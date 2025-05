Τα 30άρια (και στις δημοσκοπήσεις) οι επενδυτικές συναντήσεις του Κ.Μ και ο υψηλός καλεσμένος από τα Εμιράτα, οι υπογραφές για ΒΟΑΚ

-Στις 29 Απριλίου ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς «η επιβολή προστίμου σε τέσσερις εταιρείες για παράβαση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 της απόφασης 1/506/8.4.2009 της Ε.Κ., λόγω μη έγκαιρης υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες των εξωτερικών ελεγκτών». Σε κοινά ελληνικά, οι συγκεκριμένες εταιρείες τιμωρήθηκαν επειδή δεν τήρησαν διαδικασίες και προθεσμίες που θέτει ο νόμος για την αποφυγή του ξεπλύματος. Μία από αυτές -η οποία και έφαγε το μεγαλύτερο πρόστιμο σε σχέση με τις υπόλοιπες τρεις- ήταν η «OPENFUND ΑΕΔΑΚΕΣ». Εκπρόσωπος της OPENFUND είναι ο κοινωνικός επιστήμονας και οικονομολόγος, Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών και Καινοτομίας και υφυπουργός (μόνον για 32 ώρες) Καινοτομίας, Αριστείδης (Αρίστος) Δοξιάδης. Για απόφοιτος του Χάρβαρντ, του οποίου παρεμπιπτόντως το έμβλημα φέρει στα λατινικά τη λέξη αλήθεια, ο Αρίστος Δοξιάδης δεν τα πάει και τόσο καλά τελευταία, αφού αρχικά ξέχασε κάτι χρέη στο Δημόσιο και τώρα έχασε τις προθεσμίες για το ξέπλυμα.Μετακινήσεις στελεχών-Στο δυναμικό του investment banking της Εuroxx εντάχθηκε ο Νικόλας Βαλαντάσης. Η αγορά τον γνωρίζει από την τελευταία του θέση ως αναπληρωτή CEO του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά πριν από το ΤΧΣ, ο Βαλαντάσης είχε διαγράψει εικοσαετή πορεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε Mckinsey, Citigroup, Eurobank και Barclays.Οι υπογραφές για ΒΟΑΚ-Την επόμενη εβδομάδα -εκτός απροόπτου πάντοτε- αναμένεται να πέσουν οι υπογραφές για το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και συγκεκριμένα για το τμήμα Χανιά -Ηράκλειο. Ο προϋπολογισμός είναι 2 δισ., ενώ μαζί με τα άλλα δύο τμήματα του ΒΟΑΚ ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τα 4,5 δισ. Πρόκειται για κατασκευή και παραχώρηση και είναι έργο με ιδιαίτερες απαιτήσεις, καθώς θα γίνεται ταυτόχρονα κατασκευή και λειτουργία του δρόμου. Γενικότερα, οι πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις από επιχειρηματικής πλευράς θα ξεκινήσουν μετά τις υπογραφές της σύμβασης.Η Qualco χτυπά την πόρτα του ΧΑ-Η αυξημένη μεταβλητότητα στις αγορές δεν πτόησε τον Ορέστη Τσακαλώτο και η Qualco ετοιμάζεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου να περάσει τις πύλες του ΧΑ. Η εταιρία που δραστηριοποιείται στην παροχή τεχνολογικών λύσεων για τον τομέα της πίστωσης, έχει ιστορία 25 ετών και δραστηριότητα σε 30 χώρες σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Με τη δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της στην κύρια αγορά του ΧΑ επιδιώκει να αντλήσει έως 70 εκατ. ευρώ, που θα χρησιμοποιήσει κυρίως σε εξαγορές.