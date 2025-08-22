Premium delivery: Οι δύο εταιρείες που αλλάζουν την εμπειρία της παράδοσης με courier
Premium delivery: Οι δύο εταιρείες που αλλάζουν την εμπειρία της παράδοσης με courier
Στον κόσμο των premium υπηρεσιών και της ταχύτητας, δύο εταιρείες αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την έννοια του delivery
Οι ιταλικές Deluxy και GST Luxury Delivery δεν παρέχουν απλώς υπηρεσίες παράδοσης, αλλά προτείνουν ένα νέο μοντέλο ταχυμεταφορών, όπου η πολυτέλεια συναντά την καινοτομία και την προσοχή στη λεπτομέρεια, όλα πασπαλισμένα με ιταλική φινέτσα και υψηλή ποιότητα. Ο τομέας της εξυπηρέτησης VIP πελατών και μεταφοράς ειδών αναβαθμίζεται: Τailor-made λύσεις, παραδόσεις express, αξιοπιστία και διακριτικότητα. Με έδρα το Μιλάνο, αλλά με δραστηριότητα σε άλλες ιταλικές πόλεις καθώς και με διεθνή παρουσία, οι δύο εταιρείες ακολουθούν διαφορετική στρατηγική, εξυπηρετώντας ένα κοινό με υψηλές απαιτήσεις. Από προσωπικότητες του διεθνούς jet-set έως επώνυμοι οίκοι και πολίτες που δεν αρκούνται στα βασικά, αλλά επιθυμούν το καλύτερο, οι δύο εταιρείες προσφέρουν κάτι περισσότερο από υπηρεσίες. Προσφέρουν εμπειρίες.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα