Gianni Versace: Ιστορίες και παρασκήνια για τη ζωή και το έργο του σχεδιαστή που ακόμα μαγεύει

Ο Gianni Versace άλλαξε του κανόνες του παιχνιδιού. Από το 1978, όταν ίδρυσε τον οίκο του, μέχρι τη βίαιη δολοφονία του το 1997, θέλησε να διαμορφώσει έναν ολόκληρο πολιτισμό γύρω από τη μόδα