Το Χρηματιστήριο σκαρφαλώνει το τείχος του φόβου-Μετά το τριήμερο sell off που έφεραν οι δασμοί Τραμπ στις αρχές Απριλίου, δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι ο μήνας θα ολοκληρωνόταν με θετικό πρόσημο για τη Λεωφόρο Αθηνών. Ο Γενικός Δείκτης έφτασε στο χαμηλότερο σημείο του (1.455 μονάδες) στις 7 Απριλίου, έχοντας απομακρυνθεί κατά τουλάχιστον 200 μονάδες από το κλείσιμο του Μαρτίου (1.685 μονάδες). Ωστόσο, το comeback ήρθε στη συνέχεια, με κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά και αρκετά ημερήσια «άλματα» που επανέφεραν τον ΓΔ στις παρυφές των 1.700 μονάδων. Αυτός ήταν ο έκτος διαδοχικός μήνας ανόδου, σε ένα σερί που έχει να καταγραφεί από το κερδοφόρο 7μηνο της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουλίου 2019. Εάν η αγορά κινηθεί κόντρα, στο γνωστό χρηματιστηριακό ρητό «sell in May and go away» και πρωτίστως στα επιδεινωμένα μακροοικονομικά στοιχεία της αμερικανικής οικονομίας, υπάρχει περίπτωση να ισοφαριστεί το προαναφερόμενο ράλι. Σε μεγάλο βαθμό την πορεία του ΧΑ θα καθορίσει η τάση από το εξωτερικό, αν και ο Μάης έχει ορισμένα ορόσημα με ελληνικό ενδιαφέρον, όπως τα τραπεζικά αποτελέσματα τα οποία -σύμφωνα με πληροφορίες και εκτιμήσεις της αγοράς- θα δείχνουν σταθερότητα, αφού η μείωση των επιτοκίων του ευρώ συνοδεύτηκε από αύξηση στη χορήγηση -κυρίως επιχειρηματικών αλλ’ όχι μόνον- δανείων. Έχουμε επίσης την αξιολόγηση της Fitch στις 16 του μήνα και την αντίστοιχη της Scope στις 30/5. Οι περισσότεροι αναλυτές πάντως θεωρούν ότι οι 1.750 μονάδες είναι δύσκολο να ξεπεραστούν, αν δεν υπάρξουν σημαντικά οικονομικά και επιχειρηματικά γεγονότα. Γι’ αυτό άλλωστε χαρακτηριστικό των τελευταίων συνεδριάσεων είναι η επιφυλακτικότητα και οι βιαστικές κινήσεις. Χθες, μόνο τα Χρηματιστήρια του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης λειτουργούσαν λόγω Πρωτομαγιάς, με σχετικά χαμηλή αξία συναλλαγών.Ποιες μετοχές έπαιξαν άμυνα-Παρά τα απόνερα από τη συρρίκνωση του αμερικανικού ΑΕΠ, μερικά «βαριά χαρτιά» έπαιξαν άμυνα, διατηρήθηκαν σε ανοδική τροχιά και συνόδευσαν τα κέρδη τους με νέα ρεκόρ. Πρώτη και καλύτερη η Coca-Cola HBC, η οποία έκλεισε πάνω από τα 45 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά, με κεκτημένη ταχύτητα από τα ικανοποιητικά αποτελέσματα α’ τριμήνου. «Αθόρυβη» ήταν η άνοδος για τον ΟΠΑΠ και τον ΟΤΕ, αρκετή ωστόσο για να τους οδηγήσει σε υψηλό 16ετίας και 3ετίας, αντίστοιχα. Ρεκόρ 7ετίας για τη Σαράντης, η οποία διαπραγματεύεται σήμερα χωρίς το δικαίωμα λήψης στο μέρισμα ύψους 0,299 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, οι αγοραστές συνέχισαν να τοποθετούνται στις μετοχές των δύο λιμανιών. Ο ΟΛΠ βρίσκεται πολύ κοντά στο να σπάσει το «φράγμα» των 40 ευρώ, ενώ ο ΟΛΘ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τετάρτης στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 17 ετών.H πρώτη του Σπύρου Θεοδωρόπουλου-Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, επαναφέρει τον θεσμό των τακτικών συνεντεύξεων Τύπου για να «επικοινωνήσει» τις απόψεις των εργοδοτών που εκπροσωπούν ένα