Ασανσέρ: Η απογραφή εκτοξεύει τα κοινόχρηστα στις πολυκατοικίες
Η Ελλάδα ενεργοποιεί το Μητρώο Ανελκυστήρων μετά από 20 χρόνια, με υποχρεωτική απογραφή 500.000 ασανσέρ έως τον Νοέμβριο 2025 - Κόστη, ευθύνες ιδιοκτητών και εντάσεις στις πολυκατοικίες
Σε νέα δοκιμασία μπαίνουν οι πολυκατοικίες της χώρας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή, έπειτα από δύο δεκαετίες καθυστέρησης, το Μητρώο Ανελκυστήρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το είχε προβλέψει ήδη από τη δεκαετία του 2010, ωστόσο η Ελλάδα προχωρά μόλις τώρα στην υποχρεωτική απογραφή όλων των ασανσέρ, ανεξαρτήτως ηλικίας ή λειτουργικής κατάστασης.
Οι υπολογισμοί κάνουν λόγο για περίπου 500.000 ανελκυστήρες σε ιδιωτικά κτήρια. Η διαδικασία απαιτεί σημαντικούς πόρους και σε πολλές περιπτώσεις εκτεταμένες εργασίες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε οικονομική επιβάρυνση.
