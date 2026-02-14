Η αναβίωση της Scout έχει υπέρογκο κόστος

Πολύ ακριβότερη από τον αρχικό σχεδιασμό αποδεικνύεται η επαναφορά της Scout για τη Volkswagen, καθώς το κόστος του νέου εργοστασίου στις ΗΠΑ αγγίζει τα 3 δισ. δολάρια.
H Volkswagen επανέφερε στη ζωή τη Scout με μεγάλες φιλοδοξίες, ωστόσο το εγχείρημα αποδεικνύεται σημαντικά πιο δαπανηρό από όσο είχε αρχικά υπολογιστεί. Σύμφωνα με γερμανικές πηγές, το κόστος κατασκευής του νέου εργοστασίου της Scout στο Blythewood της Νότιας Καρολίνας έχει αυξηθεί στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, από περίπου 2 δισ. δολάρια που ήταν ο αρχικός στόχος.
Εκπρόσωπος της Scout επιβεβαίωσε το νέο ποσό, διευκρινίζοντας ότι το προηγούμενο νούμερο αφορούσε «εγγυημένη ελάχιστη επένδυση», προσθέτοντας πως τα κεφάλαια αυξήθηκαν όσο εξελισσόταν το όραμα για τη δημιουργία μιας «παγκόσμιας κλάσης παραγωγικής μονάδας».
Μέρος της αύξησης των εξόδων συνδέεται με την απόφαση της Scout να επενδύσει επιπλέον 300 εκατ. δολάρια για τη δημιουργία ενός Supplier Park εντός του εργοστασιακού συγκροτήματος. Το νέο πάρκο προμηθευτών θα καλύπτει έκταση σχεδόν 800 στρεμμάτων, θα περιλαμβάνει μονάδα συναρμολόγησης μπαταριών και ξεχωριστό κτίριο για αξεσουάρ και εξατομίκευση οχημάτων, ενώ εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περίπου 1.000 νέες θέσεις εργασίας.
Παρά τη σημαντική αυτή επέκταση, η επένδυση πραγματοποιείται χωρίς πρόσθετα κρατικά κίνητρα, κάτι που αυξάνει περαιτέρω την πίεση στο συνολικό budget του project.
Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Εμπορίου της Νότιας Καρολίνας αποδίδει μέρος της υπέρβασης κόστους σε απρόβλεπτες καθυστερήσεις αδειοδοτήσεων, τεχνικές παρεμβάσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία οδήγησαν σε επιπλέον δαπάνες περίπου 150 εκατ. δολαρίων.
Η αύξηση του κόστους φαίνεται να προκαλεί προβληματισμό στο εσωτερικό της Volkswagen, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, εντείνονται οι αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα της Scout σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού και γεωπολιτικών εντάσεων.
Παράλληλα, η συνεργασία της VW με τη Rivian δεν περνά απαρατήρητη, καθώς τα R1T και R1S κινούνται στο ίδιο off-road προσανατολισμένο κοινό με τα μελλοντικά Scout Terra και Traveler.
Ωστόσο, η Scout ποντάρει σε χαμηλότερη τιμή εκκίνησης, κάτω από τις 60.000 δολάρια, αλλά και στη διάθεση τόσο αμιγώς ηλεκτρικών όσο και εκδόσεων με range extender, οι οποίες αναμένεται να προσφέρουν συνολική αυτονομία άνω των 800 χιλιομέτρων.
Η έναρξη παραγωγής των νέων μοντέλων της Scout τοποθετείται χρονικά στο 2027, με το στοίχημα για τη Volkswagen να παραμένει μεγάλο και ολοένα ακριβότερο.