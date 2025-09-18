Gianni Versace: Ιστορίες και παρασκήνια για τη ζωή και το έργο του σχεδιαστή που ακόμα μαγεύει
Ο Gianni Versace άλλαξε του κανόνες του παιχνιδιού. Από το 1978, όταν ίδρυσε τον οίκο του, μέχρι τη βίαιη δολοφονία του το 1997, θέλησε να διαμορφώσει έναν ολόκληρο πολιτισμό γύρω από τη μόδα
Η κληρονομιά του συνδέεται με εμβληματικές εικόνες: ρούχα που παίζουν με τον ερωτισμό και τη δύναμη και τολμηρά φορέματα που θεωρούνται ευρέως οι βασικοί πρωταγωνιστές της ενδυματολογικής κληρονομιάς του. Η εκτόξευση της δημοτικότητάς του έγινε τη δεκαετία του ’90, όταν η Madonna, η Demi Moore ή η Elizabeth Hurley έγιναν ζωντανές διαφημίσεις του αισθησιασμού και της τόλμης του, ενώ οι επιδείξεις του στο Μιλάνο και το Παρίσι έθεταν νέα πρότυπα λάμψης στην παγκόσμια μόδα.
Στο DNA του οίκου υπήρχε εξίσου η αγάπη για το χρώμα, τα μοτίβα και την υπερβολή, χαρακτηριστικά που βρήκαν την πιο λαμπερή τους έκφραση στις μεταξωτές πουκαμίσες του με το φημισμένο μοτίβο Barocco. Ο Sir Elton John είχε ολόκληρη συλλογή, τόσο μεγάλη ώστε να τη χρησιμοποιεί ως εγκατάσταση τέχνης στο σπίτι του. Ο ίδιος ομολόγησε πως δεν τις φόρεσε ποτέ όλες∙ μερικές τις κρατούσε μόνο για να τις κοιτάζει.
