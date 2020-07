«Σινεμά με Θέα»: Ανοίγει ξανά ο ομορφότερος θερινός κινηματογράφος της Θεσσαλονίκης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το καλύτεροΘεσσαλονίκης, το», ανοίγει και πάλι τις πύλες του, από τις 13 Ιουλίου, για να προσφέρει στο κοινό πολύτιμες καλοκαιρινές κινηματογραφικές αποδράσεις.Το «Σινεμά με Θέα» στήθηκε το καλοκαίρι του 2015, από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το. στο πιο όμορφο σημείο της πόλης,την οροφή του κτιρίου Μ2 του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, με υπέροχη θέα στο Θερμαϊκό Κόλπο και έγινε το αγαπημένο στέκι των σινεφίλ της πόλης.Φέτος θα προβληθούν επτά ταινίες πρόσφατης παραγωγής που ξεχώρισαν και αγαπήθηκαν από το σινεφίλ κοινό, συναρπαστικές ιστορίες, με διάσημους πρωταγωνιστές από αγαπημένους σκηνοθέτες. Πρόκειται για τα φιλμ: Ο απόστρατος του Ζαχαρία Μαυροειδή,Πέδρο Αλμοδοβάρ,της Βαλέρια Γκολίνο,του Ντάνι Μπόιλ,του Γούντι Άλεν,του Νικολά Μπεντός και ητου Άγγελου Φραντζή.ΙΟΥΛΙΟΣ(Ώρα προβολής 21:30)Δευτέρα 13 και Τρίτη 14 Ιουλίου O απόστρατος του Ζαχαρία ΜαυροειδήΔευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου: Πόνος και δόξα του Πέδρο ΑλμοδοβάρΔευτέρα 27 και Τρίτη 28 Ιουλίου: Euforia της Βαλέρια ΓκολίνοΑΥΓΟΥΣΤΟΣ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ(Ώρα προβολής 21:00)Δευτέρα 24 και Τρίτη 25 Αυγούστου: Yesterday του Ντάνι ΜπόιλΔευτέρα 31 Αυγούστου και Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου: Μαγεία στο σεληνόφως του Γούντι ΆλενΔευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου: Ραντεβού στο Belle Époque του Νικολά ΜπεντόςΔευτέρα 14 και Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου: Ευτυχία του Άγγελου ΦραντζήΑπόστρατος(Ελλάδα, 2019)Σκηνοθεσία - σενάριο: Ζαχαρίας Μαυροειδής. Με τους: Μιχάλη Σαράντη, Γιώτα Φέστα, Θανάση Παπαγεωργίου, Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, Γιάννη Νιάρρο, Άκη Σακελλαρίου, Ξένια Καλογεροπούλου. Έγχρωμη, 100΄.Με την εταιρία εισαγωγών μηχανών εσπρέσο που διευθύνει σε αδιέξοδο, ο γλυφαδιώτης εργένης Άρης Νικολόπουλος «αποστρατεύεται» στο σπίτι του ένδοξου παππού Αριστείδη στον υποτονικό Παπάγου. Το στοκ των μηχανών εσπρέσο στοιβάζεται στο αραχνιασμένο γραφείο του απόστρατου αξιωματικού καθώς ο εγγονός ξανασμίγει με παιδικούς φίλους κολλημένους εσαεί στο προάστιο των αξιωματικών αλλά και μ’ έναν πρώην συναγωνιστή του παππού του, παραδόξως κομμουνιστή. Αντιμέτωπος με ηρωικά φαντάσματα του παρελθόντος ο απολιτίκ εγγονός θα νιώσει την ανάγκη να φανεί αντάξιος του ονόματός του. Όμως, όσο πλησιάζει τον θρύλο του παππού Αριστείδη, τόσο αυτός αλλάζει όψη.Πόνος και δόξα / Pain and Glory(Ισπανία - Γαλλία, 2019)Σκηνοθεσία: Πέδρο Αλμοδοβάρ / Pedro Almodóvar. Με τους: Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano, César Vicente, Asier Flores, Cecilia Roth, Susi Sánchez. Έγχρωμη, 113΄.Μια σειρά από συναντήσεις που πραγματοποίησε ο Σαλβαντόρ Μάγιο, ένας σκηνοθέτης του κινηματογράφου που είναι πλέον στην παρακμή του. Κάποιες διαδραματίζονται στο παρόν, άλλες τις θυμάται: την παιδική του ηλικία, τη στιγμή που μετανάστευσε με τους γονείς του σε ένα χωριό στη Βαλένθια αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, την πρώτη του ερωτική επιθυμία, τον πρώτο του έρωτα, τον πόνο του χωρισμού, τη συγγραφή ως τη μόνη θεραπεία να ξεχνάς ό,τι δεν ξεχνιέται, την πρώτη επαφή με το σινεμά, το απέραντο κενό που δημιουργεί η αδυναμία να συνεχίζεις να κάνεις ταινίες.