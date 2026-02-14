Η αναβίωση της Scout έχει υπέρογκο κόστος

H Volkswagen επανέφερε στη ζωή τη Scout με μεγάλες φιλοδοξίες, ωστόσο το εγχείρημα αποδεικνύεται σημαντικά πιο δαπανηρό από όσο είχε αρχικά υπολογιστεί. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, το κόστος κατασκευής του νέου εργοστασίου της Scout στο Blythewood της Νότιας Καρολίνας έχει αυξηθεί στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, από περίπου 2 δισ. δολάρια που ήταν ο αρχικός στόχος.





Εκπρόσωπος της Scout επιβεβαίωσε το νέο ποσό, διευκρινίζοντας ότι το προηγούμενο νούμερο αφορούσε «εγγυημένη ελάχιστη επένδυση», προσθέτοντας πως τα κεφάλαια αυξήθηκαν όσο εξελισσόταν το όραμα για τη δημιουργία μιας «παγκόσμιας κλάσης παραγωγικής μονάδας».Μέρος της αύξησης των εξόδων συνδέεται με την απόφαση της Scout να επενδύσει επιπλέον 300 εκατ. δολάρια για τη δημιουργία ενός Supplier Park εντός του εργοστασιακού συγκροτήματος. Το νέο πάρκο προμηθευτών θα καλύπτει έκταση σχεδόν 800 στρεμμάτων, θα περιλαμβάνει μονάδα συναρμολόγησης μπαταριών και ξεχωριστό κτίριο για αξεσουάρ και εξατομίκευση οχημάτων, ενώ εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περίπου 1.000 νέες θέσεις εργασίας.Παρά τη σημαντική αυτή επέκταση, η επένδυση πραγματοποιείται χωρίς πρόσθετα κρατικά κίνητρα, κάτι που αυξάνει περαιτέρω την πίεση στο συνολικό budget του projectΤην ίδια στιγμή, το Υπουργείο Εμπορίου της Νότιας Καρολίνας αποδίδει μέρος της υπέρβασης κόστους σε απρόβλεπτες καθυστερήσεις αδειοδοτήσεων, τεχνικές παρεμβάσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία οδήγησαν σε επιπλέον δαπάνες περίπου 150 εκατ. δολαρίων.