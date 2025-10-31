Με λάμψη, συγκίνηση και την Ίντια Μουρ η έναρξη του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Η γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Ελίζ Ζαλαντό, ο υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας, η ηθοποιός Ίντια Μουρ, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Ορέστης Ανδρεαδάκης και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Άκης Σακελλαρίου

Στη συνέχεια, ο Γρηγόρης Ελευθερίου κάλεσε στη σκηνή τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κύριο Στέλιο Αγγελούδη, ο οποίος εξήρε τον θεσμό του Φεστιβάλ: «Κύριοι Υπουργοί, κύριες βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητοί φίλοι του κινηματογράφου, δημιουργοί, καλλιτέχνες και θεατές, κάθε φθινόπωρο η Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται. Οι δρόμοι της γεμίζουν φως, φωνές, ιστορίες και βλέμματα που κοιτούν πέρα από το προφανές. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου είναι εδώ. Όχι απλώς ως θεσμός, αλλά ως μια ζωντανή απόδειξη ότι η τέχνη εξακολουθεί να ενώνει, να συγκινεί αλλά κυρίως να μας προκαλεί για να σκεφτούμε αλλιώς. Στην εποχή της ταχύτητας, των σύγχρονων εικόνων και των εύκολων απαντήσεων, το σινεμά παραμένει ένας χώρος παύσης, μια ανάσα που μας καλεί να δούμε βαθύτερα, να αφουγκραστούμε, να κατανοήσουμε. Είναι η γλώσσα που μιλάει σε όλους, ανεξαρτήτως τόπου, φύλου ή ηλικίας. Είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας και συνάμα ένα παράθυρο στον κόσμο. Θυμάμαι τα λόγια του Ζαν-Λικ Γκοντάρ ότι η τηλεόραση παράγει τη λήθη, αλλά ο κινηματογράφος παράγει τις αναμνήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ορέστη και την Ελίζ, όλα τα στελέχη, όλους τους εθελοντές, όλους όσοι είναι κοντά σας, δίπλα σας και ανοίγουν τις πόρτες του φετινού Φεστιβάλ. Τις ανοίγουν στη διαφορετικότητα, στη φωνή των νέων δημιουργών, στις ιστορίες που αξίζουν να ειπωθούν. Το Φεστιβάλ δίνει προτεραιότητα για μία ακόμα χρονιά στην ουσιαστική, έμπρακτη υποστήριξη της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. Η ανάδειξη της εγχώριας παραγωγής, η δυνατότητα που παρέχει το Φεστιβάλ στους Έλληνες κινηματογραφιστές να έρθουν σε επαφή και επικοινωνία με συναδέλφους τους από το εξωτερικό, είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Φεστιβάλ μας. Το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης φέρνει κοντά δημιουργικούς, ενεργούς πολίτες και ανοίγει τον διάλογο για μείζονα ζητήματα της επικαιρότητας», δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης.Αμέσως μετά, ο Στέλιος Αγγελούδης αναφέρθηκε στην έμπρακτη υποστήριξη που προσφέρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης στη διοργάνωση του Φεστιβάλ, καθώς με αφετηρία τη φετινή χρονιά υποστηρίζει το Βραβείο Σκηνοθεσίας - Αργυρός Αλέξανδρος του Διαγωνιστικού Τμήματος Meet the Neighbors, που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 5.000 ευρώ. «Πρόκειται μια τιμητική ανταπόδοση στα όσα προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια το Φεστιβάλ σε αυτή την χωρίς ηλικία πόλη. Κάθε ταινία είναι μια πρόσκληση να ξαναδούμε τη ζωή, να την επανεφεύρουμε, αν είναι δυνατόν, μέσα από το βλέμμα του άλλου. Ας αφήσουμε λοιπόν το φως του κινηματογράφου να μας οδηγήσει. Του κινηματογράφου που ακόμη και σήμερα, σε αυτές τις δύσκολες και περίεργες εποχές, μπορεί να αλλάξει συνειδήσεις. Πιθανόν να μπορεί να μας κάνει και καλύτερους ανθρώπους. Να γιορτάσουμε με πάθος την τόλμη και τη φαντασία που αρχίζει να λείπει στην καθημερινότητά μας. Να υποδεχτούμε τις εικόνες που θα μας ταξιδέψουν, θα μας συγκλονίσουν, αλλά και θα μείνουν μέσα μας για πολύ καιρό. Γιατί πράγματι καμία μορφή τέχνης δεν ξεπερνά τη συνειδητότητα στον βαθμό που το πράττει η κινηματογραφική ταινία, η οποία πηγαίνει κατευθείαν στα συναισθήματά μας, βαθιά στη ζώνη του λυκόφωτος της ψυχής. Γιατί ο κινηματογράφος δεν είναι μόνο τέχνη. Είναι μια πραγματική μυσταγωγία. Είναι μνήμη, μαγεία, διάλογος αλλά και όνειρο. Είναι τα φώτα που κλείνουν, η εξέλιξη της ιστορίας, οι τίτλοι τέλους, το χειροκρότημα, και πολλές φορές είναι η παρακολούθηση μιας ταινίας στον φυσικό της χώρο, το όνειρο. Και σήμερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, το όνειρο ζωντανεύει ξανά. Καλωσορίσατε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης και σε αυτή την πανέμορφη πόλη ως επισκέπτες, συμμετέχοντες, δημιουργοί. Καλή προβολή και καλό φεστιβάλ!» ολοκλήρωσε ο Στέλιος Αγγελούδης.Ο Γρηγόρης Ελευθερίου κάλεσε έπειτα στη σκηνή τον Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κύριο Κωνσταντίνο Γιουτίκα: «Καλησπέρα σε όλους. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί λάτρεις της έβδομης τέχνης καλωσορίσατε στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και στην πόλη που εδώ και 66 χρόνια έχει αγκαλιάσει αυτόν τον θεσμό. Έναν θεσμό μοναδικό που έχει αφήσει το ιδιαίτερο, δικό του αποτύπωμα στις καρδιές όλων μας. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι απλώς ο τόπος που φιλοξενεί το Φεστιβάλ. Είναι ο ζωντανός του παλμός. Εδώ, ο κινηματογράφος συναντά τους ανθρώπους, τις ανησυχίες, τις ιδέες και τα όνειρα κάθε εποχής. Είναι το σημείο που η τέχνη γίνεται γέφυρα και ενώνει δημιουργούς, θεατές και πολιτισμούς από όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ δεν είναι απλώς μια σειρά προβολών, είναι η γιορτή της δημιουργίας. Μια γιορτή που απλώνεται σε όλη την πόλη. Στα σινεμά, στις πλατείες, στους δρόμους και στηρίζεται πάνω από όλα στους ανθρώπους. Και κυρίως στους νέους, που με την ενέργεια και τη φρεσκάδα τους κρατούν ζωντανή τη φλόγα της τέχνης. Το Φεστιβάλ εξελίσσεται συνεχώς. Ακούει, παρατηρεί, εμπνέει και έτσι γίνεται κάτι περισσότερο από ένας τόπος προβολών. Γίνεται ένας καθρέφτης της εποχής μας και ταυτόχρονα ένα παράθυρο στο μέλλον», ανέφερε αρχικά ο κ. Γιουτίκας.