Προβολές: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στις 21:30Euforia(Ιταλία, 2018)Σκηνοθεσία: Βαλέρια Γκολίνο / Valeria Golino. Με τους: Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari. Έγχρωμη, 115΄.O Ματέο είναι ένας νέος επιχειρηματίας, ευφυής, τολμηρός και δυναμικός. Ζει μια ζωή στα άκρα γεμάτη προκλήσεις. Ο αδελφός του, Ετόρε είναι καθηγητής σε σχολείο και ζει ακόμα στη μικρή επαρχιακή πόλη όπου οι δυο τους γεννήθηκαν. Είναι ένας άνδρας συνετός με μια ήσυχη ζωή σε μια ρουτίνα που τον βολεύει, ένας άνθρωπος που συνειδητά επιλέγει να ζει στη σκιά. Αυτοί οι δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι θα έρθουν κοντά σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής τους και θα ανακαλύψουν μετά από χρόνια απουσίας ξανά ο ένας τον άλλον.(Ηνωμένο Βασίλειο - Ρωσία - Ιαπωνία - ΗΠΑ, 2019)Σκηνοθεσία: Ντάνι Μπόιλ / Danny Boyle. Με τους: Himesh Patel, Lily James, Sophia Di Martino. Έγχρωμη, 116΄Ο Τζακ Μάλικ είναι ένας άσημος τραγουδοποιός σε μια μικρή Βρετανική πόλη του οποίου τα όνειρα για επιτυχία και φήμη γρήγορα ξεθωριάζουν, παρά την αφοσίωση και υποστήριξη της καλύτερης παιδικής του φίλης, Έλι. Μετά από ένα μυστηριώδες γενικό blackout, ο Τζακ ανακαλύπτει ότι οι Beatles δεν υπήρξαν ποτέ…! Ο Τζακ αρχίζει να εκτελεί τα τραγούδια του μεγαλύτερου συγκροτήματος στην ιστορία της μουσικής σε ένα κοινό που δεν τους έχει ακούσει ποτέ και με τη βοήθεια της μάνατζερ του Ντέμπρα, η φήμη του εκτοξεύεται. Όμως, όσο πιο διάσημος γίνεται, τόσο κινδυνεύει να χάσει την Έλι, το μόνο πρόσωπο που πραγματικά πίστεψε σε αυτόν. Για να βρει την ισορροπία του τελικά, ο Τζακ θα πρέπει να επιστρέψει εκεί που ανήκει για να αποδείξει ότι… το μόνο που χρειάζεται είναι αγάπη.Μαγεία στο σεληνόφως / Magic in the Moonlight(ΗΠΑ – Γαλλία, 2014)Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν / Woody Allen. Με τους: Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden, Έγχρωμη, 107΄Βρισκόμαστε στη δεκαετία του 1920 και το καλοκαίρι στη Γαλλική Ριβιέρα είναι «καυτό». Ένας Εγγλέζος ξαφνικά καταφθάνει, όχι ως ένας απλός παραθεριστής αλλά ως ο άνθρωπος που του έχει ανατεθεί να διεισδύσει και να διαλευκάνει μια απάτη. Ανάμεσα στις αριστοκρατικές επαύλεις, τα μικρά τζαζ μπαρ και τις ατέλειωτες αμμουδιές της Κυανής Ακτής, ο Γούντι Άλεν πλέκει την απολαυστική ιστορία του.Ραντεβού στο Belle Époque / La Belle Époque(Γαλλία, 2019)Σκηνοθεσία: Νικολά Μπεντός / Nicolas Bedos. Με τους: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant. Έγχρωμη, 115΄Βέβαιος ότι τα καλύτερα έχουν πια περάσει ανεπιστρεπτί, ο Βικτόρ, ένας 60χρονος γελοιογράφος, βυθίζεται στη μελαγχολία. Αποκαμωμένος και εξορισμένος από τη συζυγική εστία, ο Βικτόρ απευθύνεται σε έναν θίασο που αναπλάθει με αδιανόητη πειστικότητα ενσταντανέ από περασμένες εποχές, επιθυμώντας να ξαναζήσει την πιο σημαντική στιγμή της ζωής του: τη μέρα που γνώρισε τη γυναίκα του σε ένα καφέ της Λιόν. Ένας ευφάνταστος φόρος τιμής στη λυτρωτική μαγεία του σινεμά, ο οποίος φωτίζει τις μεγαλύτερες αλήθειες: Πως τα ψεγάδια χαρίζουν στη ζωή την ομορφιά της· πως η αγάπη είναι ένα άλμα πίστης· πως ο χρόνος γλιστρά σαν άμμος μέσα από τα χέρια…Ευτυχία(Ελλάδα, 2019)Σκηνοθεσία: Άγγελος Φραντζής. Με τους: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Κάτια Γκουλιώνη, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη. Έγχρωμη, 123΄.Ένα κορίτσι, μικροπαντρεμένο, ταξιδεύει από το Αϊδίνι στην Ελλάδα με τη μητέρα και τις δύο της κόρες. Στο πλοίο του ξενιτεμού παίρνει απόφαση να μην αφήσει τη ζωή να την προσπεράσει, αλλά να τη ζήσει, όπως θέλει. Και τη ζει! Γράφει ακατάπαυστα σε ό,τι πιάνει το μελάνι, από χαρτοπετσέτες και κουτιά από τσιγάρα μέχρι υπόλοιπα λογαριασμών. Καπνίζει, ερωτεύεται με πάθος, χαρτοπαίζει με θράσος σε πολυτελή σαλόνια, αλλά και σε παράνομα υπόγεια. Μία δασκάλα που γίνεται ηθοποιός στα μπουλούκια και στο θέατρο, μία ποιήτρια που γίνεται η μεγαλύτερη Ελληνίδα στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού. Συνεργάζεται με όλες τις διάσημες μουσικές προσωπικότητες της χώρας, από τον Βασίλη Τσιτσάνη και τον Απόστολο Καλδάρα, ως τον Μανώλη Χιώτη, τον Αντώνη Ρεπάνη και τον Μάνο Χατζιδάκι, υψώνοντας θαρραλέα ανάστημα, σε έναν σκληρό και τυπικά ανδροκρατούμενο κόσμο.