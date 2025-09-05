Οι φόβοι ύφεσης κοκκίνισαν τη Wall Street - Αυξάνονται τα στοιχήματα για άμεσες μειώσεις επιτοκίων
Με απώλειες ολοκλήρωσε την εβδομάδα η αμερικανική αγορά, καθώς η απογοητευτική έκθεση για την απασχόληση ενίσχυσε τους φόβους ύφεσης - Οι επενδυτές στοιχηματίζουν πλέον σε άμεσες μειώσεις επιτοκίων από την Fed
Οι αμερικανικές αγορές ολοκλήρωσαν την εβδομάδα υπό πίεση και τους δείκτες στη Wall Street να βάφονται κόκκινοι, καθώς η νέα έκθεση για την απασχόληση στις ΗΠΑ αναζωπύρωσε τους φόβους για επιβράδυνση της οικονομίας, παράλληλα όμως τροφοδότησε προσδοκίες για άμεση μείωση επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Στο τελικό ισοζύγιο όμως βάρυναν περισσότερο οι ανησυχίες για την οικονομία με αποτέλεσμα οι δείκτες να χάσουν τα κέρδη του προηγούμενου διαστήματος.
Στη συνεδρίαση της Παρασκευής το αρχικό το θετικό κλίμα γύρισε απότομα μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων με αποτέλεσμα, ο Dow Jones να καταγράψει πτώση 0,48% στις 45.401 μονάδες. Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,32% στις 6.481 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με πτώση 0,03% στις 21.700 μονάδες. Και οι τρεις δείκτες είχαν αγγίξει στην αρχή της συνεδρίασης νέα ιστορικά υψηλά.
Σε επίπεδα εβδομάδας ο Nasdaq ήταν ο μεγαλύτερος κερδισμένος δείκτης καθώς ενισχύθηκε περίπου 1,2% ενώ S&P 500 και Dow Jones κατέγραψαν ήπιες αυξήσεις, κυρίως από τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν με το 10ετές να υποχωρεί πάνω από 8 μονάδες βάσης, στο 4,09%, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Απριλίου. Το διετές ομόλογο υποχώρησε περισσότερο από 7 μονάδες βάσης, στο 3,517%, επίπεδο που αποτελεί χαμηλό πέντε μηνών. Αντίστοιχα, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου κατέγραψε πτώση 10 μονάδων βάσης, στο 4,773%.
Τα στοιχεία για την απασχόληση που «χάλασαν» το κλίμα ήρθαν από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας (BLS), σύμφωνα με το οποία η οικονομία πρόσθεσε μόλις 22.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, έναντι εκτιμήσεων για 75.000. Επιπλέον, οι αναθεωρήσεις έδειξαν ότι τον Ιούνιο σημειώθηκε για πρώτη φορά από την πανδημία μείωση της απασχόλησης. Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 4,3%, όπως αναμενόταν.
Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η αμερικανική αγορά εργασίας έχει εισέλθει σε φάση ουσιαστικής επιβράδυνσης. Οι θέσεις εργασίας που ανοίγουν μειώνονται, οι αυξήσεις μισθών συγκρατούνται, και η συνολική ζήτηση για εργατικό δυναμικό δείχνει να υποχωρεί.
Ο Michael Feroli της JPMorgan σχολίασε στο bloomberg ότι τα νέα στοιχεία «αφαιρούν το τελευταίο μεγάλο εμπόδιο» για τη Fed ώστε να προχωρήσει σε μείωση 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για διαδοχικές μειώσεις και στους επόμενους μήνες.
Οι αγορές πλέον αποτιμούν σχεδόν τρεις μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2025, με τις πιθανότητες για «γενναία» μείωση 0,50 μονάδων τον Σεπτέμβριο να κερδίζουν έδαφος. «Κακά νέα για την απασχόληση σημαίνουν καλά νέα για τους επενδυτές που θέλουν χαμηλότερα επιτόκια», σχολίασε ο David Russell της TradeStation. «Μια μείωση τον Σεπτέμβριο είναι σχεδόν βέβαιη, ενώ και ο Οκτώβριος μπαίνει πλέον στο τραπέζι».
Επιπτώσεις σε κλάδους και εταιρείες
Η αβεβαιότητα γύρω από την οικονομία οδήγησε σε πτώση τραπεζικών μετοχών όπως οι JPMorgan και Wells Fargo, λόγω φόβων ότι η ασθενέστερη ανάπτυξη θα πλήξει την πιστωτική επέκταση. Απώλειες κατέγραψαν και οι βιομηχανικοί κολοσσοί Boeing και GE Aerospace.
Στον αντίποδα, η Broadcom ξεχώρισε με άνοδο 9% μετά από αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street, ενώ η Nvidia υποχώρησε 2%, καθώς ενισχύονται οι φόβοι για μεγαλύτερο ανταγωνισμό στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.
Παρά την πτώση του γενικού δείκτη, 30 μετοχές του S&P 500 κατέγραψαν νέα υψηλά 52 εβδομάδων, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις Alphabet, Expedia, Ralph Lauren, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Broadcom.
Ενδιαφέρον προκάλεσε και η άνοδος των αεροπορικών εταιρειών, μετά από δημοσίευμα ότι η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τα σχέδια της εποχής Μπάιντεν για υποχρεωτικές αποζημιώσεις επιβατών σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ή ακυρώσεων. Η American Airlines ενισχύθηκε 2,6%, η Delta και η JetBlue 1,4%, ενώ η United κέρδισε 1,2%.
Οι αναλυτές προειδοποιούν
Η συζήτηση πλέον επικεντρώνεται στο εάν η τρέχουσα επιβράδυνση είναι προσωρινή ή η αρχή μιας πιο σοβαρής ύφεσης στην αγορά εργασίας. Ο Bret Kenwell της eToro σημείωσε στο cnbc ότι «είναι επικίνδυνο να αγνοεί κανείς τον κίνδυνο ενός πιο βαθιού και καταστροφικού κύκλου ύφεσης, απλώς για να έρθουν τα χαμηλότερα επιτόκια».
Ανάλογη είναι και η εκτίμηση της Tiffany Wilding από την PIMCO, η οποία ανέφερε ότι «τα συσσωρευμένα στοιχεία αδυναμίας στην αγορά εργασίας δικαιολογούν πιο γρήγορο ρυθμό χαλάρωσης απ’ ό,τι προβλεπόταν αρχικά», αν και ξεκαθάρισε πως η PIMCO δεν προβλέπει ύφεση.
Την ίδια στιγμή η Bank of America αναθεώρησε τις εκτιμήσεις της και πλέον βλέπει δύο μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2025 – τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο – καταργώντας την προηγούμενη πιο επιθετική πρόβλεψη για καμία κίνηση πριν το 2026.
Η δύσκολη εξίσωση για τη Fed
Είναι άλλωστε εμφανές από τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αλλά και άλλων αξιωματούχων, ότι η ισορροπία των κινδύνων μετατοπίζεται από τον πληθωρισμό προς την ανεργία. Και με τα νέα στοιχεία, το δίλημμα γίνεται εντονότερο: η μείωση των επιτοκίων μπορεί να στηρίξει την απασχόληση, αλλά έρχεται σε μια στιγμή που ο πληθωρισμός εξακολουθεί να παρουσιάζει «κολλητικότητα».
Οι επόμενες συνεδριάσεις της Fed έχουν οριστεί για τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο, με τις αγορές να ποντάρουν πλέον σε μια σειρά μειώσεων που θα μπορούσαν να καθορίσουν την πορεία της αμερικανικής οικονομίας ως το τέλος του έτους.
