Γιατί Εξεταστική ο Βορίδης και το ΠΑΣΟΚ, ξεκινάει το καζίνο στο Μαρούσι, η ελαφρά κυβίστηση της Goldman Sachs για το ΧΑ, ο Θεοδωρόπουλος στο real estate

-Τέτοια αναδίπλωση, ή αν προτιμάτε kolotoumba, ούτε σαν αυτή τέτοιες μέρες επί της περήφανης διαπραγμάτευσης το 2015. Ο λόγος για την Goldman Sachs που πέρυσι, λίγο πριν μπει το 2025, είχε αναφέρει σε report της πως δεν έβλεπε το ελληνικό Χρηματιστήριο να κλείνει τη χρονιά πάνω από τις 1.475 μονάδες. Την ίδια πρόβλεψη μάλιστα έκανε και στις αρχές του 2025. Η πρόβλεψη είχε αποτελέσει αντικείμενο σχολιασμών στην αγορά καθώς το ΧΑ βρισκόταν ήδη στις 1.500 μονάδες, ενώ βλέποντας πως χάνει το ράλι αργότερα επανατοποθετήθηκε στις 1.700 μονάδες. Αφού λοιπόν ο Γενικός Δείκτης έχει κάνει ένα άλμα 35% από την αρχή του έτους, επίδοση που φέρνει το ελληνικό Χρηματιστήριο στις υψηλότερες θέσεις διεθνώς, η GS δίνει τώρα νέα πρόβλεψη και λέει πως στο τέλος της χρονιάς το ΧΑ θα βρίσκεται στις 2.100 μονάδες. Η ελληνική αγορά υποστηρίζει τώρα πως υπεραποδίδει λόγω καλύτερου risk-reward, κυκλικού προφίλ και ελκυστικής αποτίμησης, κυρίως στον τραπεζικό κλάδο. Μάλιστα εκτιμά πως εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι άλλων ευρωπαϊκών και αναδυόμενων χωρών παρά τη σημαντική άνοδο του δείκτη από την αρχή του έτους.Ο Θεοδωρόπουλος ψάχνεται για νέες εξαγορές και real estate-Περίπου 200 εκατ. ευρώ. Τόσα περίπου λείπουν απ’ τον κύκλο εργασιών του Ομίλου Bespoke SGA Holdings του Σπύρου Θεοδωρόπουλου για να υπερβεί τα 500 εκατ. ευρώ και να ενεργοποιηθεί το σχέδιο εισαγωγής του Ομίλου Τροφίμων στο Χρηματιστήριο. Εξ ου και ο επιχειρηματίας εξακολουθεί να εξετάζει ενεργά ευκαιρίες εξαγορών. Ο ίδιος πάντα σε συζητήσεις λέει ότι θα χρειαστεί “κάνα δυο χρονάκια” ώστε όχι μόνο να φτιάξει το μέγεθος του Ομίλου αλλά και να λειτουργεί αποδοτικά με συνέργειες και κερδοφορία, η οποία σήμερα απουσιάζει. Και η αλήθεια είναι πως χρειάζεται να γίνει ακόμα δουλειά στα… μετόπισθεν, όπως εξάλλου έδειξαν και οι οικονομικές καταστάσεις που ανήρτησε στο ΓΕΜΗ τόσο ο Ομιλος όσο και οι άμεσες θυγατρικές του (ΙΟΝ, ΝΙΚΑΣ, Αμβροσία, Ελληνικοί Χυμοί, Bespoke SGA Services). Σε επίπεδο Ομίλου ο αυξημένος δανεισμός (στα 203 εκατ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός) λόγω των εξαγορών και του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος κυρίως για τα τρία εργοστάσια που φτιάχνει παράλληλα (δύο της ΙΟΝ και ένα της Λάβδας), φέρνει και αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος. Και μπορεί οι πωλήσεις ακινήτων των θυγατρικών είτε σε τρίτους, είτε στη νεοσυσταθείσα Bespoke Real Estate να μείωσαν το δανειακό βάρος, εν τούτοις παραμένει μεγάλο και κοστοβόρο. Από εκεί και έπειτα το μεγάλο θέμα είναι οι ίδιες οι θυγατρικές και οι συνέργειές τους. Ήδη πανελλαδικά το δίκτυο πωλήσεων και διανομής για όλες τις εταιρείες του ομίλου έχει συγκεντρωθεί σε μία θυγατρική (Bespoke SGA Services). Επίσης η μεταφορά των ακινήτων σε έτερη εταιρεία (Bespoke Real Estate) ώστε να επιδιωχθούν υπεραξίες απ’ την ακίνητη περιουσία δίνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Ωστόσο, φαίνεται ότι χρειάζονται και δραστικές παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά στην αποδοτικότερη