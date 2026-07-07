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Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: Πρωταγωνιστεί στην αριστοφανική κωμωδία «Εκκλησιάζουσες| Γυναίκες στην εξουσία»
Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: Πρωταγωνιστεί στην αριστοφανική κωμωδία «Εκκλησιάζουσες| Γυναίκες στην εξουσία»
Δείτε τους σταθμούς της καλοκαιρινής περιοδείας της παράστασης
Τι μπορεί να συμβεί αν μια μέρα οι γυναίκες αναλάβουν την διακυβέρνηση της χώρας; Ενδιαφέρουσες απαντήσεις στο παραπάνω ερώτημα θα πάρουν όσοι παρακολουθήσουν την παράσταση «Εκκλησιάζουσες| Γυναίκες στην εξουσία», σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη και πρωταγωνιστές τους Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Μαρίνα Ασλάνογλου και Κωνσταντίνο Ασπιώτη, που ξεκίνησε την καλοκαιρινή περιοδεία της ανά την Ελλάδα.
Πρόκειται για μια πρωτότυπη διασκευή της ανατρεπτικής κωμωδίας του Αριστοφάνη, μια μουσική παράσταση γεμάτη φαντασία, χρώμα και ρυθμό όπου η μουσική κυριαρχεί, συνδυάζοντας στην αισθητική της την πολυχρωμία και τον ήχο του τσίρκου, με το τζαζ ηχόχρωμα και τη σκοτεινιά του καμπαρέ.
Δέκα εξαιρετικοί ερμηνευτές ζωντανεύουν επί σκηνής, ένα ξέφρενο καρναβάλι, που ενορχηστρώνει και σχολιάζει - ενίοτε με λόγια σύγχρονων ποιητών και στοχαστών ένας κομπέρ – ο ποιητής ή ο ίδιος ο Διόνυσος, θεός του καρναβαλιού και του θεάτρου.
Οι «Εκκλησιάζουσες |Γυναίκες στην εξουσία» είναι μια κωμωδία –γιορτή της μεταμφίεσης, της ελευθερίας να είμαστε -έστω και για λίγο- «άλλοι». Ταυτόχρονα μέσα από τον σατιρικό λόγο λειτουργεί ως πικρό πολιτικό σχόλιο, που στοχεύει μέσα από το σπάσιμο των ορίων να φτάσει στο εκκωφαντικό αδιέξοδο, όπως και η εποχή μας. Να αναζητήσει εναγωνίως λύσεις, έστω και ουτοπικές, ικανές όμως να ενώσουν μια κοινωνία στο σχεδιασμό ενός κοινού μέλλοντος.
Η παράσταση αποτελεί συμπαραγωγή δύο σημαντικών φορέων, του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και της 5ης Εποχής, που ενώνουν τις δυνάμεις τους σ’ ένα τολμηρό καλλιτεχνικό εγχείρημα. Η πρωτοβουλία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δη.Πε.Θε. Αγρινίου Λευτέρη Γιοβανίδη και του Θέμη Μουμουλίδη, δημιουργού της 5ης Εποχής, που συμπληρώνει 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας στο χώρο του σύγχρονου πολιτισμού, αποτελεί μια δημιουργική σύμπραξη που εγγυάται ένα αισθητικό αποτέλεσμα υψηλών απαιτήσεων.
Η αριστοφανική κωμωδία παρουσιάζεται σε ελεύθερη απόδοση - διασκευή της Νεφέλης Μαϊστράλη και του Θέμη Μουμουλίδη. Τη μουσική υπογράφει ο Θοδωρής Οικονόμου, την κινησιολογική επεξεργασία – χορογραφία η Πατρίσια Απέργη, τα κοστούμια η Βάνα Γιαννούλα, τους φωτισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος.
Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Ίντρα Κέιν, Φοίβος Ριμένας, Δήμητρα Βήττα, Μαρία Κυρώζη, Διονυσία Μπαλαμώτη, Ερωφίλη Παναγιωταρέα, Αναστασία Τζελέπη.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ 2026
7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΣ
Πρόκειται για μια πρωτότυπη διασκευή της ανατρεπτικής κωμωδίας του Αριστοφάνη, μια μουσική παράσταση γεμάτη φαντασία, χρώμα και ρυθμό όπου η μουσική κυριαρχεί, συνδυάζοντας στην αισθητική της την πολυχρωμία και τον ήχο του τσίρκου, με το τζαζ ηχόχρωμα και τη σκοτεινιά του καμπαρέ.
