Πράσινη ενέργεια: Χάθηκε το 8,8% της συνολικής παραγωγής το οκτάμηνο – Μόνιμο φαινόμενο το καλοκαίρι οι περικοπές ΑΠΕ
Πράσινη ενέργεια: Χάθηκε το 8,8% της συνολικής παραγωγής το οκτάμηνο – Μόνιμο φαινόμενο το καλοκαίρι οι περικοπές ΑΠΕ
Το ψαλίδι στην ηλεκτροπαραγωγή ΑΠΕ έφτασε τις 1.616 GWh, αποδεικνύοντας ότι δεν περιορίζεται πλέον σε περιόδους χαμηλής ζήτησης
Στα «σκουπίδια» οδηγήθηκαν 1.616 γιγαβατώρες το πρώτο οκτάμηνο του 2025, που αντιστοιχούν στο 8,8% της πράσινης παραγωγής, επιβεβαιώνοντας ότι οι περικοπές από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχουν πλέον παγιωθεί ως μόνιμο φαινόμενο προκαλώντας μεγάλες απώλειες εσόδων στους παραγωγούς.
Το ανησυχητικό είναι ότι οι περιορισμοί δεν εξαντλούνται στους μήνες χαμηλής ζήτησης, αλλά συνεχίζονται και τους θερινούς μήνες όταν η κατανάλωση ρεύματος εκτοξεύεται λόγω του καύσωνα και της αυξημένης χρήσης κλιματιστικών. Ενδεικτικό στοιχείο αποτελεί το φετινό καλοκαίρι που η κλιμάκωση των περικοπών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο με το «ψαλίδι» να φτάνει έως τις αρχές Ιουνίου τις 975 GWh, τις 1.327 GWh τον Ιούλιο για να εκτιναχθεί στις 1.616 GWh τον Αύγουστο.
Οι μεγαλύτερες απώλειες πράσινης ενέργειας σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων από το Green Tank σημειώθηκαν στο διάστημα 10:00–15:00, όταν η ηλιακή παραγωγή κορυφώνεται, ενώ η Κυριακή 13 Ιουλίου 2025καταγράφηκε ως η χειρότερη μέρα, με περικοπές 19,35 GWh σε μία μόνο ημέρα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
Το ανησυχητικό είναι ότι οι περιορισμοί δεν εξαντλούνται στους μήνες χαμηλής ζήτησης, αλλά συνεχίζονται και τους θερινούς μήνες όταν η κατανάλωση ρεύματος εκτοξεύεται λόγω του καύσωνα και της αυξημένης χρήσης κλιματιστικών. Ενδεικτικό στοιχείο αποτελεί το φετινό καλοκαίρι που η κλιμάκωση των περικοπών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο με το «ψαλίδι» να φτάνει έως τις αρχές Ιουνίου τις 975 GWh, τις 1.327 GWh τον Ιούλιο για να εκτιναχθεί στις 1.616 GWh τον Αύγουστο.
Ιούλιος 2025: οι χαμηλότερες περικοπές από τον Μάρτιο, αλλά διπλάσιες από το 2024Βάσει των επιλύσεων ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ (δηλαδή της Διαδικασίας Ενδιάμεσου Εκκαθαριστικού Υπολογισμού), οι περικοπές από ΑΠΕ τον Ιούλιο ανήλθαν σε 58 GWh και αντιστοιχούσαν στο 2% της συνολικής παραγωγής. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, ωστόσο παραμένει πολύ υψηλότερο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024, όταν είχαν περιοριστεί σε 32,1 GWh, μόλις 1,2% της αντίστοιχης παραγωγής.
Οι μεγαλύτερες απώλειες πράσινης ενέργειας σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων από το Green Tank σημειώθηκαν στο διάστημα 10:00–15:00, όταν η ηλιακή παραγωγή κορυφώνεται, ενώ η Κυριακή 13 Ιουλίου 2025καταγράφηκε ως η χειρότερη μέρα, με περικοπές 19,35 GWh σε μία μόνο ημέρα.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα