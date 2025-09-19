Yorgo Tloupas: O πιο περιζήτητος art director στη Γαλλία είναι Eλληνας
Στη Γαλλία είναι γνωστή η ατάκα “No logo, sans Yorgo” δηλαδή, δε γίνεται logo χωρίς τον Γιώργο
Η ιστορία του Παριζιάνου Yorgo ξεκινά από το θρυλικό περιοδικό για αυτοκίνητα “Intersection” που κυκλοφορούσε στα βάθη των ’90ς, μια αφορμή να τον γνωρίσει ο τότε τουλάχιστον, κραταιός, αγγλοσαξωνικός κόσμος. Το Intersection ήταν ένα διεθνές περιοδικό για την κουλτούρα του αυτοκινήτου, που συνδύαζε design, μόδα, τέχνη και αρχιτεκτονική γύρω από το θέμα της αυτοκίνησης. Ο Yorgo Tloupas υπήρξε συνιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του γαλλικού Intersection Magazine στις αρχές των ’00s, και μάλιστα ήταν από τα projects που τον καθιέρωσαν στο διεθνές design. Το περιοδικό ξεχώριζε γιατί δεν περιοριζόταν στην τεχνική παρουσίαση αυτοκινήτων, αλλά τα αντιμετώπιζε ως πολιτιστικό αντικείμενο, με οπτική γλώσσα τολμηρή, έντονα τυπογραφικά στοιχεία και φωτογραφίες που θύμιζαν περισσότερο περιοδικό μόδας παρά κλασικό “automotive press”.
Ξεκίνησε τη διαδρομή του με τα μεγάλα γαλλικά media brands το 2013, όταν ανέλαβε τη διεύθυνση τέχνης της γαλλικής έκδοσης του Vanity Fair, θέτοντας τις βάσεις για την τυπογραφία, την ταυτότητα και τον οπτικό χαρακτήρα του περιοδικού, θέση που κράτησε μέχρι το 2021. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2017, συνεργάστηκε με τη Ricard για τον πλήρη επανασχεδιασμό της οπτικής της ταυτότητας, παρουσιάζοντας ένα νέο λογότυπο με το γράμμα «R» από ηλιαχτίδες και αναβιώνοντας στοιχεία από την ιστορική της κληρονομιά.