«Κύριοι Υπουργοί, κύριε Δήμαρχε, κύριοι βουλευτές, Διοικητικό Συμβούλιο του φεστιβάλ, φίλες και φίλοι, ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αισθανόμαστε πραγματικά υπερήφανοι που βρισκόμαστε δίπλα στο Φεστιβάλ με πράξεις. Από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε αυτόν τον θεσμό. Πιστεύουμε βαθιά ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη, δύναμη και ταυτότητα. Αλλά και μέσα από το Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε καταφέρει αρκετά τα τελευταία χρόνια, και κυρίως να αναδείξουμε την Περιφέρειά μας ως έναν ελκυστικό προορισμό για κινηματογραφικές παραγωγές. Περισσότερες από 160 διεθνείς παραγωγές έχουν γυριστεί εδώ, στον τόπο μας, και επτά από αυτές προέρχονται από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής διεθνώς. Η πιο πρόσφατη, πριν μία εβδομάδα, ολοκληρώθηκε στη Θεσσαλονίκη με εντυπωσιακά αποτελέσματα και εκπληκτικά γυρίσματα στον Λευκό Πύργο, στην Καλαμαριά και στα Κάστρα της Άνω Πόλης. Έτσι, βήμα προς βήμα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποκτά τη δική της θέση στον παγκόσμιο χάρτη του κινηματογράφου. Αυτές τις μέρες φιλοξενούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το κορυφαίο ευρωπαϊκό εργαστήριο κατάρτισης παραγωγών στον οπτικοακουστικό τομέα. Μια μεγάλη επιτυχία που έγινε δυνατή χάρη στην συνεργασία της Περιφέρειας, του Φεστιβάλ και της Αγοράς του. Για εμάς, η επένδυση στον πολιτισμό και στη δημιουργία δεν είναι μια πολιτική επιλογή, είναι ειλικρινής πίστη ότι μέσα από την τέχνη μαθαίνουμε να κοιτάμε πιο βαθιά, καταλαβαίνουμε καλύτερα τον κόσμο. Και το πιο σημαντικό, ερχόμαστε πιο κοντά ο ένας στον άλλον. Θα ήθελα να συγχαρώ τη διοίκηση του φεστιβάλ, τους εθελοντές, τους δημιουργούς και πάνω από όλα, όλους εσάς που είστε πραγματικά η ψυχή του φεστιβάλ κάθε χρονιά. Είμαι σίγουρος ότι φεύγοντας τις επόμενες μέρες από τις αίθουσες, θα κουβαλάμε όλοι μέσα μας κάτι από τη μαγεία του σινεμά. Μια σκέψη, ένα νέο συναίσθημα αλλά και μια νέα ματιά για τις ανθρώπινες αξίες που μας ενώνουν. Καλό φεστιβάλ και καλές προβολές!» επισήμανε ο Κωνσταντίνος Γιουτίκας.Σε εκείνο το σημείο, ο Γρηγόρης Ελευθερίου κάλεσε τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα. «Καλωσορίσατε στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη που γεννήθηκε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Γεννήθηκε, πέρασε την παιδική του ηλικία, την εφηβεία και τώρα πια ώριμο, 66 χρονών, βρίσκεται εδώ, πολύ πιο σίγουρο γιατί κάθε χρόνο μάς γεννά καινούριες εκπλήξεις. Είναι πολύ σημαντικό για μας να στείλουμε το μήνυμα ότι η Θεσσαλονίκη δεν γέννησε μόνο το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, αλλά και τους πρώτους κινηματογραφιστές. Οι αδελφοί Μανάκια ήταν από εδώ. Χάρη σε αυτούς έχουμε την πρώτη κινηματογράφηση κάποιων τόπων και σημείων της περιοχής μας. Όπως και χάρη στον κινηματογράφο βλέπουμε τη Θεσσαλονίκη από την ακίνητη εικόνα της φωτογραφίας ξαφνικά σε μια κινούμενη εικόνα, και έτσι μαθαίνουμε πολλά. Από εδώ ξεκίνησαν και πολλοί άλλοι θεσμοί. Το ραδιόφωνο στην Ελλάδα για πρώτη φορά εξέπεμψε στα ερτζιανά από εδώ. Η τηλεόραση εξέπεμψε για πρώτη φορά από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φέτος, το