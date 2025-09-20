«Πόλεμος» καλωδίων: Οι ισχυροί παίκτες και τα έργα-μαμούθ από την Κρήτη μέχρι τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα

Η αποτυχία του διαγωνισμού για την διασύνδεση Κορίνθου–Κω, που επαναπροκηρύσσει ο ΑΔΜΗΕ, η μοιρασιά για τη μεγάλη πίτα ύψους 1,7 δισ. για το ΒΑ Αιγαίο και οι κατασκευαστές-κολοσσοί που υπογράφουν συμβόλαια για παραγγελίες μετά το 2028