ενεργητικό 416 δισ. ευρώ και δηλώνουν κέρδη προς φορολόγηση ύψους 14 δισ. ευρώ. Την ερχόμενη Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνέντευξη του ΣΕΒ στα κεντρικά γραφεία της οδού Ξενοφώντος. Ήδη η πρωτοβουλία του Προέδρου του ΣΕΒ να συνενώσει και να ενεργοποιήσει τους επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ευρύτερα εννοούμενο κλάδο της «άμυνας» οδήγησε στην πρώτη παραγωγική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τα κυβερνητικά στελέχη.Tête-à-tête Θεοδωρικάκου και ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ.-Η δίμηνη παράταση του καθεστώτος με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που αποφάσισε την Τετάρτη η κυβέρνηση, δείχνει τη διάθεση της για τερματισμό αυτού του μέτρου. Ο Τ. Θεοδωρικάκος υποσχέθηκε στον Πρωθυπουργό ένα νέο πιο σύγχρονο πλαίσιο ελέγχου των τιμών (ετοιμάζει νομοσχέδιο) και αυστηρότερη επιβολή προστίμων κερδοσκοπίας. Πριν από τη λήψη της απόφασης, ο Υπουργός Ανάπτυξης συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της Βιομηχανίας Τροφίμων, ενώ σήμερα, Παρασκευή, θα συναντηθεί με τους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ. Το πλαφόν τελειώνει. Όχι όμως από σήμερα. Από το καλοκαίρι…Οι πονοκέφαλοι του Γερμανικού ΟΔΔΗΧΤο Γερμανικό δημόσιο χρέος δεν ξεπερνά το 63% του ΑΕΠ αλλά το νέο φιλόδοξο αμυντικό πρόγραμμα της κυβέρνησης Μερτς θα απαιτήσει αυξημένο δανεισμό. Ο Γερμανικός ΟΔΔΗΧ (Deutsche Finanzagentur DFA) σχεδιάζει να εκδώσει για πρώτη φορά 50ετή ομόλογα, ενώ έχει ήδη ανακοινώσει την έκδοση 30ετών ομολόγων ύψους €26 δισ. για το 2025 μαζί με τα υπόλοιπα 20ετή και 10ετή Bund. Πρόσφατα το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (North Rhine-Westphalia, NRW) τόλμησε και εξέδωσε ένα ακόμη 100ετές ομόλογο για να καλύψει τις ανάγκες του και οι αγορές ανταποκρίθηκαν με επιτόκιο χαμηλότερο του 2%. Η συζήτηση για ένα 50ετές Bund (ομοσπονδιακό ομόλογο) -ακολουθώντας τα χνάρια της Γαλλίας- έχει ήδη ανεβάσει τις αποδόσεις στα swap του ευρώ. Η διαφορά μεταξύ του Γερμανικού SWAP 50 και 30 ετών έχει αυξηθεί κατακόρυφα σε νέο πολυετές υψηλό.H συζήτηση για την αποχώρηση του Έλον Μασκ από την TESLA-Όλα ξεκίνησαν από ένα ρεπορτάζ της Wall Street Journal που ανέφερε ότι «οι εντάσεις είχαν αυξηθεί» στην Tesla, όταν το διοικητικό συμβούλιο άρχισε να αναζητά τον διάδοχο του Έλον Μάσκ. Η Tesla διέψευσε επισήμως και κατηγορηματικά τα σενάρια περί αποχώρησης του Έλον Μασκ από τη θέση του CEO. Η πρόεδρος της εταιρείας, Ρόμπιν Ντένχολμ, δήλωσε ότι δεν υπήρξε καμία επαφή με headhunters για αντικαταστάτη, παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι το διοικητικό συμβούλιο είχε εξετάσει τέτοιο ενδεχόμενο λόγω ανησυχιών για τον χρόνο που αφιερώνει ο Μασκ στα κυβερνητικά του καθήκοντα. Από τα μέσα Δεκεμβρίου 2024, η τιμή έχει υποχωρήσει περίπου -48% από το ιστορικό υψηλό των 488,54 δολαρίων, ενώ μέσα στο 2025 έχει καταγράψει πτώση της τάξης του -40% περίπου. Σήμερα, στα 283 δολάρια, η Tesla αξίζει περίπου 908 δισ. δολάρια έχοντας πενταπλασιάσει την χρηματιστηριακή της αξία τα τελευταία 5 χρόνια. Ο Μασκ αρνείται ότι θα παραιτηθεί από το φιλόδοξο σχέδιο DOGE, ενώ κάποιοι αναλυτές θεωρούν πιθανή μια «κομψή έξοδό» του με μετάβαση στην προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.