Το ντεμπούτο που κόβει την ανάσα: Η Νατάσα Ιντζόγλου και ο «Φόνος στην Ταράτσα»

Η ντετέκτιβ Ανδριάνα Νικάκη και ο βοηθός της, Ερμής Κέζης, καλούνται να ξεχωρίσουν την αλήθεια από τα αποκαΐδια μιας παρέας που ξέρει να κρύβει καλά τα μυστικά της. Πίσω από τις μάσκες των καλεσμένων παραμονεύουν εμμονές, προδοσίες και πληγές που δεν έχουν κλείσει ποτέ.Καθώς το μυστήριο βαθαίνει, η αλήθεια μοιάζει ολοένα και πιο απειλητική και το φως που τη φωτίζει σκοτεινότερο από το ψέμα. Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα που παρασύρει τον αναγνώστη σε μια ιστορία όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.Η Νατάσα Ιντζόγλου εισβάλλει δυναμικά στον χώρο του αστυνομικού μυθιστορήματος με μια ιστορία που κόβει την ανάσα. Ένα φαινομενικά ανέμελο πάρτι μετατρέπεται σε σκηνικό εγκλήματος, αποκαλύπτοντας ένα πλέγμα μυστικών, εμμονών και προδοσιών που απειλούν να καταπιούν τους πάντες. Μια νέα φωνή με φρέσκια ματιά και ακαταμάχητη ένταση έρχεται να ταράξει τα νερά της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας.Η Νατάσα Ιντζόγλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων και πήρε υποτροφία για ένα διπλό μεταπτυχιακό στο Διεθνές Μάνατζμεντ στην Ολλανδία και στην Ισπανία. Με ιδιαίτερη αγάπη για τη λογοτεχνία από παιδί, κέρδισε τρεις σχολικούς διαγωνισμούς καλύτερου διηγήματος και συμμετείχε στα συλλογικά βιβλία Η επίσκεψη (2021, Tabula Rasa), Συνταγές για δολοφόνους (2022, Ελληνικά Γράμματα), καθώς και στο θεατρικό έργο «Τα σύνδρομα» (2022).Παρακολούθησε εγκληματολογία, ανακριτική και δημιουργική γραφή για τέσσερα χρόνια στη σχολή Tabula Rasa. Έχει εργαστεί ως διευθύντρια ομάδων πωλήσεων στην Google και τώρα δουλεύει στην Amazon. Ασχολείται ερασιτεχνικά με την υποκριτική και συμμετέχει εθελοντικά σε προγράμματα για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και την ενδυνάμωση των γυναικών.Έπειτα από οκτώ χρόνια σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού, επέλεξε να ζήσει στην Αθήνα.