Φεστιβάλ ανοίγει για άλλη μία χρονιά την αυλαία του για να παρακολουθήσουμε τις ξένες και τις ελληνικές δημιουργίες. Ορισμένες από τις πιο σημαντικές συζητήσεις που έκανα ως δημοσιογράφος ήταν με ανθρώπους του κινηματογράφου, ένας από αυτούς –ίσως είναι και ο πατριάρχης του παλιού ελληνικού κινηματογράφου– είναι ο Νίκος Καβουκίδης. Σε αυτούς τους ανθρώπους χρωστάμε πολλά και δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Να σβήσουν οι προβολείς για να αρχίσουν οι προβολές!» κατέληξε ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.Ο παρουσιαστής της βραδιάς έδωσε ακολούθως τον λόγο στον Υφυπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, κύριο Ιάσονα Φωτήλα. «Φίλες και φίλοι του κινηματογράφου, καλησπέρα σας. Με χαρά συναντιόμαστε και πάλι εδώ. Στο ιστορικό Ολύμπιον, που ανακαινισμένο και λαμπερό μας υποδέχεται για την έναρξη ενός ακόμα Φεστιβάλ και που στεγάζει την καρδιά και την ψυχή του ελληνικού σινεμά. Και η τιμή για μένα γίνεται ακόμη μεγαλύτερη μιας και στη σημερινή γιορτή του κινηματογράφου εκπροσωπώ το Υπουργείο Πολιτισμού και την Υπουργό, Λίνα Μενδώνη. Διατρέχοντας το πρόγραμμα του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που ξεκινά σε λίγο, πραγματικά εντυπωσιάζεται κανείς: 278 μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες σε όλες τις αίθουσες, 86 ταινίες και διαδικτυακά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ. Αλλά και σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού και παγκόσμιου σινεμά, οι οποίες θα δώσουν συναρπαστικά masterclasses, ανοιχτά για το κοινό, μεταξύ των οποίων και η τολμηρή και λαμπερή Ιζαμπέλ Ιπέρ. Ή ο διάσημος διευθυντής φωτογραφίας Φρέντρικ Ελμς, σταθερός συνεργάτης του Τζιμ Τζάρμους και του Ντέιβιντ Λιντς. Αλλά και ο δικός μας Γιώργος Τσεμπερόπουλος, στον οποίο το Φεστιβάλ διοργανώνει αφιέρωμα και απονέμει τιμητικό Χρυσό Αλέξανδρο. Και για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία πως η συνταγή του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης θα πετύχει, ο Σωτήρης Κοντιζάς ανέλαβε τον ρόλο του ambassador της Αγοράς», σημείωσε ο κ. Φωτήλας. «Δεν μπορώ επίσης να μην αναφέρω την τιμητική εκδήλωση για τους ηθοποιούς και τις ταινίες της δεκαετίας του ’60, αλλά και την ιστορική Φίνος Φιλμ. Και δεν μπορώ παρά να σας καλέσω να ευχαριστήσουμε τους υπευθύνους για τη δημιουργία του προγράμματος αυτού: τον Ορέστη Ανδρεαδάκη και την Ελίζ Ζαλαντό, αλλά και κάθε εργαζόμενο, συνεργάτη και εθελοντή και εθελόντρια του Φεστιβάλ. Ξεπερνούν όλοι τους κατά πολύ τις υποχρεώσεις τους και νομίζω ότι αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα», πρόσθεσε.