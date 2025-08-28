Αναδρομικά: 370.000 συνταξιούχοι θα λάβουν έως 4.000 ευρώ

Μεγάλης κλίμακας αλλά με καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών πραγματοποιούνται οι καταβολές από τον ΕΦΚΑ των αναδρομικών του 11μήνου Ιουνίου 2015–Μαΐου 2016, ύψους έως 4.000 ευρώ, σε περίπου 370.000 συνταξιούχους που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και δικαιώθηκαν στα Πρωτοδικεία, καθώς ο ΕΦΚΑ δεν καταθέτει εφέσεις.Τα ποσά του 11μήνου, σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, συνοδεύονται από επιτόκιο 6% και αφορούν αποκλειστικά τους 370.000 συνταξιούχους οι οποίοι αποφάσισαν να κινηθούν δικαστικά, παρά τις προειδοποιήσεις κυβερνητικών στελεχών ότι δεν ήταν απαραίτητη η ταλαιπωρία στις αίθουσες των δικαστηρίων.Η διαδικασία από την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης έως την τελική πληρωμή περιλαμβάνει τέσσερα στάδια:Καθαρογραφή της απόφασης εντός 15 ημερών μετά τη συζήτηση.Επίδοση της απόφασης στον ΕΦΚΑ για εκτέλεση.Έκδοση εντάλματος πληρωμής από τον ΕΦΚΑ.Κατάθεση των αναδρομικών στους τραπεζικούς λογαριασμούς σε διάστημα έως τριών μηνών από την επίδοση.Παράλληλα, αναδρομικά που ανέρχονται ή υπερβαίνουν τις 8.500 ευρώ έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν χιλιάδες συνταξιούχοι, ιδίως όσοι έχουν διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση, αλλά και όσοι εργάστηκαν σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ο λόγος είναι ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ο επανυπολογισμός των συντάξεων με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης που καθιερώθηκαν με τον Νόμο Βρούτση (Ν. 4670/2020).