λειτουργία των θυγατρικών. Ειδικά στην περίπτωση της ΝΙΚΑΣ, η οποία τόσα χρόνια δεν λέει να γυρίσει σε κερδοφόρα τροχιά. Μπορεί οι ζημιές της απ’ τα 14,7 εκατ. ευρώ το 2023 να μειώθηκαν πέρυσι στα 7,8 εκατ. ευρώ, ωστόσο δεν παύουν να είναι μεγάλες και να είναι κάτι παραπάνω απ’ τις ζημιές που εμφάνισε όλος ο Όμιλος (13,78 εκατ. ευρώ). Η δε έξοδος της διοίκησης της εταιρείας στα τέλη του περασμένου Μαΐου μάλλον δυσοίωνη δείχνει και για τις φετινές επιδόσεις. Και επειδή έλεγα πριν για την προσπάθεια αποκόμισης υπεραξιών απ’ τα ακίνητα της ΙΟΝ και των άλλων θυγατρικών της Bespoke, δεν μπορώ να μη σταθώ στη νέα τάση που αρχίζει και εμφανίζει δυναμική, τη μετατροπή παλαιών βιομηχανικών ή εμπορικών κτιρίων εντός του ιστού της πόλης σε κατοικίες. Ειδικά επί της οδού Πειραιώς ή πλησίον αυτής, ξαφνικά ξεπετάγονται το ένα πρότζεκτ μετά το άλλο με το πλέον μεγαλεπήβολο να είναι αυτό του παλιού εργοστασίου του Κεράνη.Οι πρώτοι υπότροφοι της AKTOR-Μέσα σε μόλις 2,5 χρόνια ο Όμιλος AKTOR κατάφερε να πενταπλασιάσει τα μεγέθη του, να ενταχθεί στο 25άρη Large Cap του Χρηματιστηρίου και όπως είπε ο Αλ. Εξάρχου στοχεύει τώρα ακόμη ψηλότερα, δηλαδή σε κύκλο εργασιών σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ και EBITDA 200 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος AKTOR απασχολεί σήμερα περίπου 1.500 μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, στους οποίους βασίζει την ανάπτυξή του με τον Αλ. Εξάρχου να υποστηρίζει -και όχι μόνον οικονομικά- το φυτώριο στελεχών του Ομίλου. Χθες, σε μία σεμνή τελετή, συγκεντρώθηκε στα γραφεία του Ομίλου στην Παιανία, η πρώτη φουρνιά υποτρόφων του προγράμματος AKTOR4TheFuture που ξεκινούν τις σπουδές τους τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για αριστούχους που θα κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία, σε ορισμένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και, στη συνέχεια, θα τους περιμένει μία θέση εργασίας στον Όμιλο AKTOR ώστε να μεταφέρουν τις πλέον σύγχρονες διεθνείς πρακτικές στον κατασκευαστικό κλάδο της χώρας.«Ψήνει» και στο… real estate-Μπορεί ο Μανώλης Καραμολέγκος να έχει αναδειχθεί ανάμεσα στους leaders της αγοράς άρτου και συναφών ειδών, με την ομώνυμη αρτοποιία και την αλυσίδα «Απολλώνιον», αλλά φαίνεται ότι έχει βάλει στα σκαριά και σχέδια για την αγορά ακινήτων. Προς αυτή την κατεύθυνση, προφανώς, συστάθηκε χθες Δευτέρα 14 Ιουλίου η εταιρεία «ΕΜΚΑΡ Κατασκευαστική Ι.Κ.Ε.». Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι οι κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη και από εκεί και πέρα περιλαμβάνονται από αγοραπωλησίες οικοπέδων και ακινήτων, κατασκευές κτιρίων, μέχρι υπηρεσίες βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μίσθωσης. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΕΜΚΑΡ έχει οριστεί σε 50.000 ευρώ που διαιρείται σε 50.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ το καθένα και σε αυτό συμμετέχουν ο Βασίλειος Ευαγγέλου με 25.000 ευρώ (ποσοστό 50%), ο Εμμανουήλ Καραμολέγκος με 12.500 ευρώ (ποσοστό 25%) και ο γιος του Ηλίας Απόστολος Καραμολέγκος με 12.500 ευρώ (ποσοστό 25%). Όλοι αυτοί, με πρώτο και καλύτερο τον Μανώλη Καραμολέγκο, είναι μέλη του Δ.