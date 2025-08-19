Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Παρέδωσαν νέα blocks για την τρίτη γαλλική φρεγάτα FDI
Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας ενισχύουν περαιτέρω τη θέση τους ως πυλώνας της ελληνικής αμυντικής και ναυπηγικής βιομηχανίας
Tα Ναυπηγεία Σαλαμίνας ολοκλήρωσαν και παρέδωσαν με επιτυχία ένα νέο αριθμό προ εξοπλισμένων τμημάτων (blocks) για την τρίτη φρεγάτα FDI του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στις 18 Αυγούστου 2025, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία τους με τη Naval Group και επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία τους σε έργα υψηλών τεχνικών απαιτήσεων και τεχνολογιών αιχμής.
Τα 4 τμήματα που παραδόθηκαν για την “Admiral Castex”, και θα ταξιδεύσουν από την Ελλάδα για το ναυπηγείο της Naval Group στο Lorient, όπου θα παραδοθούν για να ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα της κατασκευής της φρεγάτας, αποτελούν μέρος του ευρύτερου προγράμματος συνεργασίας με τη Naval Group, στο οποίο τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας συμμετέχουν ως βασικός βιομηχανικός εταίρος, αναλαμβάνοντας την κατασκευή προεξοπλισμένων τμημάτων (blocks) για το πρόγραμμα φρεγατών τύπου FDI που ναυπηγούνται τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Γαλλία.
Η συμμετοχή των Salamis shipyards στο πρόγραμμα FDI , αποτελεί ένα σημείο καμπής , για την ελληνική ναυπηγική αμυντική βιομηχανία στο σύνολο της, αφού είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που ελληνικό ναυπηγείο συμμετέχει, στη κατασκευή πολεμικού πλοίου υψηλής τεχνολογίας για το Ναυτικό στόλο άλλης χώρας.
Η συνεργασία αυτή με τη Naval Group,η οποία διευρύνεται συνεχώς από το 2022 που υπεγράφη, προβλέπει τη συμμετοχή των ναυπηγείων στη κατασκευή των φρεγατών FDI, τόσο του Ελληνικού ΠΝ όσο και του Γαλλικού πολεμικού ναυτικού, για προεξοπλισμενα τμηματα (block) του κήτους και της υπερκατασκευής, έως συνολικά 6 φρεγατών FDI.
Ήδη από το Φεβρουάριο του 2024 ,τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν παραδώσει τα 5 προεξοπλισμένα μπλοκς της τρίτης ελληνικής FDI HN Φορμίων, η οποία ήδη έχει καθελκυσθεί και έχει μπεί στα τελικά στάδια κατασκευής της, όπως και από τον Ιούλιο του 2024 τα αντίστοιχα blocks για τη δεύτερη γαλλική φρεγάτα που κατασκευάζεται στο Λοριάν.
Επιπλέον, πρόσφατα τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας επέκτειναν την συνεργασία με τη Naval με την υπογραφή 6 ετούς σύμβασης η οποία αφορά το Follow On Support των Φρεγατών FDI Belharra, για την τεχνική υποστήριξη των ελληνικών και γαλλικών φρεγατών FDI, με δυνατότητα επέκτασης σε πρόσθετες υπηρεσίες logistically complex και in-service operations καθώς και εργασίες που τυχόν απαιτηθούν για αναβάθμιση/τροποποίησή τους στο μέλλον.
Ο Πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας, Δρ. Γεώργιος Κόρος, δήλωσε:
«Η διαρκής συνεργασία μας με τη Naval Group αποδεικνύει πως η Ελλάδα μπορεί να είναι παρούσα στην πρώτη γραμμή των αμυντικών ναυπηγήσεων. Εργαζόμαστε με συνέπεια, ακρίβεια και αίσθημα ευθύνης, τόσο απέναντι στους διεθνείς μας εταίρους όσο και απέναντι στη χώρα, ώστε να ισχυροποιείται σταθερά ο ρόλος της εγχώριας βιομηχανίας σε κρίσιμους τομείς για την εθνική ασφάλεια και την τεχνολογική αυτοδυναμία.»
Ο συνδυασμός της πολυετούς γνώσης και εμπειρίας των Ναυπηγείων Σαλαμίνας σε απαιτητικά και εξειδικευμένα πρότζεκτ και της τεχνογνωσίας που μεταφέρεται στην Ελλάδα από τη Naval Group για ένα έργο υψηλής τεχνολογίας και απαιτήσεων που μέχρι τώρα δεν είχε υπάρξει στη χώρα μας, εδραιώνει πλέον ειδικές γνώσεις και ικανότητες με τις ανάλογες πιστοποιήσεις που πλέον διαθέτουν τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας.
Με ιστορία άνω των τεσσάρων δεκαετιών, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας αποτελούν έναν από τους σταθερότερους και πλέον αξιόπιστους πυλώνες της ελληνικής ναυπηγικής και αμυντικής βιομηχανίας. Διαθέτοντας σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και διαρκή συμμόρφωση με ευρωπαϊκές και νατοϊκές προδιαγραφές, έχουν τη δυνατότητα να φέρουν εις πέρας έργα υψηλής πολυπλοκότητας, όχι μόνο στον στρατιωτικό αλλά και στον εμπορικό τομέα. Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα των FDI λειτουργεί ως επιβεβαίωση της εγχώριας τεχνογνωσίας και της δυνατότητας της Ελλάδας να συμβάλλει ενεργά σε διεθνή εξοπλιστικά προγράμματα, με ισχυρή βιομηχανική βάση και αυξανόμενη εξαγωγική προοπτική.
Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα blocks της φρεγάτας Amiral Castex, που ταξιδεύουν ήδη για το ναυπηγείο της Naval Group στη Γαλλία.#SalamisShipyards #frigates #navalgroup pic.twitter.com/i17VW2lAdG— Salamis Shipyards (@SalamisShipyard) August 19, 2025
