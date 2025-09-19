Τι συζητήθηκε στο συνέδριο της Bank of America – Η ατζέντα των αναλυτών για τις τράπεζες
Οι συζητήσεις στο συνέδριο της BofA ανέδειξαν τις στρατηγικές των ελληνικών τραπεζών για διαφοροποίηση εσόδων, επέκταση σε Βουλγαρία και Κύπρο, τεχνολογικές επενδύσεις, επαναγορές μετοχών και υψηλές διανομές κερδών έως το 2026
Όλα όσα μπορούν να διαφοροποιήσουν τα έσοδα των τραπεζών και να δώσουν τις υψηλότερες δυνατές διανομές είναι εκείνα στα οποία έριξαν βάρος οι αναλυτές στο συνέδριο της Bofa που αφορά τους CEOs και ολοκληρώθηκε χθες στο Λονδίνο.
Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αλλά και των οικονομιών στις οποίες οι ελληνικές τράπεζες δραστηριοποιούνται μπήκαν στη διόπτρα των αναλυτών στο συγκεκριμένο συνέδριο.
Ιδιαίτερο κεφάλαιο ήταν η Βουλγαρία για δύο λόγους: H τάση συγκέντρωσης του τραπεζικού συστήματος και η ένταξη της χώρας στο ευρώ.
Η Eurobank που δραστηριοποιείται ήδη εκεί παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναμένεται μάλιστα να έχει σημαντικά οφέλη από τις εξελίξεις.
Τα επιτελεία των τραπεζών συζήτησαν με τους θεσμικούς την πορεία για την κερδοφορία ενώ μεγάλη έμφαση δόθηκε στο θέμα των διανομών.
Ιδιαίτερη αξία έχουν για τους αναλυτές η ανάπτυξη της λιανικής καθώς αποτελεί μια πηγή που μακροπρόθεσμα θα ενισχύσει τα έσοδα των πιστωτικών ιδρυμάτων όταν το RRF ως πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί.
Έσοδα από τόκους και προμήθειες απασχόλησε επίσης τις συζητήσεις στα επιμέρους ραντεβού.
Ο κλάδος πάντως αναπτύσσεται με υψηλή ταχύτητα και η κερδοφορία τους αναμένεται να κορυφωθεί την εφετινή χρονιά ενώ οι υψηλές επιδόσεις θα διατηρηθούν και το 2026.
