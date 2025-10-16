Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Η Τζόντι Φόστερ μιλά γαλλικά στο 66ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με το «Μια Ιδιωτική Ζωή»
Η Ρεμπέκα Ζλοτόφσκι σκηνοθετεί τη Φόστερ σε μία ταινία μυστηρίου και ψυχολογικής έντασης, όπου η βραβευμένη ηθοποιός, ως Αμερικανίδα ψυχίατρος, βγάζει τα προς το ζην ιχνηλατώντας τις πιο μύχιες πτυχές του ανθρώπινου ψυχισμού
Την ευκαιρία να απολαύσουμε την εξαιρετική Τζόντι Φόστερ σε μια σπάνια ερμηνεία στη δεύτερη γλώσσα της, τα γαλλικά, μας δίνει το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr.
Στην ταινία Μια Ιδιωτική Ζωή / A Private Life / Vie Privée της Ρεμπέκα Ζλοτόφσκι που προβάλλεται στο τμήμα Ανοιχτοί Ορίζοντες της 66ης διοργάνωσης, ξεδιπλώνεται ένα συγκλονιστικό αίνιγμα, που εμφανίζεται στον δρόμο της Λίλιαν (Τζόντι Φόστερ), μιας Αμερικανίδας ψυχιάτρου που βγάζει τα προς το ζην ιχνηλατώντας τις πιο μύχιες πτυχές του ανθρώπινου ψυχισμού.
Προσκαλώντας την πάντα εξαίσια Τζόντι Φόστερ να δώσει μια ερμηνεία στα γαλλικά (η χαρισματική ηθοποιός φοίτησε σε γαλλικό σχολείο ενώ ντουμπλάρει η ίδια τις ταινίες της στα γαλλικά όταν παραστεί ανάγκη), η Ρεμπέκα Ζλοτοφσκί ξεκλειδώνει το υποσυνείδητό μας σαν στο ντιβάνι ενός υπνωτιστή. Στο πλευρό της Τζόντι Φόστερ βρίσκεται η εμπροσθοφυλακή του παλιού και νέου γαλλικού σινεμά (Ντανιέλ Οτέιγ, Βερζινί Εφιρά, Ματιέ Αμαλρίκ). Ο εμβληματικός ντοκιμαντερίστας παρατήρησης Φρέντρικ Γουάιζμαν εμφανίζεται για πρώτη φορά μπροστά από τον φακό, σε έναν ρόλο-έκπληξη.
«Τα πιο αληθινά κομμάτια του εαυτού μου τα βρίσκω στην οθόνη»Η Τζόντι Φόστερ εξηγεί ότι ο τίτλος Vie Privée ήταν ένας από τους λόγους που την τράβηξαν στο σενάριο, καθώς τη γοήτευσε το παιχνίδι ανάμεσα στην «ιδιωτική ζωή» και τη «στερημένη από ζωή». Η ταινία περιστρέφεται γύρω από τον αμφίσημο θάνατο μιας γυναίκας, όμως, όπως παραδέχεται η ίδια, τη συγκίνησε και σε προσωπικό επίπεδο. «Πάντα προστάτευα την ιδιωτική μου ζωή, αλλά τα πιο αληθινά κομμάτια του εαυτού μου τα βρίσκω στην οθόνη», σημειώνει η βραβευμένη ηθοποιός, τονίζοντας πως έχει δώσει τα πάντα στον κινηματογράφο, από τότε που ήταν παιδί.
Το αίνιγμα της «Ιδιωτικής Ζωής»Υπάρχει άραγε μεγαλύτερο μυστήριο από τις ζωές των άλλων; Αυτό είναι το ερώτημα που βρίσκεται στην καρδιά της ταινίας, καθώς ένα συγκλονιστικό αίνιγμα εμφανίζεται στον δρόμο της Λίλιαν όταν μία από τις ασθενείς της βρίσκεται νεκρή. Τα στοιχεία δείχνουν πως πρόκειται για αυτοκτονία· μήπως όμως μια διαφορετική μεθοδολογία που αμφισβητεί το ρητό «τα εν οίκω μη εν δήμω» οδηγεί σε αλλιώτικα συμπεράσματα; Και μήπως τα ηχητικά αρχεία στα οποία καταγράφει η Λίλιαν τις συνεδρίες της περιέχουν μηνύματα που χρήζουν μιας άλλης αποκρυπτογράφησης;
«Ήθελα εδώ και καιρό να κάνω μια γαλλική ταινία»«Είναι αλήθεια πως ήθελα εδώ και καιρό να κάνω μια γαλλική ταινία – με Γάλλο σκηνοθέτη, γυρισμένη εξ ολοκλήρου στα γαλλικά, και όχι κάτι που να μοιάζει με απομίμηση αμερικανικής παραγωγής ή, ακόμα χειρότερα, μια αμερικανογαλλική συμπαραγωγή», σημειώνει η ταλαντούχα Αμερικανίδα ηθοποιός.
«Ήθελα μια ταινία πιο λιτή, με στοχαστική διάθεση, που να ασχολείται με τις ιδέες, με τη ζωή του πνεύματος. Το Vie Privée είναι φιλόδοξο. Είναι μια σημαντική ταινία για τη Ρεμπέκα… και για μένα».
*Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες από τη Spentzos Film την 1η Ιανουαρίου 2026.