Δέκα εξαιρετικοί ερμηνευτές ζωντανεύουν επί σκηνής, ένα ξέφρενο καρναβάλι, που ενορχηστρώνει και σχολιάζει - ενίοτε με λόγια σύγχρονων ποιητών και στοχαστών ένας κομπέρ – ο ποιητής ή ο ίδιος ο Διόνυσος, θεός του καρναβαλιού και του θεάτρου.
Οι «Εκκλησιάζουσες |Γυναίκες στην εξουσία» είναι μια κωμωδία –γιορτή της μεταμφίεσης, της ελευθερίας να είμαστε -έστω και για λίγο- «άλλοι». Ταυτόχρονα μέσα από τον σατιρικό λόγο λειτουργεί ως πικρό πολιτικό σχόλιο, που στοχεύει μέσα από το σπάσιμο των ορίων να φτάσει στο εκκωφαντικό αδιέξοδο, όπως και η εποχή μας. Να αναζητήσει εναγωνίως λύσεις, έστω και ουτοπικές, ικανές όμως να ενώσουν μια κοινωνία στο σχεδιασμό ενός κοινού μέλλοντος.
Η παράσταση αποτελεί συμπαραγωγή δύο σημαντικών φορέων, του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου και της 5ης Εποχής, που ενώνουν τις δυνάμεις τους σ’ ένα τολμηρό καλλιτεχνικό εγχείρημα. Η πρωτοβουλία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δη.Πε.Θε. Αγρινίου Λευτέρη Γιοβανίδη και του Θέμη Μουμουλίδη, δημιουργού της 5ης Εποχής, που συμπληρώνει 20 χρόνια δυναμικής παρουσίας στο χώρο του σύγχρονου πολιτισμού, αποτελεί μια δημιουργική σύμπραξη που εγγυάται ένα αισθητικό αποτέλεσμα υψηλών απαιτήσεων.
Η αριστοφανική κωμωδία παρουσιάζεται σε ελεύθερη απόδοση - διασκευή της Νεφέλης Μαϊστράλη και του Θέμη Μουμουλίδη. Τη μουσική υπογράφει ο Θοδωρής Οικονόμου, την κινησιολογική επεξεργασία – χορογραφία η Πατρίσια Απέργη, τα κοστούμια η Βάνα Γιαννούλα, τους φωτισμούς ο Νίκος Σωτηρόπουλος.
Στην παράσταση παίζουν επίσης οι ηθοποιοί Ίντρα Κέιν, Φοίβος Ριμένας, Δήμητρα Βήττα, Μαρία Κυρώζη, Διονυσία Μπαλαμώτη, Ερωφίλη Παναγιωταρέα, Αναστασία Τζελέπη.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ 2026
7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΝΩΤΣ
8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΑΖΑΡ
9 ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΟΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΛΙΝΑ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΡΟΥΡΙΟΥ
13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΑΚΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
14 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΝΤΗΣ
18 ΙΟΥΛΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
21 ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΗΜ
22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ
24 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΑΤΡΟ ΛΟΦΟΥ
25 ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΕΛΦΟΙ. ΘΕΑΤΡΟ ΦΡΥΝΙΧΟΣ
27+28 ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
29 ΙΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ
30 ΙΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΑ ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΛΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΝΙΑ
8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΡΩΜΑΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑ ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ
9 ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΟΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΛΙΝΑ
10 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΡΟΥΡΙΟΥ
13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΒΕΑΚΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
14 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ
16 ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΙΝΤΗΣ
18 ΙΟΥΛΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
21 ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΗΜ
22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ
24 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΑΤΡΟ ΛΟΦΟΥ
25 ΙΟΥΛΙΟΥ ΔΕΛΦΟΙ. ΘΕΑΤΡΟ ΦΡΥΝΙΧΟΣ
27+28 ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ
29 ΙΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΩΦΙΛΗ
30 ΙΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΑ ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ
2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΛΣΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΞΕΝΙΑ
8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΙΝΙΑΔΩΝ
10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ ΡΩΜΑΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ
6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΤΡΑ ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ
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