«Το Υπουργείο Πολιτισμού και η κυβέρνηση πιστεύουν στον κινηματογράφο και στα οπτικοακουστικά τόσο ως εστία πολιτιστικής δημιουργίας όσο και ως παράγοντα ανάπτυξης. Πολιτιστική δημιουργία, που συνεπάγεται δυνατότητα έκφρασης, ταυτότητας και άποψης. Ανάπτυξη, που προκαλείται από τις θέσεις εργασίας, τον κύκλο εργασιών γύρω από τη βιομηχανία των εικόνων, την προσέλκυση ξένων παραγωγών, την αύξηση της επισκεψιμότητας. Από το ίδιο βήμα πέρσι σας είχα πει πως ο νέος φορέας που δημιουργήσαμε για τον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά, το ΕΚΚΟΜΕΔ, θα βρει σταδιακά τον βηματισμό του και θα αρχίσει να λειτουργεί στο πλαίσιο των σκοπών και των επιδιώξεων όλων μας. Ήδη μόνο φέτος έχει προχωρήσει σε πληρωμές άνω των 70 εκατομμυρίων, οδεύοντας προς την πλήρη εξομάλυνση της ροής προς την αγορά και τους παραγωγούς. Ενώ στα επιλεκτικά προγράμματα, που αφορούν απόλυτα την κοινότητα, από τα 3,5-4 εκατομμύρια έχει ήδη φτάσει στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ, διευρύνοντας τα όρια, μεγαλώνοντας την πρόσβαση και προχωρώντας σε διαβούλευση με την κοινότητα. Το πρώτο μέρος της ανοικτής διαβούλευσης ολοκληρώθηκε και σύντομα θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος διαλόγου με τους φορείς και τα μέλη της κινηματογραφικής κοινότητας. Και όλα αυτά σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας, καθώς κάθε πράξη, κάθε ένταξη, κάθε πληρωμή, αναρτώνται άμεσα στην ιστοσελίδα του. Και εδώ γεννάται το ερώτημα: Αν είναι όλα καλά και τέλεια, γιατί υπάρχουν δημιουργοί που διαμαρτύρονται; Γιατί όλοι μας έχουμε το δικαίωμα να ζητούμε περισσότερα και καλύτερα για τον τομέα μας. Και είναι δική μας υποχρέωση να τους ακούμε και να συνεργαζόμαστε μαζί τους προς την κατεύθυνση αυτή. Αλλά να μην ξεχνάμε και από που ξεκινήσαμε, τα βήματα που έχουμε κάνει και κυρίως, τον προγραμματισμό και τη στόχευση που έχουμε». Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Φωτήλας απέτισε έναν συγκινητικό φόρο τιμής «στον οδεύοντα στο φως, αιώνιο έφηβο της Θεσσαλονίκης, Διονύση Σαββόπουλο».Ο Ορέστης Ανδρεαδάκης ανέβηκε αμέσως μετά στη σκηνή του Ολύμπιον για να παρουσιάσει την ταινία έναρξης, Father Mother Sister Brother του Τζιμ Τζάρμους. «Η ταινία που θα δούμε σε λίγο κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και είμαι σίγουρος ότι θα σας γοητεύσει. Είναι ένα τρίπτυχο για τους δεσμούς και τα δεσμά της οικογένειας, για τις παρεξηγήσεις, τα μισόλογα, τις υποσχέσεις που δεν εκπληρώθηκαν, αλλά και για την οικειότητα, την τρυφερότητα και, κυρίως, για την αγάπη. Έχει όλα τα στοιχεία του Τζάρμους που αγαπάμε, το ιδιαίτερο χιούμορ, τη διεισδυτικότητα, το ανυπέρβλητο σκηνοθετικό του στιλ, και την ίδια στιγμή είναι η πιο ώριμη και ίσως η πιο προσωπική του ταινία. Ο Τζιμ Τζάρμους είναι ένας παλιός και καλός φίλος του Φεστιβάλ και θα ήθελε πολύ να είναι μαζί μας απόψε αλλά –όπως ίσως γνωρίζετε– είχε ένα μικρό ατύχημα, καθώς έσπασε το χέρι του και δεν μπορεί να ταξιδέψει».Ωστόσο, ο Τζιμ Τζάρμους έστειλε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, στο οποίο ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Τι όμορφο μέρος η Θεσσαλονίκη και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της, το οποίο είναι ένα από τα αγαπημένα μου Φεστιβάλ. Είμαι πολύ περήφανος που θα προβληθεί η ταινία μου Father Mother Sister Brother. Είναι μια πολύ ήσυχη ταινία, που ελπίζω να σας αγγίξει, ελπίζω να γεννήσει ενσυναίσθηση απλώς μέσα από την παρατήρηση, χωρίς να κρίνουμε τους χαρακτήρες που εμπλέκονται. Είμαστε πολύ περήφανοι που η ταινία μας συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ. Σας ευχαριστώ πολύ, το πνεύμα μου είναι εκεί και συγγνώμη που δεν κατάφερα να βρίσκομαι κοντά σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από όλους τους συντελεστές της ταινίας, σάς στέλνουμε τον σεβασμό και τις ευχές μας».Στη συνέχεια, ο κ. Ανδρεαδάκης ανέφερε ότι στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν ορισμένοι από τους συντελεστές της ταινίας, ανάμεσά τους ο θρυλικός διευθυντής φωτογραφίας Φρέντερικ Ελμς, που έχει υπογράψει κι άλλες ταινίες του Τζάρμους, αλλά και του Ντέιβιντ Λιντς, και ο οποίος θα παρουσιάσει masterclass και θα συνομιλήσει με το κοινό, ο παραγωγός Ατίλα Σαλίχ Γιουτζέρ και η διάσημη ενδυματολόγος Κάθριν Τζορτζ, που θα δώσει και εκείνη masterclass. «Απόψε είναι μαζί μας μία από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας, ένα από τα πιο λαμπερά νέα πρόσωπα του παγκόσμιου κινηματογράφου, που με την εκπληκτική ερμηνεία της σε αυτή την ταινία καθιερώνεται ως μία από τις καλύτερες ηθοποιούς της γενιάς της, και είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσει αρκετά βραβεία. Η πρώτη υποψηφιότητα, μάλιστα, ανακοινώθηκε χθες για το βραβείο Gotham. Χωρίς περισσότερα λόγια, λοιπόν, κυρίες και κύριοι παρακαλώ υποδεχθείτε την Ίντια Μουρ» είπε ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, καλωσορίζοντάς τη στη σκηνή.Παίρνοντας τον λόγο, η Ίντια Μουρ, σημείωσε: «Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ για να μοιραστώ αυτή την ταινία μαζί σας. Πρόκειται για μια σημαντική ταινία που με κάνει να σκέφτομαι τους πατεράδες, τις μαμάδες, τις αδερφές και τους αδερφούς όλων μας. Τα τελευταία τρία χρόνια πολλοί από μας γίναμε μάρτυρες μιας θηριωδίας που δεν περιμέναμε πως θα δούμε, η οποία συνέβη σε πατεράδες, μαμάδες, αδερφές και αδερφούς. Θρηνώ για την ανθρωπότητα, καθώς οδηγούμαστε στην αυτοκαταστροφή. Ωστόσο, οι ταινίες, η τηλεόραση και οι ιστορίες μάς υπενθυμίζουν πως δεν είμαστε απλώς άτομα, αλλά συνυπάρχουμε συλλογικά, ακούμε το γέλιο, το κλάμα, τη λύπη του διπλανού μας. Είμαστε όλοι αντανακλάσεις, ο ένας του άλλου. Και για να χτίσουμε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας πρέπει να θυμόμαστε πως η εμπειρία κάθε ανθρώπου είναι μια αντανάκλαση όλων των άλλων. Αν δεν έχουμε αυτό στο μυαλό μας, ίσως χάσουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε να αγαπάμε, να χαιρόμαστε και να δημιουργούμε οικογένειες στον όμορφο πλανήτη μας. Ελπίζω όταν δείτε την ταινία να μη σκέφτεστε μόνο τη δική σας οικογένεια, αλλά και όλων των άλλων, με την ίδια σπουδαιότητα που αναλογίζεστε τη δική σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα μαγικό μέρος».Ακολούθησε η προβολή της ταινίας Father Mother Sister Brother, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε το μεγάλο πάρτι έναρξης στην Αποθήκη Γ, με τις αγαπημένες Σκιαδαρέσες.Την Ίντια Μουρ έντυσε ο σχεδιαστής μόδας Άγγελος Μπράτης.