρόνο και πάνω από μία φορά στο σπίτι και τον ελαιώνα της. Το γεγονός πάντως ότι ο πολυεθνικός όμιλος επενδύει με συνέπεια στην αύξηση του αποτυπώματός του στην ελληνική οικονομία, καθιστώντας μάλιστα την Αθήνα ως κρίσιμο παρονομαστή στις δραστηριότητές του στα Βαλκάνια, μάλλον λειτουργεί ευνοϊκά.
Το ίδιο ευνοϊκή ήταν και η φετινή συγκυρία της επίσκεψης της κυρίας Κατσούδα στην Ελλάδα για να μιλήσουμε για τα σχέδια της Cisco στη χώρα μας, μέσα όμως στο γενικότερο πλαίσιο της νέας εποχής που έχει ανατείλει, στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Και όπως λέει η ίδια με πάσα βεβαιότητα, σε αυτή τη νέα εποχή «η Τεχνητή Νοημοσύνη θα είναι η κινητήρια δύναμη για τις οικονομίες».
