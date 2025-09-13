Μετατρέποντας τα τζάμια σε ενέργεια: Τα έξυπνα παράθυρα που παράγουν ρεύμα

Μια νέα γενιά «έξυπνων παραθύρων» αφήνει το φως αβίαστα να περνά, παράγοντας ταυτόχρονα ηλιακή ενέργεια μέσω ειδικών επιστρώσεων. Με διατηρημένη διαφάνεια και αισθητική, μειώνουν τον εξοπλισμό και αυξάνουν την απόδοση