Γιώργος Καπουτζίδης: Ποιον κομβικό ρόλο αναλαμβάνει στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Έναν σημαντικό ρόλο αναλαμβάνει οστη διοργάνωση του φετινού 63ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 13 Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα ο δημοφιλής ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης αναλαμβάνει χρέητης, του πιο δυναμικού και αναπτυξιακού κομματιού του Φεστιβάλ από το οποίο έχουν ξεκινήσει την πορεία τους μερικές από τις πιο επιτυχημένες ταινίες των τελευταίων χρόνωνΩς πρέσβης της Αγοράς στο φετινό Φεστιβάλ ο Γιώργος Καπουτζίδης θα προωθήσει τις σημαντικές διεργασίες μέσα από τις οποίες προκύπτει το σινεμά του αύριο, φροντίζοντας παράλληλα να επικοινωνήσει σε δημιουργούς, δημοσιογράφους, καθώς και στο ευρύ κοινό, τον σημαντικό ρόλο της.Με πρέσβη τον Γιώργο Καπουτζίδη, νέα επικεφαλής την Αγγελική Βέργου και με τη νεοσύστατη ενότητα Agora Series, που πιάνει τον παλμό της εποχής, αλλά και με καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες που στηρίζουν το ελληνικό σινεμά, η Αγορά του 63ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (3-13/11/2022) ετοιμάζεται να υποδεχτεί την εγχώρια και διεθνή κινηματογραφική κοινότητα στη Θεσσαλονίκη.Φέτος, η Αγορά πρωτοπορεί με νέες ενέργειες και δράσεις, που τα αποτελέσματά τους δεν αφορούν μόνο τους επαγγελματίες του χώρου, αλλά και κάθε σινεφίλ. Μέσα από τη νέα ενότητα Agora Series, το Φεστιβάλ τολμά να μιλήσει για τη σχέση σινεμά-τηλεόρασης και να διερευνήσει σε βάθος τις εκλεκτικές συγγένειες των δύο μέσων, φιλοξενώντας μεταξύ άλλων, masterclass του τηλεοπτικού σεναριογράφου και παραγωγού Victor Quinaz (σειρές Big Mouth, GLOW του Netflix, μεταξύ άλλων), με τίτλο «Don’t be scared, it’s only TV!». Ταυτόχρονα, μέσα από think tanks αναζητά προτάσεις και αλλαγές για την υποστήριξη της εγχώριας και ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κοινότητας.Όπως πάντα, η Αγορά στηρίζει το ελληνικό σινεμά, με πρωτοβουλίες που θα προσφέρουν σημαντική βοήθεια και πολύτιμα εργαλεία στους επαγγελματίες του σινεμά. Παράλληλα, φιλοξενεί μια σειρά από συναρπαστικές συζητήσεις με διακεκριμένους ομιλητές και καλεσμένους.