Σ. της Αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος Α.Ε. Η διοίκηση και διαχείριση της νεοσύστατης εταιρείας έχει ανατεθεί στον Θάνο Πέτρο, επίσης μέλος του Δ.Σ. της Αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος Α.Ε., ενώ η έδρα της βρίσκεται στους Αμπελόκηπους επί της οδού Δορυλαίου. Για να δούμε τι… ψήνει (και) στο real estate ο πολυμήχανος αρτοποιός.H ακινησία της Alpha Trust Ανδρομέδα-Εδώ και αρκετούς μήνες, παρά τη θεαματική άνοδο του Χρηματιστηρίου και παρά τη μείωση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (που ισοδυναμεί με μείωση φορολογίας), η μετοχή της εισηγμένης Alpha Trust παραμένει ακίνητη λίγο πάνω, λίγο κάτω από την κεφαλαιοποίηση των 26,7 εκατ. ευρώ. Η ΑΕΕΧ Alha Trust διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο 2 δισ. ευρώ το οποίο κάθε μέρα αξίζει περισσότερο σύμφωνα με τη συνολική πορεία της Χρηματιστηριακής αγοράς. Προφανώς, οι επενδυτές δεν μπορούν να γνωρίζουν ποια θα είναι η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου την 31η Δεκεμβρίου 2025, αλλά σίγουρα τα προς διανομή κέρδη θα είναι υψηλότερα του 1,8 εκατ. ευρώ που διανεμήθηκαν φέτος, με βάση την περυσινή απόδοση. Επιπλέον το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από το 4% του 2023 και από το 3% του 2024, φέτος έχει πέσει στο 2%. Αυτό έχει σημασία αφού στις ΑΕΕΧ ο φορολογικός συντελεστής επί του ενεργητικού είναι συγκεκριμένος: 10% x (επιτόκιο ΕΚΤ + 1). Η μείωση των επιτοκίων του ευρώ μειώνει τη φορολογική επιβάρυνση της Alpha Trust.Ιταλο-βρετανικές εισροές στον ΑΔΜΗΕ-Η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ συμμετοχών έχει επιδοθεί σε σαφάρι αναζήτησης νέων επενδυτικών κεφαλαίων στη μετοχή για να υποστηρίξουν τις νέες δραστηριότητες του Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Φαίνεται πως η δουλειά αρχίζει να αποδίδει γιατί χθες η μετοχή του ΑΔΜΗΕ ξεχώριζε με θετικό πρόσημο σε όλη τη συνεδρίαση κι έκλεισε +5,36% υψηλότερα στα 3,34€ με χρηματιστηριακή αξία σε ιστορικό υψηλό των 774,8 εκατ. ευρώ. Πληροφορίες της αγοράς αναφέρουν ότι έχει ξεκινήσει η είσοδος Ιταλο-βρετανικών επενδυτικών κεφαλαίων στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΗΕ, αλλά αυτό μένει να επιβεβαιωθεί σε δύο μέρες με την εκκαθάριση των συναλλαγών.Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θέλει να γίνει δισεκατομμυριούχος-Στα 979,38 εκατ. ευρώ βρίσκεται η κεφαλαιοποίηση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και απέχει λίγα μόνον εκατομμύρια ευρώ για να αποτελέσει την 26η προσθήκη στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων του Χρηματιστηρίου. Τον τελευταίο καιρό έχει γίνει φανερό ότι ο στόχος της κεφαλαιοποίησης του 1 δισ. ευρώ έχει τεθεί «από ψηλά» στη διοίκηση του Ομίλου. «Με σταθερότητα και χωρίς βιασύνες» ήταν η εντολή…Κυριακούλης: Με τους αδελφούς Τζώρτζη... στα πανιά της-Την περασμένη Παρασκευή η μετοχή της Κυριακούλης κατέγραψε άνοδο +10%, χθες -παρά το γενικότερο κλίμα ανασφάλειας- η άνοδος +12,32% έφερε τη μετοχή στο 1,55€ και την κεφαλαιοποίηση στα 11,7 εκατ. ευρώ. Η μοναδική αξιόλογη αλλαγή που μπορεί να δικαιολογήσει τον επενδυτικό ενθουσιασμό είναι η είσοδος της Indigo Marine με τους Παναγιώτη και Ρήγα Τζώρτζη, γιοι του Θ. Τζώρτζη, πρώην βασικού μετόχου της της Alco Hellas. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Κυριακούλης, ο Γιώργος Κουτσός, έχει αφήσει υπονοούμενα για επιθετικές κινήσεις σε «αναζήτηση νέων τομέων ανάπτυξης» με νέο business plan και εισροή φρέσκων κεφαλαίων αλλά, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις ή πληροφορίες. Μέχρι πριν από 2 μήνες η Κυριακούλης, που είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά χρηματιστηριακά, άξιζε κάτι λιγότερο από 8 εκατ. ευρώ και σήμερα οδεύει προς τα 12 εκατ. ευρώ.Εναλλαγές σε λίγους και κερδοφόρους τίτλους-Δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση με αρνητικό πρόσημο, με αφορμή τους δασμούς Τραμπ και πραγματική αιτία την ανάγκη για μία στάση, να πάρει ορισμένες ανάσες η αγορά. Χθες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας διακινήθηκαν 40 εκατομμύρια μετοχές. Από αυτές τα 30 εκατομμύρια ήταν μετοχές τραπεζών. Οι όγκοι συναλλαγών δείχνουν ότι κάποιοι επενδυτές πήραν τα κέρδη τους από την Piraeus και την Εθνική που έκλεισαν με αρνητικό πρόσημο και τα πέρασαν στη Eurobank και στην Alpha που έκλεισαν θετικά. Η Alpha, με αξία συναλλαγών 21,4 εκατ.€, ενώ ξεκίνησε πτωτικά μέχρι τα 3,165 ευρώ (-2,3%) τελικά έκλεισε με +0,37% στα 3,252. Η Εurobank (+0,03%)με αξία συναλλαγών 28,1 εκατ.€ έκλεισε στα 3,151€. Από την άλλη πλευρά η Piraeus (-2,26%) στα 6,40€ πήρε την πρωτιά στις συναλλαγές (45,9 εκατ.€) και την ακολούθησε η Εθνική (-2,26%) στα 11,77€ με συναλλαγές 37,6 εκατ.€. Η AKTOR ξεχώρισε με τρίτη διαδοχική ανοδική συνεδρίαση (+1,03%) στα 5,88€. Θετική συμβολή είχαν ο ΟΤΕ (+0,72%) στα 15,4 ευρώ και ο ΟΠΑΠ (+0,56%) στα 19,8€. Μ’ αυτά και μ’ αυτά, ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε τη χθεσινή φουρτούνα των ευρωπαϊκών αγορών, στις 1.953,48 μονάδες με μικρή πτώση -0,34% και αξία συναλλαγών στα 214,19 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 26,1 εκατ. σε πακέτα.Νέα ρεκόρ με σύμμαχο το rotation-Νέοι πρωταγωνιστές βγήκαν στο προσκήνιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, βοηθώντας το να κρατήσει τις 1.950 μονάδες, να μην απομακρυνθεί από τις πολυετείς κορυφές και να καταγράψει το μίνιμουμ των απωλειών στη συνεδρίαση της Δευτέρας. Στο πλαίσιο του rotation, οι αγοραστές έσπευσαν στην Jumbo, η οποία επανήλθε πάνω από τα 30 ευρώ. Πρόκειται για επίπεδα που συνιστούν «αχαρτογράφητα νερά» για τη μετοχή, φτάνοντας στα 30,14 ευρώ χθες, ενώ το ιστορικό υψηλό των 30,4 ευρώ σημειώθηκε στις αρχές του τρέχοντος μήνα. Ενισχύεται κατά σχεδόν 18% φέτος, με περιθώριο περαιτέρω ανόδου κατά τουλάχιστον 13%, καθώς οι αναλυτές τη βλέπουν να φτάνει στα 34 ευρώ σε βάθος 12 μηνών. Μία ανάσα από το ορόσημο του 1 ευρώ βρίσκεται η CrediaBank, για πρώτη φορά από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έλαβε χώρα τον περασμένο Νοέμβριο. Πέρα από το χθεσινό άλμα της τάξης του 4,33%, η τραπεζική μετοχή, που διαφοροποιήθηκε από τη διήμερη διόρθωση του κλάδου, έχει ενισχυθεί κατά 8,22% στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις και έχει σημειώσει ένα θετικό 5x6 που της έχει αποφέρει κέρδη 21,85% από τις 4 Ιουλίου. Κάνει ράλι άνω του 43% μέσα στο 2025 και η χρηματιστηριακή της αξία προσεγγίζει το 1,6 δισ. ευρώ. Νέο record high και για την Profile, που έκλεισε στα 7,26 ευρώ, φτάνοντας έως τα 7,29 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Εντός του 2025 έχει αποκομίσει κέρδη άνω των 2 ευρώ, ήτοι περίπου 38,3% σε ποσοστιαία βάση.