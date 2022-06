Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης: Μεταμορφώνει ιστορικές τοποθεσίες της πόλης σε υπαίθρια σινεμά

«Μυστήριο 23_Σινέ-Ελευσίς» που διοργανώνει

Έτοιμη να υποδεχτεί, για πρώτη φορά, έναείναι η πόλη τηςΠρόκειται για τη δράση με τίτλοη 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης , σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας,Επιχειρώντας μια συνομιλία με την Ελευσίνα και τα τοπία της, και ταυτόχρονα μια εκ νέου «ανάγνωση» οκτώ εμβληματικών ντοκιμαντέρ, το Φεστιβάλ θα μεταμορφώσει τις Γραμμές ΟΣΕ του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού και το Πάρκινγκ Παλαιού Ελαιουργείου, δύο τοποθεσίες ιδιαίτερης αισθητικής και σημασίας για το ιστορικό φορτίο και το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της Ελευσίνας, σε υπαίθριους κινηματογράφους με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης μια αξέχαστη καλλιτεχνική εμπειρία. Δείτε το τηλεοπτικό σποτ, που μεταμορφώνει την προβολή σε μία εικαστική παρέμβαση.Αντλώντας τη θεματική της από όλο το φάσμα της ρεαλιστικής καταγραφής, την αρχαιολογία, την ιστορία, την εθνογραφία έως το περιβάλλον και την οικολογία, η θερινή εκδοχή του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ αποτελεί προπομπό της δράσης Σινέ-Ελευσίς: IN SITU realities, που θα φιλοξενηθεί από το φθινόπωρο του 2023 στον ιστορικό κινηματογράφο Ελευσίς, την πρώτη -ενόψει της 2023 ΕΛΕVΣΙΣ Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης- κλειστή αίθουσα παραστατικών και κινηματογραφικών καλλιτεχνικών γεγονότων.Όλες οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ θα έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό ενώ είναι απαραίτητη η προκράτηση θέσης.Πέμπτη 7 ΙουλίουΠάρκινγκ Παλαιού Ελαιουργείου21:00 ΣΜΥΡΝΗ, Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΙΑΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ 1900-1922 της Μαρίας Ηλιού (2012, 87') ΚατάλληληΠαρασκευή 8 ΙουλίουΓραμμές ΟΣΕ | Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός της Ελευσίνας21:00 ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ του Χρήστου Καρακέπελη (2012, 78') Κατάλληλη22:30 BARAKA του Ρον Φρίκε (1992, 96') ΚατάλληληΠάρκινγκ Παλαιού Ελαιουργείου21:30 ΣΤΗ ΓΗ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΥ ΜΕΛΙΟΥ των Ταμάρα Κοτέφσκα και Λιούμπομιρ Στεφάνοφ(Honeyland, 2019, 89') ΚατάλληληΣάββατο 9 ΙουλίουΓραμμές ΟΣΕ | Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός της Ελευσίνας21:00 WALL - E του Άντριου Στάντον (2008, 98') Ειδική, μεταγλωττισμένη προβολή για παιδιά22:45 ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΦΛΕΓΕΤΑΙ της Τζένι Λίβινγκστον (Paris is Burning, 1990, 78') Κατάλληλη άνω των 16 ετώνΠάρκινγκ Παλαιού Ελαιουργείου21:30 ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝ ΣΚΟΡΣΕΖΕ ΣΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΙΝΕΜΑ των Μάρτιν Σκορσέζε και Μάικλ Χένρι Γουίλσον(A Personal Journey with Martin Scorsese Through American Movies, 1995, 225') ΚατάλληληΚυριακή 10 ΙουλίουΓραμμές ΟΣΕ | Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός της Ελευσίνας21:15 ΟΙ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ της Ανιές Βαρντά (The Beaches of Agnès, 2008, 112') ΚατάλληληΠάρκινγκ Παλαιού Ελαιουργείου21:30 ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΟΦ των Βέρνερ Χέρτσογκ και Αντρέ Σίνγκερ(Meeting Gorbachev, 2018, 90') Κατάλληλη