Οι υποσχέσεις του Μαρκ Ζάκερμπεργκ προς τους μετόχους του FacebookΗ Microsoft και η Meta Platforms ανακοίνωσαν ωραία αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι καιροί όμως στην Wall Street έχουν αλλάξει. Οι αναλυτές δεν κοιτούν το παρελθόν, ασχολούνται κυρίως με το μέλλον δηλαδή, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, ειδικά σε σχέση με project τεχνητής νοημοσύνης. Η Microsoft ανέφερε ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στο α’ τρίμηνο ήταν 16,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Meta, του Μάρκ Ζάκερμπεργκ, δήλωσε ότι θα επενδύσει ετήσιο capex μεταξύ 64 και 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι χαρακτηριστικό, ο διευθύνων σύμβουλος Μάρκ Ζάκερμπεργκ ξεκίνησε την παρουσίαση προς τους αναλυτές, με μια υπόσχεση για μελλοντική απόδοση όλων αυτών των κεφαλαιουχικών κεφαλαίων σε 5 βασικούς τομείς: «Βελτιωμένη διαφήμιση, πιο ελκυστικές εμπειρίες, επιχειρηματικά μηνύματα, νέες συσκευές Meta AI και περισσότερη Τεχνητή Νοημοσύνη. Αυτές είναι μακροπρόθεσμες επενδύσεις, για τη δημιουργία κορυφαίων μοντέλων και υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμη και με τις σημαντικές επενδύσεις μας, δεν χρειάζεται να πετύχουμε σε όλους αυτούς τους τομείς για να έχουμε καλή απόδοση επένδυσης (ROI)». «Ο ρυθμός προόδου σε ολόκληρο τον κλάδο και οι ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας είναι συγκλονιστικός».Μια τρελή χρονιά για το πιο μεγάλο Χρηματιστήριο του πλανήτη-Όταν οι αγορές δεν ξέρουν που πηγαίνουν, όταν τα δεδομένα αλλάζουν μέρα με τη μέρα, οι δείκτες ακόμη και στα πιο «βαριά» χρηματιστήρια ανεβοκατεβαίνουν σαν τραμπολίνο. Στο ¼ των φετινών χρηματιστηριακών συνεδριάσεων, ο δείκτης S&P 500 της Νέας Υόρκης, έχει πραγματοποιήσει ενδοσυνεδριακή μεταβολή μεγαλύτερη του +/- 2%. Το φαινόμενο επαναλαμβάνεται, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Απρίλιος φαίνεται πως είναι ο τρίτος πιο ασταθής μήνας που έχει καταγραφεί, μετά τον Οκτώβριο του 2008 και τον Μάρτιο του 2020, στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό διαρκούς μεταβλητότητας, ο χρυσός φαντάζει σαν ασφαλές απάνεμο λιμάνι. Γι’ αυτό συνεχίζει να γράφει ιστορία. Οι τιμές του χρυσού έχουν ξεπεράσει την απόδοση του S&P 500 κατά 32,6 ποσοστιαίες μονάδες από την αρχή του έτους. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό απόκλισης από το 1975, μεγαλύτερο ακόμη και από την περίοδο της πανδημικής κρίσης, το 2020. Οι τιμές του χρυσού καταγράφουν άνοδο +26,5%, ενώ ο δείκτης S&P 500 έχει υποχωρήσει -6,1% μέχρι στιγμής φέτος. Από τα χαμηλά επίπεδα του Οκτωβρίου 2022, οι τιμές του χρυσού έχουν αποδώσει +102%, σχεδόν διπλάσιο κέρδος από το +54% του S&P 500.Πηγή: www.newmoney.gr