Μετά το χρυσάφι, τώρα πετάει και το ασήμι-Μια ανάσα κάτω από τα 40 δολάρια/ουγκιά βρίσκεται πλέον η τιμή του αργύρου. Το ασήμι βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου επενδυτικού ενδιαφέροντος καθώς η τιμή του αγγίζει υψηλά 14 ετών. Το ασήμι είχε φτάσει ακόμη και στα 49,50 δολάρια/ ουγκιά, τον μακρινό Απρίλιο του 2011, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έντονης επενδυτικής ζήτησης και οικονομικής αβεβαιότητας. Στις μέρες μας, από τις αρχές του 2025, το ασήμι έχει ενισχυθεί κατά περίπου +34%, ενώ στην τριετία η άνοδος φτάνει το +110%. Καταγράφεται αυξημένη ζήτηση για ασήμι σε βιομηχανικές εφαρμογές, κυρίως στα φωτοβολταϊκά και τα ηλεκτρικά οχήματα. Οι νέες τεχνολογίες απαιτούν μεγαλύτερες ποσότητες ασημιού ανά μονάδα παραγωγής, με την Κίνα να πρωτοστατεί στην αύξηση της ζήτησης. Το ασήμι παραμένει αναντικατάστατο σε τομείς όπως τα ηλεκτρονικά, η ιατρική τεχνολογία και η κατασκευή μπαταριών. Από την άλλη πλευρά, εκτός από την αυξημένη φυσική ζήτηση, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και ο χορός των δασμών ενισχύουν τη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα ως ασφαλές καταφύγιο. Η προσφορά ασημιού παραμένει περιορισμένη, καθώς η εξόρυξη ασημιού ως υποπροϊόν άλλων μετάλλων έχει μειωθεί, ενώ τα αποθέματα υποχωρούν στα χαμηλότερα επίπεδα πολλών ετών.Τα κρυπτονομίσματα καθιερώνονται στις ΗΠΑ - Αυτοκράτωρ το bitcoin-O Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να ανακηρυχθεί «Πρόεδρος της κρυπτογράφησης». Ενισχύει θεσμικά τα κρυπτονομίσματα ενώ με τον νέο νόμο GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) που ψηφίστηκε από τη Γερουσία τον Ιούνιο, δημιουργείται το πρώτο ομοσπονδιακό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα stablecoins στις ΗΠΑ και αλλάζει ριζικά το τοπίο των ψηφιακών νομισμάτων που συνδέονται με το δολάριο. Ήδη το bitcoin έχει ξεπεράσει τα 123.000 δολάρια, δηλαδή είναι +66% ακριβότερο από τον περασμένο Απρίλιο. Η ισοτιμία του κέρδισε +20.000 δολάρια μέσα σε μια βδομάδα. Συνολικά η αγορά των κρυπτονομισμάτων έχει προσθέσει 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίησή της από την αποφράδα μέρα της 9ης Απριλίου. Η κεφαλαιοποίηση του Bitcoin έχει ξεπεράσει πλέον τα 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, όταν η συνολική αξία του παγκόσμιου χώρου ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων πλησιάζει τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ο νόμος GENIUS, που τώρα πια θα ψηφιστεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ορίζει ως payment stablecoins τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που εκδίδονται για πληρωμές και είναι εξαγοράσιμα σε σταθερή αξία (π.χ. 1 δολάριο). Δεν καλύπτει τα λεγόμενα "αλγοριθμικά stablecoins" ή stablecoins που προσφέρουν απόδοση/τόκο. Μόνο ειδικά αδειοδοτημένοι εκδότες μπορούν να εκδίδουν payment stablecoins στις ΗΠΑ. Τράπεζες και ειδικά αδειοδοτημένες μη τραπεζικές εταιρείες που πληρούν αυστηρά κριτήρια.Πηγή: newmoney.gr