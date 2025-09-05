Οι φόβοι ύφεσης κοκκίνισαν τη Wall Street - Αυξάνονται τα στοιχήματα για άμεσες μειώσεις επιτοκίων

Με απώλειες ολοκλήρωσε την εβδομάδα η αμερικανική αγορά, καθώς η απογοητευτική έκθεση για την απασχόληση ενίσχυσε τους φόβους ύφεσης - Οι επενδυτές στοιχηματίζουν πλέον σε άμεσες μειώσεις επιτοκίων από την Fed