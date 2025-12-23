Απονεμήθηκαν τα πρώτα βραβεία του D-Athens Διονύσια Greek 2025

Κλείσιμο

Με μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό και τη θεατρική κοινότητα ολοκληρώθηκαν με την τελετήτην Κυριακή 21 Δεκεμβρίου τα D-Athens Διονύσια Greek 2025, η πρώτη διοργάνωση του νέου θεσμού που αναδεικνύει τη σύγχρονη ελληνική δραματουργία και ενισχύει τη διασύνδεση δημιουργών, φορέων και κοινού, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίαςπου υλοποιείται μέσα από τη σύμπραξη του Δήμου Αθηναίων -μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας- με τοΘέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.Ξεχωριστό συμβολισμό στην ημέρα έδωσε η συμμετοχή των σπουδαστών και σπουδαστριών του Α΄ έτους της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης, που άνοιξαν και έκλεισαν την τελετή τραγουδώντας: η νεότερη γενιά, που κάνει τα πρώτα της βήματα στο θέατρο, συνόδευσε έτσι τα πρώτα βήματα ενός νέου θεσμού.Επίσης παρουσιάστηκαν στιγμιότυπα από τις τρεις ημέρες της διοργάνωσης: τον Διαγωνισμό «Μικρά Νέα Διονύσια» και τις «Πρώτες Αναγνώσεις» στις 12/12, τη «Διασύνδεση» με τις ομιλίες, τα masterclasses και τις συζητήσεις στις 13/12 και τη «Δικτύωση» με το pitching 12 θεατρικών προτάσεων στις 14/12.Στον χαιρετισμό του, ουπογράμμισε τη σημασία και τις προοπτικές του νέου θεσμού για την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης αλλά και τη στήριξη του Δήμου σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σύγχρονη δημιουργία και τη συμμετοχή του κοινού.Την εκδήλωση παρουσίασαν ημαζί με τουςκαιαπό την οργανωτική ομάδα του D-Athens.