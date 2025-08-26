Bloomberg: Η Metlen μπαίνει στον FTSE 100 μόλις έναν μήνα μετά τη μεταφορά της στο LSE
Bloomberg: Η Metlen μπαίνει στον FTSE 100 μόλις έναν μήνα μετά τη μεταφορά της στο LSE
Η Metlen με κεφαλαιοποίηση περίπου 7 δισ. ευρώ ετοιμάζεται να μπει το «κλαμπ» των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου
Λιγότερο από έναν μήνα μετά τη μεταφορά της κύριας εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE), η Metlen Energy and Metals Plc βρίσκεται ένα βήμα πριν την είσοδό της στον δείκτη FTSE 100, το «κλαμπ» των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου, μεταδίδει το Bloomberg.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική αναθεώρηση του δείκτη από την FTSE Russell, η Metlen θα προστεθεί στον FTSE 100, πιθανότατα εις βάρος της Taylor Wimpey Plc, της μικρότερης σε αξία μετοχής του δείκτη. Οι αλλαγές θα οριστικοποιηθούν με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς στις 2 Σεπτεμβρίου και θα ανακοινωθούν την επόμενη ημέρα.
Η Metlen έκανε πρεμιέρα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στις 4 Αυγούστου, μεταφέροντας την κύρια εισαγωγή της από την Αθήνα, σε μια κίνηση που αρκετοί αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα την οδηγούσε σύντομα στην ένταξη στον FTSE 100. Με κεφαλαιοποίηση περίπου 7 δισ. ευρώ (8,2 δισ. δολάρια), η εταιρεία είναι από τις πρώτες που εκμεταλλεύονται τους νέους κανονισμούς που επιτρέπουν την ένταξη μετοχών που δεν αποτιμώνται σε στερλίνες στους δείκτες της FTSE Russell.
Η συμμετοχή στον FTSE 100 αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση για τη μετοχή, καθώς τα funds που παρακολουθούν τον δείκτη θα υποχρεωθούν να την εντάξουν στα χαρτοφυλάκιά τους.
Την ίδια ώρα, η κατασκευαστική, Taylor Wimpey οδεύει προς έξοδο από τον δείκτη, μετά την πτώση 19% της μετοχής της από την αρχή του έτους, που έφερε τη χρηματιστηριακή της αξία στα 3,5 δισ. λίρες (4,7 δισ. δολάρια). Η μετοχή κατρακύλησε τον περασμένο μήνα, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 222 εκατ. λίρες για την κάλυψη κόστους επισκευής επικίνδυνων κτηρίων — σχεδόν το διπλάσιο από την προηγούμενη πρόβλεψή της.
Η Taylor Wimpey αναμένεται να ενταχθεί στον δείκτη FTSE 250 μαζί με άλλες μετοχές όπως η Johnson Service Group και η Oxford Biomedica, σύμφωνα με την προκαταρκτική αναθεώρηση. Από τον FTSE 250 προβλέπεται να διαγραφούν η Asos, η Auction Technology Group και η Bloomsbury Publishing.
Πηγή: Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια»: Πενήντα χρόνια από την ιστορική φράση του Καραμανλή για τους πραξικοπηματίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: Όλοι τρέχουν για τα $500 δισ. της ανοικοδόμησης... και ο Τραμπ για τις σπάνιες γαίες - Ποια «deal» έχουν ήδη κλείσει
Γαλλία: Το αδιέξοδο «αγγίζει» τον Μακρόν που ξεμένει από πρωθυπουργήσιμους, ενώ τα spreads τραβούν την ανηφόρα
Σύμφωνα με την προκαταρκτική αναθεώρηση του δείκτη από την FTSE Russell, η Metlen θα προστεθεί στον FTSE 100, πιθανότατα εις βάρος της Taylor Wimpey Plc, της μικρότερης σε αξία μετοχής του δείκτη. Οι αλλαγές θα οριστικοποιηθούν με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς στις 2 Σεπτεμβρίου και θα ανακοινωθούν την επόμενη ημέρα.
Η Metlen έκανε πρεμιέρα στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στις 4 Αυγούστου, μεταφέροντας την κύρια εισαγωγή της από την Αθήνα, σε μια κίνηση που αρκετοί αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα την οδηγούσε σύντομα στην ένταξη στον FTSE 100. Με κεφαλαιοποίηση περίπου 7 δισ. ευρώ (8,2 δισ. δολάρια), η εταιρεία είναι από τις πρώτες που εκμεταλλεύονται τους νέους κανονισμούς που επιτρέπουν την ένταξη μετοχών που δεν αποτιμώνται σε στερλίνες στους δείκτες της FTSE Russell.
Η συμμετοχή στον FTSE 100 αναμένεται να ενισχύσει τη ζήτηση για τη μετοχή, καθώς τα funds που παρακολουθούν τον δείκτη θα υποχρεωθούν να την εντάξουν στα χαρτοφυλάκιά τους.
Την ίδια ώρα, η κατασκευαστική, Taylor Wimpey οδεύει προς έξοδο από τον δείκτη, μετά την πτώση 19% της μετοχής της από την αρχή του έτους, που έφερε τη χρηματιστηριακή της αξία στα 3,5 δισ. λίρες (4,7 δισ. δολάρια). Η μετοχή κατρακύλησε τον περασμένο μήνα, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 222 εκατ. λίρες για την κάλυψη κόστους επισκευής επικίνδυνων κτηρίων — σχεδόν το διπλάσιο από την προηγούμενη πρόβλεψή της.
Η Taylor Wimpey αναμένεται να ενταχθεί στον δείκτη FTSE 250 μαζί με άλλες μετοχές όπως η Johnson Service Group και η Oxford Biomedica, σύμφωνα με την προκαταρκτική αναθεώρηση. Από τον FTSE 250 προβλέπεται να διαγραφούν η Asos, η Auction Technology Group και η Bloomsbury Publishing.
Πηγή: Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια»: Πενήντα χρόνια από την ιστορική φράση του Καραμανλή για τους πραξικοπηματίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: Όλοι τρέχουν για τα $500 δισ. της ανοικοδόμησης... και ο Τραμπ για τις σπάνιες γαίες - Ποια «deal» έχουν ήδη κλείσει
Γαλλία: Το αδιέξοδο «αγγίζει» τον Μακρόν που ξεμένει από πρωθυπουργήσιμους, ενώ τα spreads τραβούν την ανηφόρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα