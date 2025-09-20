«Πόλεμος» καλωδίων: Οι ισχυροί παίκτες και τα έργα-μαμούθ από την Κρήτη μέχρι τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα
«Πόλεμος» καλωδίων: Οι ισχυροί παίκτες και τα έργα-μαμούθ από την Κρήτη μέχρι τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα
Η αποτυχία του διαγωνισμού για την διασύνδεση Κορίνθου–Κω, που επαναπροκηρύσσει ο ΑΔΜΗΕ, η μοιρασιά για τη μεγάλη πίτα ύψους 1,7 δισ. για το ΒΑ Αιγαίο και οι κατασκευαστές-κολοσσοί που υπογράφουν συμβόλαια για παραγγελίες μετά το 2028
Τον μεγάλο διαγωνισμό για τη διασύνδεση Κορίνθου – Κω, ένα έργο-ορόσημο που θα αποτελέσει τη δεύτερη αλλά μεγαλύτερη ηλεκτρική «γέφυρα» με το ηπειρωτικό σύστημα μετά το καλώδιο Κρήτη – Αττική ετοιμάζεται να επαναπροκηρύξει εντός Οκτωβρίου ο ΑΔΜΗΕ.
Η αποτυχία του πρώτου γύρου του διαγωνισμού με τις τέσσερις παρατάσεις, όπου δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, φανέρωσε τα αδιέξοδα ενός προϋπολογισμού που αποδείχθηκε ασύμβατος με τις συνθήκες της διεθνούς αγοράς καλωδίων, όπου οι τιμές έχουν εκτιναχθεί στα ύψη και η παραγωγική δυναμικότητα είναι ήδη δεσμευμένη μέχρι το τέλος της δεκαετίας.
Ο αρχικός προϋπολογισμός που αποδείχτηκε μικρός ανήλθε στα 636 εκατ. ευρώ για το καλώδιο και στα 789 εκατ. ευρώ για τους σταθμούς μετατροπής, που αποτελούν ένα ξεχωριστό διαγωνισμό για τον οποίο καταληκτική ημερομηνία προσφορών είναι η 30η Σεπτεμβρίου.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι για το καλωδιακό έργο συνολικού μήκους 380 χιλιομέτρων επέδειξε ενδιαφέρον μόνο η Cenergy (Ελληνικά Καλώδια), η οποία όμως τελικά δεν κατέθεσε προσφορά λόγω του χαμηλού τιμήματος.
Αυτή την περίοδο το επιτελείο του ΑΔΜΗΕ ζυγίζει όλα τα δεδομένα για να αποφασίσει με τις όρους θα επαναπροκηρυχθεί ο νέος διαγωνισμός.
Τα big projectΗ ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου – Κω, τεχνολογίας συνεχούς ρεύματος (HVDC) και μεταφορικής ικανότητας 1.000 MW, θα συνδέσει έξι αυτόνομα συστήματα των Δωδεκανήσων (Κάρπαθος, Ρόδος, Σύμη, Κάλυμνος, Πάτμος, Αρκοί) με το ηπειρωτικό σύστημα, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη ηλεκτροδότηση και θέτοντας σε τροχιά απόσυρσης τους ρυπογόνους πετρελαϊκούς σταθμούς.
