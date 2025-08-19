Παράταση της τουριστικής σεζόν, η TUI ζητά ανοιχτά ξενοδοχεία και τον Νοέμβριο - Ισχυρή η ζήτηση για ταξίδια όλο το Φθινόπωρο

Κλείσιμο

Σταθερά υψηλή παραμένει η ζήτηση για ταξίδια στην Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου, με τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό τουριστικό οργανισμό, την TUI AG, να διαπιστώνει ότι η χώρα μας παραμένει στην κορυφή των επιλογών των Ευρωπαίων.Για τον λόγο αυτό, ο γερμανικός όμιλος βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με Έλληνες ξενοδόχους, αλλά και με τους διαχειριστές ξενοδοχείων που ανήκουν στο δίκτυό του στην Ελλάδα – όπως και στην Τουρκία – προκειμένου να παραταθεί η λειτουργία τους έως τα τέλη Νοεμβρίου και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και μέχρι τον Ιανουάριο.Σύμφωνα με την Καθημερινή, τη στρατηγική αυτή παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της TUI AG, Σεμπάστιαν Έμπελ, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα εννεαμήνου. «Σχεδιάζουμε περισσότερες προσφορές για την περίοδο μετά την κορύφωση της καλοκαιρινής σεζόν και επιδιώκουμε να έχουμε ξενοδοχεία ανοιχτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μέχρι τον Ιανουάριο, στην Ελλάδα και την Τουρκία», ανέφερε χαρακτηριστικά.Στόχος του ομίλου είναι όχι μόνο η επιμήκυνση της θερινής περιόδου αλλά και η ενίσχυση των ταξιδιών city break, όπου παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση. Η Αθήνα παραμένει ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς για τέτοιου είδους αποδράσεις, με τους Γερμανούς και τους Βρετανούς να αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» των επισκεπτών.Η δημοφιλία της Ελλάδας το φθινόπωρο και την άνοιξη, σε συνδυασμό με το ήπιο κλίμα, καθιστούν τη χώρα μας ιδανικό προορισμό για όσους θέλουν να αποφύγουν τις ακραίες θερμοκρασίες και τον συνωστισμό των καλοκαιρινών μηνών. Η Τουρκία, σύμφωνα με την TUI, συνεχίζει να πλασάρεται ως φθηνότερη εναλλακτική, ωστόσο η Ελλάδα παραμένει κυρίαρχη επιλογή.Παράλληλα, η ισχυρή φθινοπωρινή ζήτηση οδηγεί τον όμιλο σε ανοδική αναθεώρηση των εκτιμήσεών του για το σύνολο της χρήσης. Η TUI προβλέπει μεγαλύτερη αύξηση εσόδων και ακόμη υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία, αξιοποιώντας και τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μικρές αυξήσεις τιμών.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα δυναμικά πακέτα διακοπών (dynamic packaging), τα οποία προσφέρουν στον ταξιδιώτη τη δυνατότητα εξατομίκευσης με βάση τις ανάγκες του, περιλαμβάνοντας δραστηριότητες και εκδρομές. Αυτά τα πακέτα αποδίδουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους από τα παραδοσιακά. Σήμερα, αποτελούν περίπου το 25% της γκάμας της TUI, με τον στόχο να φτάσουν το 50% έως το 2026.Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού, Μιγκέλ Σανθ, επιβεβαιώνει την τάση αυτή, υπογραμμίζοντας ότι «ακόμη και εν μέσω μεταβαλλόμενων οικονομικών και κοινωνικών πραγματικοτήτων, οι Ευρωπαίοι δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν συμβιβασμούς στα ταξίδια και προτιμούν όλο και περισσότερο πιο ήσυχους προορισμούς και ταξίδια εκτός των περιόδων αιχμής».